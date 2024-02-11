Что думают эксперты о смене часового пояса в Казахстане
Фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты из разных областей поделились своим мнением о последствиях смены часового пояса в Казахстане.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
По мнению членов рабочей группы, установление одного времени положительно повлияет на управление в различных отраслях (улучшит точность графиков поездов, самолетов и банковских операций, упростит координацию трансграничных операций, сделает более стабильными бизнес-процессы и т. д.).
Что касается более раннего включения света из-за перевода на час назад, то, по информации Министерства энергетики, существенной разницы в потреблении электроэнергии при переводе времени не предполагается, информирует Forbes.kz.
Отмечается, что разница географической долготы между крайними восточной и западной точками Казахстана составляет 40°45′, что соответствует разнице местного солнечного времени 2 часа 43 минуты. Таким образом, фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.
Этот факт вызвал недоумение у экономиста Армана Байганова:
В Казахстане было четыре часовых пояса, потом, до обретения независимости, - три, а сейчас хотят всю страну под один часовой пояс подвести!"
Как считает экономист, "для компаний, которые имеют широкую филиальную сеть, также министерств часовая разница нехороша для координации работы, в этом плане ситуация улучшится", приводит издание слова Байганова.
Вероятно, что для простых граждан переход на другой часовой пояс может вызвать неудобства.
У жителей востока Казахстана очень рано будет светать, а зимой рано темнеть, и неизвестно, как это отразится на здоровье, - полагает эксперт. - И в сельском хозяйстве: коровы же не знают, что время на час перевели, и не будут подстраиваться. Насколько это повлияет на продуктивность сельскохозяйственных животных? Хотя в экономике Казахстана агропромышленный сектор - это только 5% ВВП, но тем не менее отрасль работает, и это надо учитывать", - сказал экономист, добавив, что в стране должно быть три часовых пояса.
Общественница Аида Альжанова подчеркнула, что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано.
Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра. В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.
На взгляд специалиста, если делать в стране одну временную зону, то тогда "на местах можно отрегулировать начало рабочего дня или учебы в школе. Например, в южном Казахстане начинать уроки в семь утра. Госслужащие тоже могут ходить на работу в разное время, чтобы синхронизировать рабочий день: одни с 8, другие с 9, третьи с 10 часов". Кроме того, после введения нового времени следует провести исследование и выяснить, как изменилась заболеваемость и аварийность.
Такое решение отражает нашу централизованную систему управления (...) Как "наверху" решили, так и будет. Но если бы у нас была децентрализованная система управления, не было бы такого беспорядка. Любой аким сто раз бы посчитал, как экономически выгодно, как это отразится на тарифах, как - на населении", - добавила Альжанова.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение.
Организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов. Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким -либо другим внешним факторам. Своевременное восстановление организма, под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности, все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность. Поэтому суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые", - поделились медики.
Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям.
Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья. Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения", - добавили в Минздраве.
Между тем большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос, как казахстанцы относятся к решению о смене часового пояса. Подавляющее большинство опрошенных - 61,54% выступают против перехода на единый часовой пояс. Поддерживают идею 24,36% респондентов. 5,13% опрошенных предложили вернуть переход на летнее время. "Мне все равно" ответили 8,9% участников опроса.