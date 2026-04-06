01.04.2026, 12:36 134236
В Казахстане усилят борьбу с экстремизмом и терроризмом
Вводится запрет на хранение экстремистских и террористических материалов
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан".
Документ направлен на совершенствование прохождения службы и повышение эффективности работы структур, отвечающих за безопасность государства. Также он устраняет пробелы в законодательстве и приводит нормы в соответствие с действующими законами.
Одним из нововведений является усиление мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом. В частности, предлагается не только противодействовать таким явлениям, но и выявлять и устранять причины их возникновения. Также вводится запрет на хранение экстремистских и террористических материалов", - отметили в мажилисе.
Кроме того, законопроектом признается угрозой национальной безопасности снижение уровня защиты государственных секретов. Это позволит усилить контроль за их сохранностью и предотвращать нарушения.
Предусмотрена норма по отмене возрастных ограничений при поступлении на службу в оперативные подразделения специальных госорганов.
Также предлагается упростить порядок взыскания средств, потраченных государством на обучение курсантов, слушателей и кадетов, если они не завершили обучение или были отчислены.
Кроме того, мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан".
Документ направлен на усиление контроля в сфере защиты государственных секретов, а также на расширение полномочий Службы государственной охраны. В частности, предлагается ввести ответственность за повторные нарушения требований по защите госсекретов - если они совершаются в течение года после уже назначенного наказания.
Ранее сообщалось, что с начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления.
05.04.2026, 19:54 19646
МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба
Фото: МИД РК
Жезказган. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров посетил Улытаускую область, где принял участие в заседании регионального инвестиционного штаба, сообщает пресс-служба МИД.
Встреча была посвящена обсуждению инвестиционного климата и реализации проектов в регионе.
Куантыров отметил высокий промышленный потенциал региона и необходимость перехода от сырьевой модели к развитию перерабатывающих и высокотехнологичных производств.
Улытауская область располагает крупными месторождениями меди, железной руды, марганца, угля и редкоземельных металлов, что формирует мощный потенциал для промышленного передела", - подчеркнул он.
Участники обсудили меры государственной поддержки, включая налоговые льготы, гарантии инвестиций, сопровождение проектов по принципу "одного окна" и защиту прав инвесторов через институт инвестиционного омбудсмена.
Стороны акцентировали внимание на необходимость дальнейшего развития проектов глубокой переработки минерального сырья, горнометаллургических производств, энергетической инфраструктуры и сопутствующей промышленной логистики.
Делегация также посетила ряд промышленных объектов в Жезказгане. В их числе: швейная фабрика "Ютария", внедряющая технологии ИИ, а также строящиеся логистические и продовольственные проекты.
По итогам прошлого года объем привлеченных инвестиций в основной капитал превысил 260 млрд тенге. В числе приоритетов: развитие химической и перерабатывающей промышленности, агропромышленного кластера и индустриальных зон. Отдельное внимание уделяется инструментам поддержки и защите инвесторов. До 2030 года сформирован пул из 25 проектов на сумму около 500 млрд тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест", - подчеркнули в МИД.
05.04.2026, 19:31 21031
Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы
Фото: скрин видео
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды проинспектировал, как ведется пробивка улиц Саина и Рыскулова.
Аким поручил подрядчикам еженедельно отчитываться о проделанной работе. По его словам, один из самых частых вопросов, которые задают алматинцы: когда будет открыта улица Саина.
Подрядчики сообщили, что планируют открыть проезд до 20 мая.
Также главу города проинформировали о работах на проспекте Рыскулова, на участке от улицы Онгарсыновой до границы города, протяженность которого 2,3 км. По словам подрядчиков, сейчас ведется изъятие земельных участков под строительство. Из 220 изъяты 198, еще 22 в работе.
Сатыбалды поручил открыть движение на данном участке до 1 сентября.
04.04.2026, 18:29 76101
МИД: Казахстанские дипломаты обсудили сотрудничество в сфере культуры и образования в Баку и Анкаре
Фото: МИД РК
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Азербайджане и Турции прошли мероприятия с участием представителей Казахстана, посвященные развитию культурных и образовательных связей, а также укреплению сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, 3 апреля заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев посетил штаб-квартиру Фонда тюркской культуры и наследия в Баку, где провел переговоры с президентом фонда Актоты Раимкуловой. Стороны обсудили текущую деятельность организации, реализацию перспективных проектов, а также вопросы сохранения, изучения и продвижения тюркской культуры и наследия.
