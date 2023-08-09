Заражение пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы: виновные установлены, главврач отстранен от работы Дополнено
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Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершено эпидрасследование по факту инфицирования вирусом иммунодефицита человека трех пациентов в Центральной городской клинической больнице, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно, с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что системных нарушений санитарно-эпидемиологической безопасности не обнаружено.
За 6 месяцев 2023 года в стационарах города получили медицинскую помощь 147 736 человек, в том числе реанимационную помощь - 14 650 пациентов, фактов инфицирования пациентов при оказании медпомощи обнаружено не было", - отметили в акимате.
Сообщается, что в настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД-центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета.
С учетом сложившейся ситуации на основании выводов комиссии принято следующие решение.
Главный врач городской больницы Табынбаев Н.Б. отстранен от работы", - сообщили в акимате.
Также уволены по отрицательным мотивам заместитель главного врача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.
Материалы справки с итогами работы комиссии направлены в департамент полиции города для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 28.07.2023, 19.07
Чиновники не смогли назвать дату, когда именно больным проводилась процедура, после которой они заразились. Также стало известно, что у "нулевого пациента", от которого, как предполагалось, заразились все остальные, заражение выявили только в ходе расследования этих инцидентов и первоначально было только подозрение на ВИЧ, которое не удалось подтвердить из-за его кончины.
Дополнено 28.07.2023, 20.35
Управлением общественного здравоохранения с участием специалистов департамента санитарно-эпидемиологического контроля, департамента комитета по контролю качества медицинской и фармацевтической деятельности по Алматы, центра СПИД, городского центра крови проведена комплексная проверка всех стационаров города в части соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и проведения инфекционного контроля. Угрозы инфицирования и системных рисков при оказании медпомощи населению города нет.
Напомним, в ходе мониторинга эпидемиологической ситуации Центр по профилактике и борьбе со СПИД Алматы выявил трех пациентов с положительным ВИЧ статусом, проходивших лечение в ЦГКБ Алматы.
Расследование инцидента с 14 июня проводила специально созданная комиссия. Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, медики хотят исключить внутрибольничное заражение.