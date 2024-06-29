28.06.2024, 08:30 6141

В Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения

Казахстан не является лидером в снижении показателя удовлетворенности системой здравоохранения
В Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам международного исследования фармацевтической компании STADA 67 процентов казахстанцев неудовлетворены системой отечественного здравоохранения, передает корреспондент агентства.

Исследование проводилось в 23 странах посредством онлайн-анкетирования. 46 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 99 лет ответили на вопросы, касающиеся удовлетворенности работой системы здравоохранения своих стран и мер для ее улучшения. Авторы исследования затронули темы психического здоровья и заботы о себе, обеспокоенности проблемами старения и одиночества, личного счастья и собственного внешнего вида.

Я очень рад, что нам удалось включить в отчет две страны (Казахстан и Узбекистан. - Прим. ред.) из региона Евразия. Мы всегда передаем результаты исследования широкой общественности, чтобы у специалистов системы здравоохранения были данные общественного мнения по важнейшим аспектам работы системы здравоохранения и информация о том, как жители страны относятся к вопросам, связанным с собственным здоровьем", - отметил вице-президент STADА в регионе Евразия Арминас Мацевичус.


Согласно результатам исследования, уровень удовлетворенности состоянием системы здравоохранения в Казахстане, как и в других странах, где было проведено исследование, снижается. 67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.

При этом следует отметить, что РК не является лидером в снижении этого показателя. К примеру, жители Великобритании еще более скептичны в отношении своей системы здравоохранения (минус 11%), а жители "благополучной" Германии, какой она представляется общественному мнению многих стран, снизили оценку на 8%.

Традиционную медицину безоговорочно поддерживают 17% казахстанцев, 40% доверяют в целом, но некоторые темы самостоятельно изучают в интернете, и всего 23% настороженно относятся к рекомендациям традиционной медицины. Доверие обусловлено наличием опытных практиков системы здравоохранения, таких как врачи и фармацевты, и тем, что традиционная медицина доказала свою эффективность", - гласят данные исследования.


Кроме того, участников опроса спросили об их психическом здоровье. Среди казахстанцев таковыми себя считают 63% опрошенных, это немногим меньше, чем в европейских странах, - в среднем 67%.

Что касается физического здоровья, то 40% казахстанцев оценивают его как хорошее. 34% участников исследования считают важной составляющей хорошего самочувствия здоровое питание. 9 из 10 отмечают, что чувствовать себя еще лучше помогают занятия спортом, но лишь около 3% тратят "средние" и "значительные" суммы на абонементы в фитнес-клубы.

Треть жителей Казахстана (319) не удовлетворена своим внешним видом, в целом по Европе свой внешний вид не нравится примерно каждому пятому (21%), при этом 49% европейцев в качестве основной причины недовольства указали лишний вес. В Казахстане свой вес считают избыточным 34% респондентов, а 16% страдают ожирением", - говорится в результатах исследования.


В целом, согласно приведенным данным, в вопросах здравоохранения Казахстан пока находится ближе к странам Восточной Европы, чем к развитым западноевропейским государствам, граждане которых чувствуют себя более счастливыми и больше привержены здоровому питанию и здоровому образу жизни, удовлетворительно оценивают состояние системы здравоохранения своих стран.

Работа системы здравоохранения зависит от степени финансирования, общей организованности, системности в работе государственных институтов, и Казахстану здесь еще многое предстоит сделать - к такому выводу приходят авторы исследования.
 

новости по теме

19.06.2024, 11:02 36871

В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез

В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез
Петропавловск. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.

Установить ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Гусаковка" в селе Гусаковка Гусаковского сельского округа Айыртауского района Северо-Казахстанской области", - говорится в решении акима Гусаковского сельского округа "Об установлении ограничительных мероприятий".


С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.

Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".

В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 
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Теги:СКОвыявлениеБруцеллез
17.06.2024, 11:26 45821

Более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС

В фонде просят сообщать о выявленных приписках медуслуг
Более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС
Фото: Pexels.com
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY -  С начала 2024 года Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.

Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций с медицинских организаций", - сообщили в фонде.


Там рассказали, куда обращаться гражданам, которые обнаружили фиктивные записи на прием.

Если граждане самостоятельно выявили факты приписки медицинских услуг, которые не получали, им необходимо сообщить об этом в Фонд социального медицинского страхования. Это может быть прием узкого специалиста, получение диагностических услуг или направление в больницу. Подать обращение можно через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1414. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке", - рассказали в ФСМС.


Как осуществляется проверка медорганизаций на факты фиктивных записей?

Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту медицинские услуги, подчеркнули в фонде. "Приписки" можно выявить по обращениям граждан и тогда открывается внеплановый мониторинг качества и объема медицинской помощи по фактам, указанным в обращении.

Какое наказание предусмотрено для медорганизаций, занимающихся приписками?

За приписки предусмотрены штрафные санкции. Фонд снимает с медорганизации 300% от стоимости неподтвержденной услуги. Снятые с оплаты средства направляются на последующее финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям.

В фонде добавили, что с начала года медорганизациям за оказанные услуги выплачено свыше 1 трлн тенге.

Ранее эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.

Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
 
11.06.2024, 19:09 70881

В Казахстане растет заболеваемость раком

Ежегодно от рака в стране умирают 13 тыс. человек
В Казахстане растет заболеваемость раком
Фото: Pixabay
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова рассказала о ситуации с заболеваемостью раком в стране. На сегодня в Казахстане на учете состоят 218 тыс. онкобольных.

Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане. В 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире, после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний", - сообщила Диляра Кайдарова.


Она добавила, что в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35%, а пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %.

При этом депутат Асхат Аймагамбетов привел утверждает, что ежегодно от рака в Казахстане умирают 13 тыс. человек. Он добавил, что рак молодеет - растет заболеваемость среди молодежи.

Рост по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Женщины заболевают раковыми заболеваниями чаще мужчин - 55% случаев против 44%, однако мужчины умирают чаще женщин. В структуре онкологических заболеваний на первом месте - рак молочной железы, далее рак легкого, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. По смертности первое место занимает рак легкого. На втором месте - рак желудка и колоректальный рак и рак молочной железы", - добавил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.


Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
 
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Теги:ОнкологияЗаболеваемостьРост
11.06.2024, 18:30 71491

В Казахстане выросла заболеваемость кишечными инфекциями

Заболеваемость увеличивается ежемесячно, особенно среди детей до 14 лет
В Казахстане выросла заболеваемость кишечными инфекциями
Фото: unsplash
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан выросла заболеваемость кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения.

В целом за пять месяцев текущего года зарегистрировано 4986 случаев острой кишечной инфекции, а также 316 случаев сальмонеллеза, 79 случаев дизентерии, 765 случаев ротавирусного энтерита. Проводимый в стране санитарно-эпидемиологический мониторинг по острым кишечным инфекциям показывает рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - проинформировали в центре.


Отмечается, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 24,87.

При этом заболеваемость увеличивается ежемесячно, особенно среди детей до 14 лет", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане.
 
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Теги:РКРостЗаболеваемостьинфекции
11.06.2024, 12:20 74556

В Карагандинской области ребенок умер от коклюша   

Министр здравоохранения подчеркнула, что популяционное здоровье всего населения очень хрупкое
В Карагандинской области ребенок умер от коклюша
Фото: unsplash.com
Караганда. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ребенок умер от коклюша, сообщила на брифинге правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

Даже незначительная как-будто бы прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области", - сообщила она.



Министр здравоохранения подчеркнула, что популяционное здоровье всего населения - очень хрупкое.

Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане. Только в Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем.

Кроме того, в Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори. ООН назвала РК страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
 
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Теги:РебенокКарагандасмерть
10.06.2024, 20:53 80451

Депутат раскритиковала финансирование онкослужбы в Казахстане

Гульдара Нурумова предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Гульдара Нурумова во время выездного заседания рассказала, с какими трудностями сталкиваются казахстанцы, страдающие онкологическим заболеваниями.

Молодая женщина, мать-одиночка, воспитывает дочь четырех лет, отец инвалид на руках, и все она проходит платно. Тогда куда ушли эти миллиарды? Скажите? Которые в прошлом году вам выделялись. В апреле прошлого года ей поставили диагноз - рак молочной железы. Она обследование прошла - ПЭТ КТ, МРТ - платно, квоту на операцию не получила - прошла платно, все анализы гистологические тоже прошла платно, тамоксифен получает до сих пор платно и большие проблемы с записями к врачам-онкологам. Тоже она проходит платно", - привела пример Гульдара Нурумова.


Депутат также высказалась по поводу работы ФОМС.

Почему-то они держат целый год у себя на счетах и отправляют деньги в конце года. Сейчас вот сказали, что до сих пор нет финансирования. Вот сколько раз говорили, что больные не выявляются вовремя с онкозаболеваниями - это тоже из-за того, что ФОМС не дает вовремя финансирование", - сказала Гульдара Нурумова.


Депутат предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС за последние три года.

Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
 
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Теги:ФинансированиедепутатОнкология
10.06.2024, 14:23 83191

Минздрав о сокращении финансирования лечения онкологии: это не отразится на доступности и качестве медпомощи

Запущен call-центр, куда граждане могут сообщить о случаях отказа в лечении и помощи
Минздрав о сокращении финансирования лечения онкологии: это не отразится на доступности и качестве медпомощи
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

В ведомстве утверждают, что, несмотря на сокращение расходов на лечение онкологии, все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

По словам специалистов, решение о снижении тарифов нацелено на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета; на повышение эффективности онкологической службы; на улучшение отдачи от выделяемых средств.

Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности", - проинформировали в Минздраве.


Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли.

За прошлый год свыше 30 млрд тенге, выделенных на лечение пациентов, осели на счетах медицинских организаций в банках второго уровня, несмотря на отчеты о выполнении полного спектра услуг согласно утвержденным стандартам и правилам", - объяснили в Минздраве.


В ведомстве заверили, что уже приняты меры по предотвращению необоснованного списания средств и привлечению к ответственности лиц, допустивших нецелевое использование бюджетных средств.
 
08.06.2024, 19:26 89226

Расходы на лечение онкологии сокращены на 20%: комментарий Минздрава

По итогам 2023 года онкоцентры получили более 31,8 млрд тенге прибыли
Расходы на лечение онкологии сокращены на 20%: комментарий Минздрава
Фото: Pixabay
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса, бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале заявил о том, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию.

Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11.06.2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", - написал Асхат Аймагамбетов.


В Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2024 году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях.

В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге. Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.


В министерстве добавили, что согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.

Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций", - сообщил в Минздраве.


Также, по информации МЗ РК, по результатам выявленных нарушений шесть первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них двое рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.

В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%. Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов", - добавили в министерстве.

 
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Теги:МинздравКомментарийОнкология

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