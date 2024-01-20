Единый часовой пояс установят в Казахстане

Токаев подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства

Фото: Акорда

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Ватикан. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым папа римский Франциск поблагодарил лидера Казахстана за вклад в дело обеспечения мира и согласия, - В ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым папа римский Франциск поблагодарил лидера Казахстана за вклад в дело обеспечения мира и согласия, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность верховному понтифику католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.





Ваши молитвы о достижении мира вселили веру и новую надежду в сердца и умы не только тысяч католиков, но и многих наших соотечественников, исповедующих другие религии. Сегодня полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии", - заявил президент Казахстана.





Фото: Акорда





Как отметил глава государства, последователи всех вероучений вносят большой вклад в построение справедливого Казахстана.





Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания - неотъемлемая часть моего политического курса", - подчеркнул лидер Казахстана.









В контексте двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении. Кроме того, ведется активный политический диалог, проводится последовательная работа по упорядочению и расширению правовой базы.





Президент Казахстана выразил признательность папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов и разногласий в мире.





Фото: Акорда





Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира", - сообщил глава государства.





В завершение аудиенции президент поблагодарил папу римского за содержательную беседу и подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.





Дополнено 19.01.2024, 17.45





Глава государства встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером, информирует Акорда.





В ходе встречи с секретарем Святого Престола Касым-Жомарт Токаев отметил содержательный и продуктивный характер состоявшейся беседы с папой римским Франциском.





По словам президента, последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.





В завершение разговора глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.



