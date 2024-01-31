Это грабеж: казахстанцы выступили против повышения отчислений по ОСМС в 5 раз
Фото: ФСМС
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Как сообщает "31 канал", повышение размера взноса в ФСМС может затронуть более 500 тысяч казахстанцев.
Предельная ставка распространяется только на граждан, чей ежемесячный доход превышает 850 тысяч тенге. Это 9% от общего числа наемных работников в стране. Таким образом, взнос увеличится в пять раз для 502 тысяч человек. Например, для работодателей максимальный размер отчислений увеличится с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а для наемных работников - с 17 000 тенге до 85 000 тенге. За счет этого в систему обязательного социального медицинского страхования поступят 243 млрд тенге", - сообщает телеканал.
В Минздраве столь резкое повышение суммы взносов объясняют "хроническим недофинансированием отрасли, которое приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг".
Составившие законопроект "эксперты" полагают, что увеличение взносов в 5 раз поможет повысить доступность медицинской помощи.
Законопроект находится на публичном обсуждении до 7 февраля 2024 года и уже вызвал волну возмущения у казахстанцев. Они голосуют против повышения взносов и оставляют гневные комментарии.
Категорически против увеличения верхнего предела дохода, для исчисления ООСМС и ВОСМС! Система ОСМС и ВОСМС не работает, в реальности ходишь в частные клиники на платные приемы к врачам и в частные КДЛ для сдачи анализов. Просим услышать простой народ, и не увеличивать верхний предел дохода, для исчисления ООСМС и ВОСМС!";
Категорически против повышения взносов ОСМС и отчислений, против самого фонда ОСМС! Его надо ликвидировать. С зарплат удерживаются большие деньги, а услуги не оказываются совсем, к врачам не попадешь, запись за месяц вперед. Верните наши заработанные деньги! Уберите это фонд! Он грабит народ! Они только набивают себе карманы из наших зарплат!";
Однозначно против повышения предела по ОСМС, часто работники идут на больничные, а им говорят нет уплаты ОСМС, хотя ежемесячно оплачиваются и ОСМС и ВСМС и им приходится проходить все анализы платно. Система ОСМС не совершенна и не работает";
Против повышения, система ОСМС и ВОСМС не работает. Почему мы ежемесячно платим эти взносы, и они не накапливаются? Почему они сгорают? Почему нет отчетов по данным отчислениям? Платим взносы и ходим по платным врачам и сдаем платные анализы, потому что в поликлинику не попадешь. Система не работает", - пишут комментаторы. (Орфография и пунктуация сохранены.)
Напомним, в минувшем году Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
В сюжете КТК сообщалось, что количество частных клиник, которые стали оказывать медуслуги в рамках обязательного медстрахования, за 4 года выросло в 2 раза. Как и объем финансирования медицинской помощи за счет взносов по ОСМС.
Если в 2019 году эта цифра была равна 1 триллиону 200 миллиардам тенге, то сегодня это 2 с половиной триллиона. При этом случаи с приписками услуг наглядно показывают, что далеко не все деньги, которые казахстанцы отчисляют в Фонд медстрахования, расходуют на реальную медицинскую помощь", - говорится в сюжете.
Ранее сообщалось, сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2024 году.