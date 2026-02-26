25.02.2026, 11:24 44816
Для субъектов микро- и малого бизнеса упростили порядок прекращения деятельности
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством финансов РК внесены изменения в приказ № 654 "О некоторых вопросах исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами)", сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Принятые изменения направлены на ликвидацию процедур предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки, прежде всего для субъектов микро- и малого бизнеса", - уточнили в КГД.
В частности настоящих правилах:
- установлен упрощенный порядок прекращения деятельности для отдельной категории налогоплательщиков;
- для субъектов микро- и малого бизнеса, соответствующих условиям камерального контроля, предусмотрена возможность завершить деятельность без проведения камерального контроля;
- если налогоплательщик подает заявление о прекращении деятельности, камеральный контроль не проводится по налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, в части налоговых обязательств за налоговые периоды до 1 января 2026 года.
Также уточнен порядок погашения налоговой задолженности при ликвидации. В случае недостаточности имущества оставшаяся задолженность погашается учредителями (участниками) в случаях, установленных законами Республики Казахстан, без привязки к конкретной норме Налогового кодекса.
Принятые меры направлены на поддержку бизнеса и повышение прозрачности налогового администрирования", - пояснили в КГД.
Ранее в КГД напомнили предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля.
26.02.2026, 11:43 1991
Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с британским бизнес-сообществом
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Лондон министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в круглом столе с представителями британского бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Участники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и Великобританией. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов.
В рамках проводимых институциональных реформ Казахстан продолжает укреплять защиту инвесторов и предлагать целевые налоговые льготы и преференции. Мы по-прежнему твердо привержены обеспечению того, чтобы ваши инвестиции приносили долгосрочную отдачу, чему способствуют политическая стабильность, благоприятная деловая среда и постоянные усилия по открытию новых возможностей в нашей экономике", - подчеркнул в своем выступлении Кошербаев.
Казахский дипломат информировал представителей бизнес-сообщества Великобритании о достижениях Казахстана за последние 25 лет.
Казахстан добился значительного экономического роста, который в среднем составляет 5,7% в реальном выражении в год. Согласно по последним данным МВФ, наш номинальный ВВП превышает 300 млрд долларов США, что ставит нас в число 50 крупнейших экономик мира. На Казахстан в настоящее время приходится более 60% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Центральную Азию, что укрепляет его позиции в качестве экономического центра региона", - сообщил Кошербаев.
В свою очередь, исполняющий обязанности министра бизнеса и торговли, сопредседатель Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Крис Брайант отметил успех британских инвесторов в Казахстане и важность двустороннего сотрудничества. Выразил готовность к совместной работе в области зеленой экономики, РЗМ, транспорта и транзита, образования и AI-IT. Он подчеркнул, что эти проекты создают устойчивые инвестиционные возможности, укрепляют долгосрочное партнёрство и поддерживают диверсификацию устойчивых цепочек поставок критических материалов на международные рынки.
Участники мероприятия согласились, что укрепление экономического сотрудничества способствует устойчивому развитию региона. Они также подчеркнули важность перехода казахско-британского партнерства от диалога к реализации конкретных проектов в новых нишах экономического развития Казахстана.
По итогам мероприятия были подписаны:
- Дорожная карта Казахстан - Великобритания по стратегическому партнерству в области критических минералов до 2027 года;
- Меморандум о расширении партнерства и намерении открытия лицензионного кампуса в Алматы между Coventry University и Coventry University Kazakhstan.
Кроме того, было объявлено о расширении присутствия британских образовательных учреждений в Казахстане, включая открытие школы Charterhouse School в Алматы, запуск центра искусственного интеллекта Cardiff University, а также открытие нового кампуса Heriot-Watt University в Актобе.
Великобритания входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. По итогам 2024 года объем британских инвестиций составил 723,7 млн долларов США, а за первые девять месяцев 2025 года указанные показатели составили 471,5 млн долларов США.
25.02.2026, 11:44 43171
План развития животноводства до 2030 года утвердило правительство Казахстана
Утверждены основные подходы и механизмы государственной поддержки отрасли
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 29 января 2026 года № 51 утвержден комплексный план развития животноводства в Республике Казахстан на 2026-2030 годы.
