25.02.2026, 12:09 4936
В России заявили о готовности трех вакцин от колоректального рака
Также сообщается о планах разработки вакцины от рака поджелудочной железы
Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий сообщила о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака, их будут вводить пациентам.
Наш город Одинцово, где находятся национальные научные клинические центры, они уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить (...) К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть", - цитирует Яковлеву РИА Новости.
Сообщается, что ранее Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Также о планах по созданию вакцины для терапии рака поджелудочной железы на форуме рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка (...) Мы планируем, поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснуться", - сказал Каприн.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.
20.02.2026, 12:49 23701
Отстранять непривитых от кори детей будут в образовательных учреждениях Казахстана Дополнено
Фото: depositphotos.com
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заявила, что непривитых от кори детей будут отстранять в образовательных учреждениях Казахстана, передает корреспондент агентства.
В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вчера мною было вынесено постановление. В соответствии с указанным постановлением запланирована работа по усилению: мероприятий по иммунизации против кори, краснухи и паротита; противоэпидемических и профилактических мер в организованных коллективах, воинских частях, образовательных учреждениях, с временным отстранением непривитых при регистрации случаев кори", - сказала спикер.
Сархат Бейсенова напомнила, что, по данным ВОЗ, в 2025 году в мире было зарегистрировано 247 тыс. случаев кори.
Причиной роста заболеваемости стали пробелы в охвате населения иммунизацией. Заболеваемость корью в стране за 2025 год снизилась в 6,8 раза по сравнению с 2024 годом, при этом в текущем году полной стабилизации ситуации не достигнуто. В месячной динамике начиная с ноября прошлого года отмечается рост заболеваемости. Подъем продолжается в январе и феврале текущего года. На рост заболеваемости также повлияла регистрация 208 случаев кори у лиц, пребывающих в медицинских организациях", - сообщила она.
В частности, в 9 регионах страны также отмечается рост заболеваемости: в Астане, Алматы, Жамбылской, Атырауской, Улытау, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской областях. Подчеркивается, что большинство случаев заболевания регистрируются среди детей до 5 лет - это 72% от общего количества детей. 23% приходится на детей в возрасте 1 года, 26% - на детей в возрасте 2-4 лет.
При этом 78% заболевших - непривитые. Из них 56% отказались от вакцинации, у 14% имеется медицинский отвод, 30% - дети, не достигшие прививочного возраста.
Дополнено 20.02.2026, 15.00
Согласно постановлению, вступившему в силу 19 февраля, предусмотрено расширение иммунизации против кори, краснухи и паротита:
- детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - до стабилизации ситуации;
- детей 2-5 лет и 7-18 лет, не привитых по Национальному календарю профилактических прививок, - в рамках наверстывающей иммунизации;
- медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививок или данных о них.
Также усилены требования к плановой госпитализации детей. При регистрации случаев кори в организованных коллективах, воинских частях и образовательных учреждениях обеспечивается незамедлительное проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая временное отстранение непривитых лиц.
Бейсенова также ответила на вопрос журналистов, не рассматривает ли Минздрав вопрос компенсации антипрививочниками расходов, которые понесли родители вакцинированных детей на лечение, ущерба в результате карантинных мер и потери заработка в период ухода за больным ребенком.
Вопрос компенсации материального и морального ущерба ответственных родителей антипрививочниками, он не подкреплен никакой нормативно-правовой базой. Сегодня Минздрав рассматривает различные варианты этой проблемы, но пока окончательного решения нет. Вопрос о взыскании компенсации с родителей непривитых детей требует серьезного обсуждения и разработки соответствующих нормативно-правовых документов. Этот вопрос еще обсуждается", - добавила спикер.
Ранее эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве.
10.02.2026, 12:16 57996
Создание единой государственной медицинской информсистемы в Казахстане завершат до конца года
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до 1 декабря этого года завершить создание единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.
Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия", - заявил Токаев.
Он отметил необходимость обеспечения абсолютную прозрачности системы обязательного социального медицинского страхования.
В Фонде социального медицинского страхования были выявлены лазейки для приписок и фальсификаций. На заседании Национального курултая я отдельно остановился на этой проблеме. Повторю: Генеральной прокуратуре и соответствующим правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных ко всем фактам хищения... Поручаю правительству до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования. Только в этом случае будет обеспечена прозрачность рабочих процессов и гарантировано целевое использование средств"", - подчеркнул глава государства.
03.02.2026, 16:00 76861
В Астане не будут планово госпитализировать непривитых от кори детей
Фото: Depositphotos
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Айгул Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает корреспондент агентства.
Плановую госпитализацию в детские стационары осуществлять только при наличии вакцинации против кори", - сообщается в документе.
Согласно тексту документа, за последние 3 недели зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори, показатель на 100 тысяч населения составил 25,5.
