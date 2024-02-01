"Зачем и кому это выгодно?" - казахстанцы против перехода на единый часовой пояс
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев в кулуарах мажилиса прокомментировал переход на единый часовой пояс и ответил на недовольство граждан, которые против перевода стрелок часов, сообщает корреспондент агентства.
Напомним, 1 марта 15 регионов Республики Казахстан переведут стрелки часов на час назад, при этом большинство граждан не поддерживают инициативу перехода на единый часовой пояс.
Постановление принято. С 1 марта мы с вами будем в одном часовом поясе. Что касается высказываний и позиций граждан ВКО - на прошлой неделе во всех районах были встречи с сельчанами. Была большая группа ученых, которые с доказательной базой, со схемами простым языком доказали и убедили. Сегодня никаких изменений не предполагается", - рассказал министр.
Наиболее "возмущенным" переводом времени регионом оказалась Восточно-Казахстанская область.
В ВКО летом и так рассвет в 4 утра. При переводе стрелок на час назад, рассвет будет в 3 часа утра. Целых 5 часов светлого времени суток будет пропадать даром! Восточные регионы, включая Алматы, наоборот необходимо вернуть на летнее время, т.е. перевести часы на один час ВПЕРЕД!!! Тогда, астрономическое время будет совпадать с географическим. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!!!", - написал комментатор на сайте Открытых НПА, где было размещено постановление правительства.
Глава Минторговли, ссылаясь на данные ученых, отметил, что у жителей востока есть расхождение по времени на 30 минут. Это, с точки зрения специалистов, допустимо.
По данным Министерства энергетики, переход на единый часовой пояс не повлечет дополнительных расходов. Не будет "пиковых значений" в связи с этим", - дополнил Шаккалиев.
В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований, которые, по словам спикера, проводились не один раз.
ПРОТИВ перевода часового пояса! Понятно, что обычному человеку это не нужно - укорачивать световой день, зачем и кому это выгодно? Хватит выдавать черное за белое, приводить доводы приезжих ученых и физиков-специалистов по звездам и туманностям, что все хорошо. Это экономически не выгодно платить больше за электронергию, приезжать впотьмах на дачи после работы, и т.д. и т.п";
Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20.00 уже будет темно. Этим вы совсем собьете циркадные ритмы (биологические часы человека. - Прим. ред.). Причина большинства заболеваний - это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперед, а не назад. Из-за перевода времени потеряется час светлого времени суток, который ранее после работы люди использовали для личных дел";
Мнения каких ученых. Тут надо спрашивать не мнение ученых каких то. А мнение народа. Это только хуже будет для здоровья. ВКО надо переводить на час вперед. А лучше всего вообще не лезть в часовые пояса. Все зависит от природы. И только хуже будет. Против перехода на час назад", - продолжают высказываться казахстанцы.
(Орфография и пунктуация сохранены.)