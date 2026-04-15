Туберкулез выявили у учащегося одного из колледжей Алматы
Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о выявлении случая туберкулеза среди студентов Алматинского казахского государственного гуманитарно-педагогического колледжа № 1 появилась в соцсетях. В управлении образования прокомментировали ситуацию.
Как сообщили в управлении, в марте у студента четвертого курса при прохождении флюорографии был выявлен туберкулез легких.
Сразу после получения результатов студент был отстранен от учебного процесса и госпитализирован в соответствующее медицинское учреждение для прохождения курса лечения. Важно подчеркнуть, что студент проживает не в общежитии колледжа, а на квартире с родителями", - рассказали в управлении образования.
В ведомстве отметили, что все необходимые санитарно-эпидемиологические меры приняты незамедлительно и в полном объеме. Также проведено обследование всех преподавателей и студентов, контактировавших с заболевшим.
Всего флюорографию прошли 1738 студентов, 150 преподавателей и технический персонал. Кроме того, в группе, в которой числится госпитализированный студент (20 студентов и 15 преподавателей), был проведен АТР-тест и повторная флюорография. Результаты обследований показали отрицательные результаты у всех проверенных студентов, преподавателей и технических сотрудников колледжа", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что все учащиеся колледжа находятся под регулярным медицинским наблюдением. В учреждении образования в системном порядке проводятся все необходимые профилактические и санитарные мероприятия.
По данным Наццентра общественного здравоохранения, в Казахстане по итогам 2025 года число новых случаев туберкулеза уменьшилось на 10,6% - с 6740 до 6130, показатель заболеваемости составил 30,1 на 100 тысяч населения, а смертность снизилась примерно на 10%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году в мире туберкулезом заболели около 10,7 миллиона человек, среди них 5,8 миллиона мужчин, 3,7 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей.
15.04.2026, 17:27 1391
Свободные территории застраиваются вопреки требованиям безопасности: депутаты обеспокоены нехваткой эвакуационных зон при ЧС в Алматы
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы существуют серьезные пробелы в системе гражданской защиты: в городе отсутствуют четко определенные и нормативно закрепленные места сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила в своем запросе депутат мажилиса Ирина Смирнова, обратив внимание на застройку потенциально безопасных территорий.
Алматы является одним из самых сейсмоопасных городов страны. Город расположен в зоне возможных сильных землетрясений мощностью до 10 баллов и других природных рисков. В такой ситуации вопросы гражданской защиты должны быть не формальными рекомендациями, а четко прописанной системой безопасности. Однако при изучении материалов действующего и корректируемого Генерального плана города Алматы выясняется, что в них отсутствуют системные решения по обеспечению безопасных общественных пространств для эвакуации и сбора населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при возможных землетрясениях", - заявила Смирнова.
Она обратила внимание, что действующее законодательство в сфере гражданской защиты вообще не содержит четкого регулирования понятия "места сбора населения при чрезвычайных ситуациях" и требований к таким территориям.
В ответах МЧС и ДЧС фактически говорится лишь о том, что населению рекомендуется выйти на открытую территорию подальше от зданий, линий электропередач и деревьев. Но это общая рекомендация, а не норматив. Фактически сегодня получается, что не предусматриваются система безопасных мест для эвакуации и сбора людей при чрезвычайной ситуации", -подчеркнула депутат.
В то же время рекомендация считать местами сбора при землетрясении территории школ, детских садов несостоятельны, считает она.
На территории школы-лицея №131 имени Б. Момышұлы уже построено здание яслей-сада №115, а в настоящее время планируется строительство еще одного школьного корпуса. При этом территория школы отнесена к сборному эвакуационному пункту №289 - одному из 386 сборных эвакуационных пунктов, определенных неизвестно на каком основании на территории города Алматы. В результате территория, которая могла бы выполнять функцию безопасного пространства для эвакуации и сбора населения при возможных землетрясениях, фактически застраивается", - привела пример Ирина Смирнова.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах города.
