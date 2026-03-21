20.03.2026, 11:08 20531

С начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления  

Фото: скриншот из видео КНБ
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по расследованным Комитетом национальной безопасности РК уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

Один из них - житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.


Еще один осужденный - житель Кокшетау, который перебрался за границу в 2013 году и пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете. В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен в Казахстан. Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

В этот же период в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.

Наряду с этим еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных. Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ.



Напомним, ранее жителя Семея осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма в соцсетях.  
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТерроризмСудКНБ

20.03.2026, 12:50 17566

В Актюбинской области подросток погиб в массовой драке

Все участники конфликта установлены и доставлены полицию
Фото: Depositphotos
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По факту конфликта с участием молодых людей, в результате которого один из участников скончался, возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - заявили в пресс-службе.


В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции.

Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - заверили в пресс-службе.


Стоит отметить, что в Казахстане тревожной тенденцией стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.

К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.

Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.

На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:дракаАктобеПодросток
19.03.2026, 16:50 69781

В ВКО 17-летний подозревается в вымогательстве и лишении свободы сверстников  

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге
Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области пресечена серия вымогательств среди учащихся одного из колледжей региона, сообщает Polisia.kz.


По данным полиции, в преступной деятельности подозревается 17-летний житель района. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге.

Следствие установило, что подозреваемый оказывал психологическое давление на сверстников и требовал от них деньги. В одном из эпизодов после словесного конфликта он вынудил потерпевшего передать ему более 160 тысяч тенге. В других случаях учащиеся лишались денежных средств и дорогостоящего смартфона, при этом некоторые из них занимали деньги у знакомых или оформляли микрозаймы.

Кроме того, подростку инкриминируется незаконное лишение свободы несовершеннолетних.

В настоящее время суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. По фактам возбуждены досудебные расследования.

19.03.2026, 14:36 72741

В Шымкенте по факту избиения школьника возбудили уголовное дело

Избиению предшествовал словесный конфликт между учениками 5-го и 10-го классов
Шымкент. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте старшеклассник нанес побои ученику пятого класса. Возбуждено уголовное дело.

Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как школьник, перейдя дорогу, протягивает руку старшему по возрасту человеку, чтобы поздороваться. После чего старший повалил ребенка на землю и начал наносить побои руками и ногами. Оставив школьника на земле, напавший уходит с места происшествия.

В департаменте полиции Шымкента пояснили, что на кадрах учащиеся 5-го и 10-го классов, которые проживают по соседству.

В ходе разбирательства выяснено, что инциденту предшествовал словесный конфликт между несовершеннолетними. После этого десятиклассник, встретив его на улице, применил физическую силу", - рассказали в полиции.


Все участники инцидента вместе с родителями были доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Родители несовершеннолетнего привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Каскелене работник общественной бани в состоянии алкогольного опьянения избил 13-летнего мальчика. Также напомним, что за жестокое избиение школьницы в Караганде мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:школьникИзбиение
19.03.2026, 10:47 80291

АФМ расследует хищение 160 млн тенге бюджетных средств в Кокшетау

Фото: Depositphotos
Кокшетау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау, сообщили в пресс-службе АФМ.

В 2020 году между ГУ "Отдел строительства Кокшетау" и подрядными организациями - ТОО "TAU PROJEKT" и ТОО "СЭМ-СтройЭнергоМонтаж" - заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации. Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объемов работ: в приемочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах. Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что "руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров".

На основании подписанных документов подрядной организации перечислены бюджетные средства, которые в последующем с целью легализации перераспределены через подконтрольные предприятия... В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге", - уточнили в АФМ.


По данным ведомства, с санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая 10 автомашин, три земельных участка и квартиру. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Расследование продолжается.


Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор по делу о хищении 20 млн тенге бюджетных средств.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БюджетхищениеАФМ
19.03.2026, 10:14 81946

КНБ выявил коррупцию в спецЦОНах: более 60 эпизодов на 100 млн тенге

Фото: КНБ РК
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции КНБ с начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установила факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений, сообщили в КНБ.

В частности, по данным комитета, в Астане бывший заместитель главы спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и получении водительских прав.

Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге", - проинформировали в КНБ.


Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Экибастузе. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.

Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностных лиц, злоупотреблявших своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.

По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, КНБ зарегистрировал более ста коррупционных дел с начала года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЦОНКНБспецЦОНкоррупция
18.03.2026, 15:10 106071

Убийство мужчины и похищение ребенка в Талгаре: суд вынес приговор

Фото: Depositphotos
Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области, сообщает издание "Казинформ".

Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Отмечается, что гражданский иск семьи погибшего удовлетворен частично: с основного обвиняемого взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 млн тенге). С каждого из двух несовершеннолетних осужденных взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (по 15 млн тенге с каждого).

Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его.

По данным издания, судебный процесс проходил в закрытом режиме в Каскелене. По делу проходили трое обвиняемых, двое из них - несовершеннолетние. Главному фигуранту вменялись 12 статей, включая убийство, изнасилование, похищение человека и незаконное хранение оружия.

Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.

Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.

Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПриговорУбийствоПохищениеТалгар
18.03.2026, 13:18 110196

В Алматы задержали Санжара Бокаева

Он подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере
Фото: pixabay.com
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках проведения следственных действий по уголовному делу задержан общественный деятель Бокаев Санжар, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Бокаев подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов. По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение", - говорится в сообщении.


Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества.

Напомним, Санжар Бокаев - казахстанский общественный деятель, доктор политологии (PhD), лидер политической партии Namys. Также является лидером общественного движения "Нетутильсбору".
 
18.03.2026, 11:29 104346

Разоблачена транснациональная наркосеть: в Казахстане задержаны 40 человек  

Фото: Polisia.kz
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел Казахстана во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств проведена масштабная спецоперация с применением современных IT-технологий, направленная на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность, сообщает Polisia.kz.

Организаторы преступной сети, находясь за пределами страны, через интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети распространяли объявления о "высокооплачиваемой работе". Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков. Координация преступной деятельности осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых занимались подбором исполнителей, проводили инструктаж и обеспечивали управление так называемыми наркокурьерами. В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан Республики Казахстан", - проинформировали в МВД.


Сообщается о задержании 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков.

В ходе операции изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия.

Проведенные оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается", - уточнили в ведомстве.



Напомним, в конце февраля КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?

      Архив опросов