Обновить программное обеспечение в связи со сменой часового пояса рекомендует Минцифры

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на другой часовой пояс - О необходимости обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на другой часовой пояс сообщило Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.





В ведомстве напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.





Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в Минцифры.





Общие рекомендации:





проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;

включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;

перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.





Инструкция по операционным системам:





Windows:





откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время";

перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";

убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";

если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.





macOS:





откройте "Системные настройки" > "Дата и время";

убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";

если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.





Android:





откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";

включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;

если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.





iOS (iPhone и iPad):





зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";

включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";

при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.





В случае возникновения проблем:





проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;

переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени;

проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения;

сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени;

обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.





Ранее Минцифры выступило с важным заявлением в связи с переходом страны на единый часовой пояс.





Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.



