Туберкулез выявили у учащегося одного из колледжей Алматы

Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность приезжающих в РК иностранных туристов растет уже несколько лет подряд. По предварительным данным Министерства туризма и спорта РК, в прошлом году страну посетили 15,7 млн гостей из-за рубежа - почти на 71% больше, чем по итогам 2023 года. В эту категорию не входят люди, приехавшие в Казахстан на работу или на постоянное место жительства, сообщает energyprom.kz





Лидером по численности граждан, посетивших Казахстан, остается Россия. Из этой соседней страны в РК в 2025-м прибыли 429,8 тыс. человек - на 7,2% больше, чем годом ранее. На втором месте по значимости для развития въездного туризма для Казахстана оказался Китай, откуда приезжали 241,7 тыс. человек - сразу на 38,9% больше, чем годом ранее. При этом в 2024-м рост был еще большим: на 66,2%. Такие резкие скачки - кумулятивный эффект двухлетней совместной программы повышения туристической привлекательности РК и КНР. Напомним: 2024-й был объявлен Годом Казахстана в Китае, а 2025-й стал периодом, посвященным повышению узнаваемости Поднебесной в нашей стране.





На третьем месте уже не первый год находится Индия. Развитию туристического потенциала между двумя странами способствует упрощение визового режима и развитие прямого авиасообщения. В прошлом году из Индии в Казахстан приезжали более 131 тыс. человек - на 3,9% больше, чем в 2024-м.





Среди стран, у граждан которых также наблюдался более заметный интерес к РК, стоит упомянуть Францию, рост численности посетителей из которой составил 22,1%. Туристов из Узбекистана стало больше на 14,4%, из Германии - на 14%. Сократился поток приезжающих в Казахстан из США (на 10,4%), Великобритании (на 4,1%) и Украины (на 1,9%). Таким образом, помимо роста общей численности иностранных туристов в 2025-м наблюдалась диверсификация этого "рынка": наряду с традиционными источниками туристического потока (Россией и Китаем) увеличился интерес к РК со стороны граждан стран Европы и Южной Азии.





По данным аналитиков, лишь 9,1% приезжавших в 2025 году нерезидентов останавливались в гостиницах, остальные жили у родных, друзей или снимали жилье в частном порядке. В целом в прошлом году в казахстанских гостиницах, отелях и хостелах останавливались более 1,4 млн иностранных туристов. Из них около половины (673,6 тыс. человек) сообщили о деловом характере своей поездки, что не исключает их туристический статус. Еще 753,5 тыс. человек приехали с личными целями.





Почти половина (48,1%) гостей из-за рубежа, обслуженных казахстанскими местами размещения, живут в простых гостиницах без категории. В 2025-м таковых было больше на 13%, чем годом ранее: 687 тыс. человек. Это указывает на востребованность бюджетного сегмента среди иностранных гостей. Значительный прирост показателя показали и прочие места размещения (хостелы, апартаменты, гостевые дома): численность останавливавшихся там въездных туристов выросла на 40,2%.





В пятизвездочных гостиницах живет каждый четвертый иностранный турист, обслуженный местами размещения. В прошлом году в люксовых отелях останавливались 348,8 тыс. иностранцев, однако рост за год в этой категории был минимальным: лишь на 0,7%. При этом численность посетителей-нерезидентов, обслуженных четырехзвездочными гостиницами, увеличилась на 17,2%, до 236,7 тыс. человек. Это может свидетельствовать о повышении требований туристов к уровню сервиса при сохранении разумной стоимости проживания. Незначительный прирост также был зафиксирован в категории трехзвездочных отелей: на 2,9%. В целом структура размещения отражает баланс между стремлением туристов к комфорту и желанием сэкономить.





Чуть больше половины зарубежных гостей по прибытии в Казахстан посещает какую-либо курортную зону и останавливается в гостиницах и отелях на ее территории. В прошлом году численность иностранных туристов, обслуженных местами размещения, в казахстанских курортах достигла 845,5 тыс. человек - на 11,1% больше, чем в 2024-м. Основной причиной этого стала мировая известность и растущая привлекательность Алматинского горного кластера. В 2025-м его посетили 764,3 тыс. зарубежных гостей - на 10,1% больше, чем годом ранее.





Другие курортные зоны тоже показали прирост численности посетителей-нерезидентов, но ни одна из них не смогла сравниться с Алматинским горным кластером. В Щучинско-Боровской курортной зоне побывали на 27,7% больше иностранных туристов, чем в 2024-м. Численность посетителей-иностранцев в туристской зоне Туркестана выросла в 2,2 раза, в Алтайской курортной зоне - в 2,9 раза, в Сарыагашской курортной зоне - в 8,8 раза.