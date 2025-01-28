Почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на значительный рост расходов на здравоохранение, удовлетворенность граждан Казахстан предоставлением медицинских услуг снижается, передает корреспондент агентства.
Только за последние 3 года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47 процентов. Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о стабильном росте объема диагностических услуг, что является одним из результатов обязательного социального медицинского страхования. По данным ведомства, количество консультативно-диагностических услуг, а также услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии увеличилось в 7 раз. Однако расширение диагностических услуг не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости", - выступила заместитель председателя мажилиса парламента РК Дания Еспаева на правительственном часе.
По ее словам, несмотря на увеличение финансирования здравоохранения, все еще существуют нерешенные системные проблемы. Среди них низкая заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, слабый уровень цифровизации отрасли, отсутствие четкости в разделении двух пакетов финансирования, недостаточное финансирование отрасли из-за роста потребления медицинских услуг, роста инфляции и низких тарифов на медицинские услуги.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Зампредседателя мажилиса дополнила, что перед правительством стоят следующие задачи: разработка сбалансированной модели финансирования системы здравоохранения, формирование единого пакета базовой государственной медицинской помощи, завершение формирования единой медицинской информационной системы.
Ранее сообщалось, сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2025 году.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.