В Казахстане усилят борьбу с экстремизмом и терроризмом

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан".





Документ направлен на совершенствование прохождения службы и повышение эффективности работы структур, отвечающих за безопасность государства. Также он устраняет пробелы в законодательстве и приводит нормы в соответствие с действующими законами.





Одним из нововведений является усиление мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом. В частности, предлагается не только противодействовать таким явлениям, но и выявлять и устранять причины их возникновения. Также вводится запрет на хранение экстремистских и террористических материалов", - отметили в мажилисе.





Кроме того, законопроектом признается угрозой национальной безопасности снижение уровня защиты государственных секретов. Это позволит усилить контроль за их сохранностью и предотвращать нарушения.





Предусмотрена норма по отмене возрастных ограничений при поступлении на службу в оперативные подразделения специальных госорганов.





Также предлагается упростить порядок взыскания средств, потраченных государством на обучение курсантов, слушателей и кадетов, если они не завершили обучение или были отчислены.





Кроме того, мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан".





Документ направлен на усиление контроля в сфере защиты государственных секретов, а также на расширение полномочий Службы государственной охраны. В частности, предлагается ввести ответственность за повторные нарушения требований по защите госсекретов - если они совершаются в течение года после уже назначенного наказания.