В Анкаре при организации посольства Казахстана и полномочного совета Международного казахско-турецкого университета имени Яссави состоялась первая встреча выпускников, окончивших высшие учебные заведения Казахстана. Участники обсудили роль выпускников казахстанских вузов в развитии отношений между Казахстаном и Турцией, продвижение образовательного потенциала страны за рубежом и расширение взаимодействия сообщества выпускников.
Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев отметил, что выпускники, обучавшиеся в Казахстане, являются "золотым мостом" между двумя странами, способствуя развитию двустороннего сотрудничества и укреплению взаимопонимания.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с послами стран Залива и Иордании.
04.04.2026, 10:47 89066
ДТП с участием ZEEKR в Алматы: президент дал поручения МВД
Фото: Polisia.kz
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства, данным в ходе заседания Совета безопасности, МВД принимаются меры по всестороннему и объективному расследованию обстоятельств резонансного ДТП в Алматы, обеспечению неотвратимости наказания всех виновных. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
Он напомнил, что по факту аварии возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водитель автомобиля ZEEKR по решению суда взят под стражу. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Параллельно возбуждены уголовные дела по фактам возможного бездействия бывшего сотрудника полиции и незаконной выдачи государственных номерных знаков. Расследование проводит департамент собственной безопасности МВД. Все доводы, распространяемые в публичном пространстве, проверяются", - подчеркнул министр.
По его информации, для объективной оценки ситуации в Алматы направлена комиссия МВД - департамент собственной безопасности, Комитет административной полиции и департамент по работе с личным составом.
За допущенные упущения в оперативно-служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника департамента полиции города Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.
В настоящее время принимаются дополнительные меры по укреплению служебной дисциплины и обеспечению законности в собственных рядах.
Дополнительно в город направлены усиленные наряды полиции из других регионов. Проводятся масштабные отработки и рейдовые мероприятия. Уже за первые дни мероприятий пресечено свыше 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе факты управления в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, использования подложных номерных знаков и управления без права. На штрафстоянки водворено более 2 тыс. транспортных средств. Такие же усиленные отработки проводятся по всей стране", - отметил Ержан Саденов.
Он подчеркнул, что ход расследования находится на его личном контроле. Все виновные будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом.
Никто, вне зависимости от статуса, положения и связей, не уйдет от ответственности. Все равны перед законом", - заверил глава МВД.
Как сообщалось ранее, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
04.04.2026, 09:14 92026
Лазерные технологии для повышения безопасности внедряют на дорогах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Министерством транспорта внедряет новые технологии для повышения дорожной безопасности, сообщает Polisia.kz.
На автодороге Астана - Караганда (с обходом) - Алматы реализуется экспериментальный проект по установке низкоинтенсивного лазерного освещения. Система впервые применяется в РК и размещена на участке Караганда - Балхаш: установлено 11 лазеров на семи арках", - проинформировали в МВД.
Проект реализуется с целью повышения видимости и ориентирования водителей при буране, тумане и плохой видимости, снижения риска засыпания за рулем и предотвращения ДТП.
Стоит отметить, что в Казахстане за последние годы значительно выросло количество ДТП. В 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП. За последние три года в ДТП погибли тысячи человек, более 100 тысяч получили различные травмы.
Во втором полугодии прошлого года в регионах Казахстана произошел ряд страшных смертельных ДТП. В частности, в декабре на трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием семи машин.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек. Еще семь человек погибли в ДТП на этой же трассе в декабре.
Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер в ноябре.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель".
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
03.04.2026, 13:10 184296
Президент поручил принять меры по сокращению дефицита ученических мест в школах
Фото: Depositphotos
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах прошедшего года и представила задачи на 2026 год.
В ходе встречи с главой Минпросвещения Токаев дал ряд поручений по повышению качества образования и его доступности, сокращению дефицита ученических мест, развитию системы подготовки рабочих кадров, эффективному использованию бюджетных средств и цифровой трансформации образования, включая реализацию проекта Qazaq Digital Mektebi. Президент считает важным в течение ближайших 3 лет внедрить передовой опыт в школах проекта "Келешек мектептері".
Жулдыз Сулейменова в свою очередь сообщила главе государства о проводимой работе по обновлению содержания учебных программ и учебников в целях продвижения ценностей новой Конституции.
Она доложила, что проведен анализ содержания начального образования. Учебные программы, уточнила она, пересматриваются с усилением навыков чтения, письма и арифметики.