В Академгородке единственное свободное общественное пространство, где ранее располагался сквер, в настоящее время застраивается жилыми комплексами. Жители выступали за сохранение данной территории как общественного пространства - сквера и открытой площадки, которая могла бы использоваться в том числе как место сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Несмотря на обеспокоенность жителей и их обращения, сохранить территорию не удалось, и строительство жилых комплексов уже ведется", - подчеркнула спикер.
Подобные случаи сокращения свободных городских пространств наблюдаются и в других районах Алматы, что постепенно приводит к утрате открытых территорий, которые в условиях сейсмоопасного города могли бы выполнять критически важную функцию безопасных мест для эвакуации и сбора населения при чрезвычайных ситуациях.
Депутат требует в срочном порядке изучить проблему и решить ее в интересах жизни и здоровья граждан в самое ближайшее время. Генпрокуратуру просят дать правовую оценку положению дел с отсутствием как самих мест сбора при чрезвычайных ситуациях, так их нормативного определения.
Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
15.04.2026, 12:02 19291
Опрос КТ: 80% респондентов считают, что застройка Кок Жайляу может привести к необратимым последствиям для экосистемы Эксклюзив КТ
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что застройка урочища Кок Жайляу может привести к необратимым последствиям для экосистемы, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?"
80% участников опроса ответили: "Нет, это может привести к необратимым последствиям для экосистемы", 10% выбрали ответ: "Да, это создаст туристический поток и новую инфраструктуру" и 10% - "Мне все равно".
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайляу" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайляу" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайляу", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
15.04.2026, 11:24 21881
На 39% выросла численность китайских туристов в Казахстане
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность приезжающих в РК иностранных туристов растет уже несколько лет подряд. По предварительным данным Министерства туризма и спорта РК, в прошлом году страну посетили 15,7 млн гостей из-за рубежа - почти на 71% больше, чем по итогам 2023 года. В эту категорию не входят люди, приехавшие в Казахстан на работу или на постоянное место жительства, сообщает energyprom.kz.
Лидером по численности граждан, посетивших Казахстан, остается Россия. Из этой соседней страны в РК в 2025-м прибыли 429,8 тыс. человек - на 7,2% больше, чем годом ранее. На втором месте по значимости для развития въездного туризма для Казахстана оказался Китай, откуда приезжали 241,7 тыс. человек - сразу на 38,9% больше, чем годом ранее. При этом в 2024-м рост был еще большим: на 66,2%. Такие резкие скачки - кумулятивный эффект двухлетней совместной программы повышения туристической привлекательности РК и КНР. Напомним: 2024-й был объявлен Годом Казахстана в Китае, а 2025-й стал периодом, посвященным повышению узнаваемости Поднебесной в нашей стране.
На третьем месте уже не первый год находится Индия. Развитию туристического потенциала между двумя странами способствует упрощение визового режима и развитие прямого авиасообщения. В прошлом году из Индии в Казахстан приезжали более 131 тыс. человек - на 3,9% больше, чем в 2024-м.
Среди стран, у граждан которых также наблюдался более заметный интерес к РК, стоит упомянуть Францию, рост численности посетителей из которой составил 22,1%. Туристов из Узбекистана стало больше на 14,4%, из Германии - на 14%. Сократился поток приезжающих в Казахстан из США (на 10,4%), Великобритании (на 4,1%) и Украины (на 1,9%). Таким образом, помимо роста общей численности иностранных туристов в 2025-м наблюдалась диверсификация этого "рынка": наряду с традиционными источниками туристического потока (Россией и Китаем) увеличился интерес к РК со стороны граждан стран Европы и Южной Азии.
По данным аналитиков, лишь 9,1% приезжавших в 2025 году нерезидентов останавливались в гостиницах, остальные жили у родных, друзей или снимали жилье в частном порядке. В целом в прошлом году в казахстанских гостиницах, отелях и хостелах останавливались более 1,4 млн иностранных туристов. Из них около половины (673,6 тыс. человек) сообщили о деловом характере своей поездки, что не исключает их туристический статус. Еще 753,5 тыс. человек приехали с личными целями.