В плане закреплены основные подходы и механизмы государственной поддержки отрасли, ориентированные на наращивание поголовья, рост продуктивности животноводства и расширение экспортного потенциала.
По данным МСХ, для достижения целевых показателей предлагается комплекс мер финансовой поддержки отрасли по ряду направлений. В том числе запуск программы льготного кредитования под 6% годовых на приобретение племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных. Для развития отгонного животноводства и формирования пастбищной инфраструктуры предусмотрен единый льготный кредитный продукт под 6% годовых.
Дополнительно внедряется льготное финансирование под 5% годовых на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования.
Запускаются программы льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств по направлениям животноводства. Для расширения доступа к финансированию предусмотрено применение механизма гарантирования займов через фонд "Даму".
Кроме того, комплексным планом предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижении 55 лет.
24.02.2026, 20:42 75471
Объем химической промышленности вырос на 41% в Казахстане
Кабул. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены вопросы развития химической промышленности, сообщили в пресс-службе правительства.
По итогам 2025 года в отрасли обеспечен рост на 9,8%: объем производства составил 1,5 трлн тенге, что на 41% выше уровня 2024 года (1,1 трлн тенге). Доля химической промышленности в структуре обрабатывающего сектора увеличилась до 5,2% против 4,6% годом ранее. В целом за последние пять лет отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику", - доложил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.
Согласно прогнозам предприятий, по итогам 2026 года ожидается рост по всем основным видам продукции: аммофос - +3,8%, селитра - +8,2%, желтый фосфор - +6,7%, полипропилен - +25,2%, серная кислота - +20,1%, цианид натрия - +70,5%, оксид хрома - +0,6%, каустическая сода - +10,4%.
В правительстве отметили, что дополнительный вклад в динамику отрасли обеспечит запуск новых производств. В текущем году новый сернокислотный завод ТОО "Еврохим" позволит дополнительно произвести около 600 тысяч тонн серной кислоты. Во втором полугодии планируется запуск второго этапа производства цианида натрия в Жамбылской и Туркестанской областях, а также ввод мощностей по выпуску пероксида водорода и персульфата натрия.
Для сохранения положительной динамики отрасли необходимо решить системные вопросы. По словам вице-министра Олжаса Сапарбекова, высокий спрос на техническую серу требует совместной работы с Министерством энергетики и компанией КазМунайГаз для выработки механизма приоритетного обеспечения внутреннего рынка и формирования конкурентоспособной цены. При ежегодном производстве около 4 млн тонн серы внутреннее потребление составляет примерно 10% (около 400 тысяч тонн), а к 2030 году потребность отдельных предприятий может достигнуть 2 млн тонн. Это открывает новые возможности для расширения производства и развития отрасли.
В обсуждении приняли участие представители "Каустик", НАК "Казатомпром", "КазАзот" и "Казфосфат", которые обозначили актуальные вопросы развития отрасли. К слову, "Казфосфат" реализует инвестиционные проекты и планирует к 2029 году удвоить выпуск удобрений. В рамках этих планов строится завод серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в Таразе и предусмотрено создание двух цехов по 800 тысяч тонн в химическом комплексе в Жанатасе. Отмечена необходимость укрепления сырьевой базы для обеспечения роста.
Среди тем, поднятых бизнесом, - прозрачность ценообразования на электроэнергию, когда фактическая стоимость становится известна через месяц-два, а также сложности с лицензированием оборота прекурсоров, затрудняющие запуск новых производств.
По итогам совещания вице-премьер поручил профильным госорганам проработать вопросы, поднятые бизнесом, включая предоставление предприятиям дифференциации тарифов по времени суток для планирования производства, выработать механизм приоритетного обеспечения внутреннего рынка серой по конкурентной цене, ускорить рассмотрение поправок по толлинговым операциям и подготовить предложения по продлению нормы изъятий из национального режима.
24.02.2026, 17:33 82186
Порядок возврата НДС при экспорте продукции переработки: Миннацэкономики дало разъяснения
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Разъяснения по корректировке налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, по продукции, являющейся результатом переработки сельскохозяйственного сырья, дали в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
На одном из заседаний проектного офиса по вопросам внедрения Налогового кодекса поднимались вопросы корректировки НДС на 80 процентов, относимого в зачет, по продукции, являющейся результатом переработки сельскохозяйственного сырья (...) С учетом положений Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" от 8 июля 2005 года № 66 в случае экспорта продукции, являющейся результатом переработки сельскохозяйственного сырья, указанная корректировка не применяется", - заявили в ведомстве.
