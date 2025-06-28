По факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело

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Атырау. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная инстанция Атырауского областного суда оставила ходатайство защиты о направлении дела Жансаи Каршегеновой в Конституционный суд без удовлетворения, передает корреспондент агентства из зала суда.





Неустановление соответствующими органами правонарушителей не является основанием для признания приказа незаконным. Ввиду того, что доказывание не входит в правомочия уполномоченного органа, является необоснованным довод о переложении бремени доказывания на обвиняемого, данный довод подлежит оценке судом апелляционной инстанции при вынесении решения по существу. Довод о несоразмерном ограничении конституционных прав и свобод, при котором законно приобретенная рыба является ограничением прав граждан, не обоснован, так как законность приобретения исключает ответственность", - указывается в постановлении апелляционной инстанции.





Таким образом, апелляционная инстанция оставляет за собой право установить законность хранения Каршегеновой рыбы в своем холодильнике. То есть ожидается, что суд даст оценку всем материалам, в том числе документам на рыбу и показаниям свидетелей, подтвердивших сделку.





Между тем, по заявлению Жансаи Каршегеновой и ее адвокатов, в данном деле могли быть использованы недозволенные методы ведения следствия.





В частности, на вопрос адвоката Рашида Тенизбаева о применении недозволенных методов в отношении его подзащитной Жансая Каршегенова заявила:





Несколько раз он (следователь. - Прим. ред.) заходил в камеру, потому что я сначала увидела его в окошко в двери, он туда просовывал голову и кричал: "Каршегенова, Каршегенова!" Он все время говорил подписать какие-то бумаги, а я понять не могу, кто это и что это (...) Потом он зашел в камеру, у него были в руках бумаги А4, он мне по лицу бил, чтобы я подписала. "Она все симулирует, пусть встает!" Там приходили люди, я помню, лежала, какой-то острый предмет, почему у меня на коленях были глубокие синяки. Чем-то меня острым продавливали в области коленей".





Вопрос адвоката: "В области живота было?"





Да, это делала уже фельдшер скорой помощи. Когда мне снимали ЭКГ, они говорят - у меня низкое давление, сердцебиение, еще что-то, я слышу голос следователя, который дает указания фельдшеру. Так как я была обнажена, она сначала начала колоть мне иголки. Мне больно, но я ничего не могу сделать - ни руку поднять, ни вскрикнуть. Потянула мне за соски один раз, два раза, начала их скручивать, мять их. Потом говорит: "Что-то ей плохо". Потом мужчина какой-то зашел, закрыл мне рот и начал что-то в нос, вату с нашатырным спиртом, потом я поняла. Он закрыл мне рот и прямо заливал мне этот нашатырный спирт, чтобы я пришла в себя. А я прихожу в себя и отключаюсь. И в пупок мне кололи тоже иглы. Это следователь требовал, чтобы меня привели в себя. Он был прям 100% убежден, что я симулирую", - рассказала Жансая Каршегенова.









Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции Атырауского областного суда адвокаты ходатайствовали о направлении дела в Конституционный суд.





По мнению адвокатов, в данном деле, во-первых, нарушен принцип правовой определенности (пункт 1 статьи 1 Конституции РК).





Расширительное толкование понятия "пользование", включающее простое хранение продукции для личного потребления, создает правовую неопределенность и не позволяет гражданам предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий", - аргументировала защита.





Во-вторых, нарушен конституционный принцип равенства всех перед законом (пункт 1 статьи 14 Конституции РК).





При отсутствии единой системы учета покупок осетровой рыбы и при произвольном применении нормы о запрете "пользования" возникает ситуация, когда одни граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности, а другие нет, в зависимости от сугубо субъективных факторов, что нарушает принцип равенства перед законом", - сказано в ходатайстве адвокатов.





В-третьих, нарушена презумпция невиновности (подпункт 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК).





При расширительном толковании нормы фактической презумпцией становится незаконность хранения осетровой рыбы любым гражданином, если он не сможет доказать обратное", - говорят адвокаты.





В-четвертых, нарушен принцип "обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность" (подпункт 6 пункта 3 статьи 77 Конституции РК).





В данном случае именно Каршегенова Ж.У. должна была доказывать законность происхождения обнаруженной у нее рыбы, что является явным переносом бремени доказывания с обвинения на обвиняемую", - сказано в ходатайстве адвокатов.





В-пятых, несоразмерно ограничены конституционные права и свободы (пункт 1 статьи 39 Конституции РК).





Признание хранения законно приобретенной рыбы для личного потребления уголовно-наказуемым деянием является несоразмерным ограничением прав граждан. Указанные конституционно-правовые проблемы значительно усугубляются тем, что применение пункта 25 приказа № 190 и его расширительное толкование приводят к назначению наказания в виде лишения свободы и взысканию огромного имущественного ущерба, несоизмеримого с реальной стоимостью приобретенной продукции. В случае Каршегеновой Ж.У. сумма взыскания составила 50 744 694 тенге, что является чрезмерной и явно несоразмерной санкцией", - считает защита Каршегеновой.





Кроме того, стоит отметить, что в материалах дела есть заключение директора филиала в Атырауской области республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyq М. Темешовой, привлеченным специалистом. Она прямо указала, что хранение осетровой рыбы для личных нужд не является "пользованием животным миром" в контексте законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира.





То есть "в действиях Жансаи Каршегеновой не то чтобы состава преступления нет, но даже события", подчеркнула в суде адвокат Айнур Карчегенова.





При этом в ходе судебного процесса для наглядности аргументов адвокаты Торехан Мухтаров и Айнур Карчегенова принесли в суд заранее купленную в магазине аналогичную тушу осетра и 200 граммов черной икры, и на этом основании гособвинитель составил рапорт о возбуждении уголовного дела против адвокатов. После предоставления всех подтверждающих законность приобретения рыбы и икры документов преследование в отношении них было прекращено. Таким образом адвокаты пытались объяснить логику защиты Каршегеновой, пояснили они журналисту агентства.





Как сообщалось ранее, что Жансаю Каршегенову осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы, несмотря на то что ее законное происхождение она сама доказала суду и следствию.



