Для субъектов микро- и малого бизнеса упростили порядок прекращения деятельности

Подписана Дорожная карта Казахстан - Великобритания по стратегическому партнерству в области критических минералов до 2027 года

Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Лондон министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в круглом столе с представителями британского бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Участники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и Великобританией. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов.





В рамках проводимых институциональных реформ Казахстан продолжает укреплять защиту инвесторов и предлагать целевые налоговые льготы и преференции. Мы по-прежнему твердо привержены обеспечению того, чтобы ваши инвестиции приносили долгосрочную отдачу, чему способствуют политическая стабильность, благоприятная деловая среда и постоянные усилия по открытию новых возможностей в нашей экономике", - подчеркнул в своем выступлении Кошербаев.





Казахский дипломат информировал представителей бизнес-сообщества Великобритании о достижениях Казахстана за последние 25 лет.





Казахстан добился значительного экономического роста, который в среднем составляет 5,7% в реальном выражении в год. Согласно по последним данным МВФ, наш номинальный ВВП превышает 300 млрд долларов США, что ставит нас в число 50 крупнейших экономик мира. На Казахстан в настоящее время приходится более 60% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Центральную Азию, что укрепляет его позиции в качестве экономического центра региона", - сообщил Кошербаев.





В свою очередь, исполняющий обязанности министра бизнеса и торговли, сопредседатель Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Крис Брайант отметил успех британских инвесторов в Казахстане и важность двустороннего сотрудничества. Выразил готовность к совместной работе в области зеленой экономики, РЗМ, транспорта и транзита, образования и AI-IT. Он подчеркнул, что эти проекты создают устойчивые инвестиционные возможности, укрепляют долгосрочное партнёрство и поддерживают диверсификацию устойчивых цепочек поставок критических материалов на международные рынки.





Участники мероприятия согласились, что укрепление экономического сотрудничества способствует устойчивому развитию региона. Они также подчеркнули важность перехода казахско-британского партнерства от диалога к реализации конкретных проектов в новых нишах экономического развития Казахстана.





По итогам мероприятия были подписаны:





Дорожная карта Казахстан - Великобритания по стратегическому партнерству в области критических минералов до 2027 года;

Меморандум о расширении партнерства и намерении открытия лицензионного кампуса в Алматы между Coventry University и Coventry University Kazakhstan.





Кроме того, было объявлено о расширении присутствия британских образовательных учреждений в Казахстане, включая открытие школы Charterhouse School в Алматы, запуск центра искусственного интеллекта Cardiff University, а также открытие нового кампуса Heriot-Watt University в Актобе.





Великобритания входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. По итогам 2024 года объем британских инвестиций составил 723,7 млн долларов США, а за первые девять месяцев 2025 года указанные показатели составили 471,5 млн долларов США.