В сравнении с предыдущей неделей 2026 года отмечается рост в 2,8 раза. По возрастной структуре 96 % заболевших составили дети до 14 лет, в том числе: 28 % - дети в возрасте до 1 года, 60 % - дети в возрасте 1 - 4 лет, 6,4 % - дети в возрасте 5-9 лет, 1,5 % - дети в возрасте 10-14 лет, 1,7 % - подростки 15-19 лет, 2,7 % - лица старше 20 лет. Среди заболевших 95% составляют непривитые дети, в том числе: по причине отказа от вакцинации - 257 случаев, 112 детей не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев - упущенные возможности вакцинации, 7 случаев - по медицинскому отводу. Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев", - говорится в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в начале прошлого года сообщалось, что в Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает.
30.01.2026, 12:10 93311
Назначены заместители председателя правления ФСМС
Фото: ФСМС
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бахытжан Абдуллаев и Индира Ерденова назначены заместителями председателя правления ФСМС, сообщается на сайте фонда.
Бахытжан Абдуллаев на протяжении многих лет работал в сфере здравоохранения. Свою трудовую деятельность начал в городской больнице № 1 города Астаны с должностей санитара и акушера, затем работал врачом-трансфузиологом, врачом-хирургом, а также занимал должность заведующего отделением. В этом медицинском учреждении он исполнял обязанности заместителя главного врача. С 2023 года по настоящее время Бахытжан Абдуллаев занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения города Шымкента", - сообщили в фонде.
Также коллективу ФСМС была представлена заместитель председателя правления Индира Ерденова.
Отмечается, что она на протяжении ряда лет работала в системе Министерства финансов. В частности, работала в Комитете по работе с несостоятельными должниками, а также в Комитете казначейства, где прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов.
До настоящего времени она занимала должность директора департамента цифровизации Комитета государственных доходов.
Как сообщалось ранее, Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования.
Напомним, Фонд медстрахования передан в ведение Минфина.
26.01.2026, 13:20 111281
Минздрав: случаев заражения вирусом Нипах в Казахстане не зарегистрировано
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем. Вместе с тем, в профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии Министерством здравоохранения РК усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу", - заверили в ведомстве.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания.
Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе. Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - добавили в пресс-службе.
Ранее вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты.
21.01.2026, 13:19 125801
Фонд медстрахования передадут в ведение Минфина: начаты проверки
Фото: depositphotos.com
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов высказался о планах по передаче Фонда социального медицинского страхования в Министерство финансов, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечено, что реализация всех поручений президента встроена в единую стратегию модернизации страны и зависит от слаженной работы всех структур.
Их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Контроль за исполнением поручений президента оставляю за собой", - добавил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда.
08.01.2026, 10:57 168126
В Казахстане повысят зарплаты медикам и усилят защиту врачей
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году будет повышена заработная плата для ряда медицинских работников, а также усилена правовая защита врачей. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщила пресс-служба правительства.
Он напомнил, что парламент одобрил поправки в законодательство о защите медицинских работников. Вводится отдельная уголовная ответственность за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей, а также внедрено страхование профессиональной ответственности медиков.
С 2026 года предусмотрено повышение заработной платы работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а ответственность за насилие в отношении медиков будет ужесточена. Принят закон по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, предусматривающий переход к страховой модели, расширение охвата населения и восстановление государственного контроля качества медицинских услуг", - сообщил Тимур Султангазиев.
По его словам, определены стратегические приоритеты развития отрасли: разработана концепция развития здравоохранения до 2029 года и комплексный план управления качеством медпомощи.
Как отметил первый вице-министр, принимаемые меры уже дают ощутимые результаты - прогнозируемая продолжительность жизни населения составит 75,8 года, снижаются показатели смертности. Общая смертность сократилась на 2,6%, младенческая - на 18%, а Казахстан поднялся на семь пунктов в индексе человеческого развития, улучшая свои позиции в международных рейтингах.
Благодаря мерам социальной поддержки дефицит врачей снижен на 19%, среднего медицинского персонала - на 7%, в сельской местности - на 16%.
Государственные расходы на здравоохранение за последние годы выросли почти в три раза и в 2025 году достигли 3 трлн тенге.
Завершается масштабный проект, реализуемый по поручению главы государства, по модернизации сельского здравоохранения. Уже свыше 650 медицинских объектов в сельской местности введены в эксплуатацию, которые существенно сократили разрыв между городом и селом", - отметил Тимур Султангазиев.
Впервые за длительный период пересмотрена тарифная политика: повышены тарифы на родовспоможение и педиатрию, сделан акцент на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и повышение качества медуслуг. Существенный прогресс достигнут в клинических направлениях, укреплена система охраны здоровья матери и ребенка. Активно развивается онкологическая служба, внедряются высокоточные и щадящие методы лечения, ранее доступные преимущественно за рубежом.
В отрасли формируется экосистема eDensaulyq, внедряются решения на основе искусственного интеллекта как инструмент поддержки врача и повышения качества медицинской помощи", - сообщил первый вице-министр.
03.01.2026, 10:46 181331
Эффективность более 90%: ученые рассказали о результатах доклинических исследований российской вакцины против меланомы
Первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года
Москва. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90%, проведены доклинические исследования на животных. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%", - рассказал Гинцбург изданию РИА Новости.
Он добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Напомним, что вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье.