Почти половина (48,1%) гостей из-за рубежа, обслуженных казахстанскими местами размещения, живут в простых гостиницах без категории. В 2025-м таковых было больше на 13%, чем годом ранее: 687 тыс. человек. Это указывает на востребованность бюджетного сегмента среди иностранных гостей. Значительный прирост показателя показали и прочие места размещения (хостелы, апартаменты, гостевые дома): численность останавливавшихся там въездных туристов выросла на 40,2%.
В пятизвездочных гостиницах живет каждый четвертый иностранный турист, обслуженный местами размещения. В прошлом году в люксовых отелях останавливались 348,8 тыс. иностранцев, однако рост за год в этой категории был минимальным: лишь на 0,7%. При этом численность посетителей-нерезидентов, обслуженных четырехзвездочными гостиницами, увеличилась на 17,2%, до 236,7 тыс. человек. Это может свидетельствовать о повышении требований туристов к уровню сервиса при сохранении разумной стоимости проживания. Незначительный прирост также был зафиксирован в категории трехзвездочных отелей: на 2,9%. В целом структура размещения отражает баланс между стремлением туристов к комфорту и желанием сэкономить.
Чуть больше половины зарубежных гостей по прибытии в Казахстан посещает какую-либо курортную зону и останавливается в гостиницах и отелях на ее территории. В прошлом году численность иностранных туристов, обслуженных местами размещения, в казахстанских курортах достигла 845,5 тыс. человек - на 11,1% больше, чем в 2024-м. Основной причиной этого стала мировая известность и растущая привлекательность Алматинского горного кластера. В 2025-м его посетили 764,3 тыс. зарубежных гостей - на 10,1% больше, чем годом ранее.
Другие курортные зоны тоже показали прирост численности посетителей-нерезидентов, но ни одна из них не смогла сравниться с Алматинским горным кластером. В Щучинско-Боровской курортной зоне побывали на 27,7% больше иностранных туристов, чем в 2024-м. Численность посетителей-иностранцев в туристской зоне Туркестана выросла в 2,2 раза, в Алтайской курортной зоне - в 2,9 раза, в Сарыагашской курортной зоне - в 8,8 раза.
14.04.2026, 19:41 79721
В зоопарке Алматы родились краснокнижные медвежата
Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском зоопарке у тянь-шаньских бурых медведей родились медвежата, сообщили в городском акимате.
Два медвежонка родились у многодетных родителей Курманбека и Герды. Для медведицы это уже четвертый приплод.
По словам руководителя отдела "Хищные млекопитающие" Гаухар Сергибаевой, медвежата родились в январе.
Малыши родились еще в январе, рождаются они слепыми, глухими и почти голыми. Примерно 3-4 месяца живут в домике и питаются молоком матери. Только сейчас мама начала выводить их в большой вольер. Герда уже опытная мамочка и отлично справляется со своими малышами", - рассказала Гаухар Сергибаева.
Алматинский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в выборе имен для новорожденных мальчика и девочки.
14.04.2026, 15:43 86421
После трагедии в столичном ЖК в Минпроме высказались о парковках и доступе спасателей к домам
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков ответил журналистам, планируются ли поправки в Строительный кодекс, предусматривающие упрощенный доступ пожарной техники к жилым домам, передает корреспондент агентства.
Ранее в Астане трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме. По данным СМИ, во время пожара спасатели не смогли оперативно заехать во двор ЖК, потому что проезд был заблокирован легковым автомобилем. По словам соседей, водителя машины искали около 20 минут. Когда доступ наконец обеспечили и пожарные добрались до квартиры, спасти детей уже не удалось.
Строительный кодекс принят, есть ряд мер, которые усовершенствованы, в отношении градостроительства в том числе. Предусмотрена ответственность со стороны застройщиков, проектировщиков и прочих участников процесса. Но здесь, по данному случаю надо полагаться на заключение профессиональных экспертов, которые сейчас проводят расследование о причинах возникновения пожара. Бытует мнение, что машины не могли пройти - да, такое присутствует. Но здесь тоже надо учитывать правильность парковки самого транспортного средства именно в отведенном месте. Надо учитывать и позицию наших сограждан по правильному расположению транспортных средств. Мы должны уважать интересы наших соседей, окружающих. Такие случаи возможны, но этот вопрос скорее ближе к воспитательному процессу", - сказал Сапарбеков.
