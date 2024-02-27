Обновить программное обеспечение в связи со сменой часового пояса рекомендует Минцифры
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на другой часовой пояс сообщило Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
В ведомстве напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в Минцифры.
Общие рекомендации:
- проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;
- включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;
- перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам:
Windows:
- откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время";
- перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";
- убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";
- если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS:
- откройте "Системные настройки" > "Дата и время";
- убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";
- если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android:
- откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";
- включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;
- если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad):
- зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";
- включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";
- при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем:
- проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;
- переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени;
- проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения;
- сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени;
- обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Ранее Минцифры выступило с важным заявлением в связи с переходом страны на единый часовой пояс.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".