По ее словам, в рамках национального проекта "Келешек мектептері" завершено строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест.
Кроме того, в стране решены проблемы 80 трехсменных и 31 аварийной школы. Был проведен капитальный ремонт 209 школ, современным оборудованием оснащены 1192 предметных кабинета. Также она отметила сокращение почти в два раза очередей в детские сады.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа".
Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.
По словам депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, переполненность школ приводит к высокой нагрузке на инфраструктуру: в классах нередко обучаются по 30-40 учеников, а рост числа школьников усиливает давление на действующую сеть образовательных учреждений. В отдельных регионах и городах сохраняется практика трехсменного обучения, что напрямую связано с дефицитом мест и неравномерной застройкой.
03.04.2026, 11:44 192371
Токаев назначил новых командующих Десантно-штурмовыми войсками и РгК "Астана"
Фото: Акорда
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжениями президента Касым-Жомарта Токаева назначены командующие Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК и регионального командования "Астана", сообщила пресс-служба Акорды.
Махсут Гусейнов назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности. Напомним, Махсут Гусейнов с ноября 2024 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана".
Баглан Усербаев назначен командующим войсками регионального командования "Астана".
03.04.2026, 09:25 200846
Верховный суд разъяснил норму Конституции о запрете выселения из жилья без решения суда
Фото: Depositphotos
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда, член комиссии по конституционной реформе Асламбек Мергалиев разъяснил положения статьи 28 новой Конституции, согласно которой выселение из жилья возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. По его словам, норма направлена на усиление защиты прав собственников недвижимости.
Статья 28 новой Конституции закрепляет защиту прав собственников жилья. Принятая новелла ставит в абсолютный приоритет права законных владельцев недвижимого имущества, запретив их выселение либо лишение их жилья без наличия решения суда, вступившего в законную силу. Новая норма введена для гарантии защиты от произвольного выселения на самом высоком законодательном уровне - на уровне Конституции", - заявил Асламбек Мергалиев.
По его словам, это не новая практика.
И ранее законодательство прямо запрещало произвольное выселение. Аналогичные нормы уже многие годы закреплены в Гражданском кодексе (статья 188) и в законе "О жилищных отношениях" (статья 8). Любое принудительное выселение или лишение жилища (например, изъятие для госнужд, обращение взыскания на залог, договор найма) разрешается в судебном порядке", - отметил председатель Верховного суда.
Он пояснил, что суд не "разрешает жить", а проверяет, есть ли у человека законные основания находиться в этом жилье.
Необходимо понимать, что правом распоряжения жильем обладает только законный владелец, собственник помещения. Пользуясь таким правом, собственник может сдавать свое жилое помещение в аренду, установив в договоре аренды условия для выселения арендатора. В случае если арендатор нарушает нормы договора аренды, собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье", - подчеркнул Асламбек Мергалиев.
В целом, по его словам, в вопросах выселения сложилась стабильная судебная практика. Согласно судебной статистике, в 2025 году из 2,7 тыс. дел о выселении лишь 6%, или 160 дел, касались квартиросъемщиков.
Как правило, споры о выселении арендаторов нечасто доходят до суда, поскольку при соблюдении условий договора конфликты, как правило, не возникают. Собственники в свою очередь не ставят вопрос о выселении добросовестных арендаторов, выполняющих условия проживания. В случае нарушения условий договора аренды квартиросъемщиком суд принимает решение о выселении, а также удовлетворяет требования собственника о возмещении понесенных им расходов, в том числе юридических. Поэтому со вступлением в силу новой Конституции правовой неопределенности на практике не прогнозируется", - добавил председатель Верховного суда.
Он уточнил, что основные проблемы с защитой своих прав возникают в ситуациях, когда между сторонами отсутствует договор. В этом случае и собственнику, и проживающему сложно доказать свои требования.
Введение данной нормы в Конституцию направлено прежде всего на усиление защиты прав собственников недвижимости, обеспечение прозрачности сделок и повышение дисциплины на рынке жилья, в том числе сохранения стабильности договорных отношений", - заключил Асламбек Мергалиев.
Напомним, норма об обязательном судебном решении при выселении стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Некоторые пользователи выразили опасения, что после вступления новой Конституции в силу собственники не смогут оперативно выселять недобросовестных арендаторов и будут вынуждены ждать решения суда.
Как сообщалось ранее, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года.