Жители дома, в котором произошла трагедия, также заявили о возможных неисправностях пожарной сигнализации, которая, по их словам, ранее срабатывала без причины.
Вице-министр прокомментировал, что все требования к жилым домам закреплены нормативами и должны соблюдаться, а ответственность за их выполнение лежит на разных уровнях. По его словам, если в системе были сбои, жильцы должны были сами сообщать об этом, теперь наличие нарушений установит следствие.
13.04.2026, 20:28 154336
Зоозащитники запустили сайт против поправок об "эвтаназии" бездомных животных
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники и зоозащитники Сергей Снегирев и Темирлан Тоспаев создали сайт против поправок, допускающих эвтаназию бездомных животных, передает корреспондент агентства.
Активисты напомнили, что в настоящее время обсуждаются поправки в закон Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными", предусматривающие возможность эвтаназии бездомных животных, отловленных и помещенных в пункты временного содержания, по истечении установленного срока их содержания, в том числе на пятый день с момента отлова, при отсутствии владельца либо невостребованности животного.
Данные изменения вызывают серьезную обеспокоенность у общественности и зоозащитного сообщества, поскольку фактически допускают усыпление животных без гарантированного поиска владельцев, передачи в приюты или пристройства в семьи. В связи с этим общественниками и зоозащитниками создана онлайн-платформа, на которой каждый может выразить свою позицию против принятия указанных поправок. Если вы не согласны с подобными изменениями в законодательстве, просим не оставлять данный вопрос без внимания", - заявили зоозащитники.
По словам авторов, посетители сайта могут выразить свою позицию, оставив голос на официальной платформе, поделиться данной информацией с коллегами, друзьями и подписчиками, при желании рассказать о ситуации в своих пабликах, на сайтах и в социальных сетях в удобном формате.
Напомним, проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах. Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
По мнению некоторых казахстанцев, предлагаемые нововведения носят чрезмерно жесткий характер и представляют собой "кампанию, эффективность которой вызывает вопросы, в том числе в контексте расходования бюджетных средств".
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
Общественный деятель и основатель "Клуба добряков" Гульмира Абдрашева в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today раскритиковала законопроект, назвав "эвтаназию" бездомных животных неэффективной мерой. По ее мнению, проблема требует системного подхода - через стерилизацию, учет и ответственность владельцев, а не массовое уничтожение животных.
13.04.2026, 17:30 175851
Недостроенное пятиэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Недостроенное пятиэтажное здание, расположенное на проспекте Сейфуллина, сносят в Алматы по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", - говорится в сообщении.
По данным акимата, ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Позднее управлением инициирован иск на снос недостроенного здания в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Решением СМЭС иск удовлетворен, городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения", - добавили в пресс-службе.
13.04.2026, 15:30 189221
Карагандинец напал на мальчика на детской площадке
Караганда. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде местный житель напал на мальчика на детской площадке на улице Трудовой, передает корреспондент агентства.
Видео инцидента появилось в Сети. Сообщается, что между детьми возник конфликт. Один из детей позвонил родителям.
На место приехали взрослые, и вместо того чтобы спокойно разобраться, мужчина применил силу к чужому ребенку: сначала душил его, затем начал трясти. Ребенок упал на землю и начал задыхаться", - пишет инстаграм-паблик real.life3390.
В пресс-службе департамента полиции прокомментировали ситуацию.
По данному факту обращений в полицию не поступало. Вместе с тем сотрудниками полиции оперативно установлены личности всех участников инцидента. Они доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление причин и условий, способствовавших возникновению конфликта. По итогам разбирательства действиям каждого из участников будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ДП.
Ранее в Каскелене работник общественной бани избил 13-летнего мальчика.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?