Также в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан привели пример.
При экспорте муки возврат НДС осуществляется в общеустановленном порядке в полном объеме при соблюдении требований налогового законодательства, поскольку мука относится к продукции переработки. Таким образом, положения нового Налогового кодекса сохраняют ранее действовавший порядок налогообложения продукции переработки", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
24.02.2026, 16:10 83471
Казахстан и Узбекистан намерены вдвое увеличить объем железнодорожных перевозок
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан намерены вдвое увеличить объем железнодорожных перевозок - до 60 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Объединенная делегация Казахстана и Узбекистана совершила рабочую поездку по ключевым приграничным железнодорожным объектам (...) В рамках визита стороны подтвердили приоритетность планового расширения пропускной способности межгосударственных стыков: планируется увеличение пропускной способности стыка Сарыагаш с 36 до 40 пар поездов в сутки, а на стыке Оазис - пятикратный рост, до 10 пар", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое значение отводится развитию стыка Сырдарья, где после ввода в эксплуатацию стратегического участка Дарбаза - Мактарал показатель также будет доведен до 10 пар поездов, что обеспечит необходимую техническую базу для достижения целевого грузооборота в 60 млн тонн.
Ранее сообщалось, что в Казахстане транзит грузов по железнодорожным путям вырос до 33 млн тонн.
23.02.2026, 20:54 121901
Операторы Кашагана оспаривают штраф на $5 млрд через международный арбитраж
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы месторождения Кашаган инициировали международный арбитраж для оспаривания экологического штрафа на 5 миллиардов долларов США, сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что мы оспариваем выдвинутые обвинения и пытаемся решить эти вопросы путем диалога, эти усилия не привели к решению. Поэтому международные акционеры пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как инициировать процедуру арбитража в соответствии с международными договорами", - цитирует издание представителя компании Shell Kazakhstan Development.
Как сообщили источники Bloomberg, правительство Казахстана недавно уведомило компании о намерении передать в арбитраж отдельный спор по двум неразработанным нефтяным залежам вблизи Кашагана.
Напомним, Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В" - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
23.02.2026, 16:39 135606
Более 40,7 млрд тенге выделят на проведение комплексных геологоразведочных работ в Казахстане
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется более 40,7 млрд тенге на проведение комплексных геологоразведочных работ в 2026 году, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым", - говорится в сообщении.
По данным правительства, средства будут направлены на начало реализации 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000 второго поколения. Работы охватят порядка 100 тысяч квадратных километров со средней площадью одного участка около 5 тысяч квадратных километров. В частности, в этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав. По итогам полевого сезона будет проведен предварительный лабораторный анализ проб.
Все проекты планируется завершить до конца 2028 года. В целом за трехлетний период на государственное геологическое изучение предусмотрено порядка 240 млрд тенге, или $500 млн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" увеличил добычу до 26,2 млн тонн в 2025 году.
23.02.2026, 12:42 148541
Аэропорт Туркестана оштрафован за незаконный сбор с реализатора авиатоплива
Размер штрафа превысил 14 млн тенге
Туркестан. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оштрафовал Международный аэропорт Туркестана на 14,3 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В результате анализа состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиатоплива, проведенного департаментом АЗРК по Туркестанской области, было выявлено что АО "Международный аэропорт Туркестан", занимая доминирующее положение на рынке, взимал с предпринимателя сбор за право реализации топлива на территории аэропорта. Это является нарушением положений Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Было назначено расследование по признакам навязывания дополнительных обязательств, не связанных с предметом заключаемых соглашений.
Постановлением суда аэропорт аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа размером 14,3 миллиона тенге.
26.02.2026, 09:38КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков 26.02.2026, 10:283686Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних 26.02.2026, 09:231826Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу 26.02.2026, 11:131511Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки 26.02.2026, 09:00Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И1331Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И 20.02.2026, 13:05543066В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 19.02.2026, 19:46463386В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням 19.02.2026, 17:32460266В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину 19.02.2026, 16:45418666Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 19.02.2026, 12:25406926В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 03.02.2026, 11:581802326В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001801906Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021801486Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351799926В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261785981Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
