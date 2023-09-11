Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам

В Казахстане с начала года зарегистрировано 3746 подтвержденных случаев кори

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане, говорится в пресс-релизе Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.





Во всем мире обострилась ситуация по кори, в том числе и в Казахстане. С начала текущего года в стране зарегистрировано 3746 подтвержденных случаев кори. Из них дети - 3121 (83%), подростки - 96 (3%), взрослые - 529 (14%)", - сообщает ведомство.





Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в городе Алматы - 1187, что составляет 33% всех заболевших в стране.





За Алматы следуют Жамбылская область - 495 случаев (13%), далее следует Шымкент - 441 случай (12%) и Алматинская область - 352 случая (10%).





По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.





Лидирующую позицию занимает Индия, где было зарегистрировано 57 550 случаев этой опасной инфекции. После Индии по заболеваемости корью следует Йемен - 24 596 случаев. Далее Пакистан - 10 549 случаев кори. В таких странах Африки, как Эфиопия (4836 случаев), Камерун (4745 случаев), Нигерия (4385 случаев) и Сомали (2711 случаев) также отмечается высокая заболеваемость. Демократическая Республика Конго завершает список топ-10 стран по заболеваемости корью, насчитывая 2511 случаев кори за вышеуказанный период", - отметили в Минздраве.





Там напомнили, что вирус передается от больного воздушно-капельным путем.





Например, когда больной корью кашляет, чихает или разговаривает, вирус распространяется в воздухе в виде микроскопических капель и окружающие люди могут их вдохнуть. Около 90% людей, которые не болели корью или не были вакцинированы против кори, заражаются при контакте с носителем вируса кори", - отметила Дияра Мұқажан, главный специалист оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения Национального центра общественного здравоохранения.





Симптомы кори появляются примерно через 10-14 дней после контакта с вирусом. Обычно включают: высокую температуру, сухой кашель, насморк, боль в горле, воспаленные глаза (конъюнктивит), крошечные белые пятна с голубовато-белыми центрами на красном фоне, обнаруживаемые на внутренней поверхности слизистой щек - также называемые пятнами Бельского-Филатова-Коплика. Этот симптом держится 2-3 дня. На 4-5-й день болезни при новом повышении температуры появляется сыпь, начинается период высыпания, который продолжается 3 дня.





В группе риска находятся непривитые и люди, которые путешествуют в зарубежные страны, где корь широко распространена.





Зачастую население отказывается от вакцинации, ссылаясь на то, что лучше переболеть корью, чем вакцинироваться, не зная о последствиях самого заболевания. Например, человек заболевает корью, получает симптоматическое лечение, считает себя выздоровевшим. Однако хочется отметить, что при перенесенной кори реконвалесцент (выздоровевший) может получить серьезные осложнения через некоторое время и даже спустя несколько лет. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение, как энцефалит (воспаление мозга), и может привести к инвалидизации и летальному исходу", - сообщается в информации.





По словам Дияры Мұқажан, важно понимать, что специфического лечения от кори не существует.





Пациенты получают только симптоматическое лечение. Поэтому лучше всего получить вакцину. Вакцинация является одним из основных средств профилактики и предотвращения распространения болезни как среди детей, так и среди взрослых", - пояснила она.





Напомним, согласно национальному календарю вакцинации детям необходимо получить вакцину против кори, краснухи и паротита (ККП) в возрасте от 12 до 15 месяцев и ревакцинацию в 6 лет.





В Минздраве также рассказали, какие меры нужно предпринять, если кто-то из членов семьи заболел корью.





Изолировать заболевшего. Поскольку корь очень заразна примерно за четыре дня до и четыре дня после появления сыпи, больные корью должны оставаться дома и не возвращаться к деятельности, связанной с взаимодействием с другими людьми в течение этого периода.

Люди, которые не вакцинированы из числа близких контактов больного, в возрасте 30 лет должны получить экстренную вакцинацию в течении 72 часов с момента последнего контакта.

Убедитесь, что каждый непривитый человек, подвергшийся риску заражения, как можно скорее получил вакцину от кори.





Ранее сообщалось, что в Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На 22 августа в городе было зарегистрировано 1183 случая кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.





Число заболевших корью также растет в Павлодарской области. Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились.









Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.





Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори. Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния.





В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.





Там добавили, что причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против этой инфекции.