О рисках нехватки воды в южных регионах во время вегетации заявили в Министерстве водных ресурсов
Фото: Depositphotos
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил о риске дефицита воды в южных регионах Казахстана по время вегетационного периода.
Условия водности текущего года формируются под влиянием последствий засушливого 2025 года. На сегодняшний день согласно данным модели в бассейнах рек Сырдарья, Шу, Талас и Или накопление влагозапасов в зоне формирования стока распределено неравномерно. Основные влагозапасы сформированы в среднегорной зоне, тогда как в высокогорье их объем ниже многолетней нормы. При повышенном температурном фоне и преобладании жидких осадков в начале весны ожидается повышенный приток воды, а летний период сток рек ожидается ниже нормы. Таким образом, вегетационный период 2026 года в южных регионах может пройти с рисками, особенно в Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском бассейнах", - сказал министр.
Он отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно активнее внедрять водосберегающие технологии, а также в сокращать площади посева влагоемких сельскохозяйственных культур.
Нуржигитов также сообщил, что по итогам совещания рабочей группы было принято решение установить лимиты водопользования для Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетісу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены сократить посевы риса и хлопка из-за риска засухи в южных регионах.
23.02.2026, 15:22 10311
Более 700 новых источников воды обнаружено в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 700 потенциальных родников выявлено Национальной гидрогеологической службой на территории Казахстана, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
По предварительным данным инвентаризации, проведенной национальной гидрогеологической службой "Казгидрогеология", на сегодня определены 711 потенциальных родников.
Кроме того, по фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников на территории страны. При этом в Минводы отметили, что родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.
На сегодня в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей. На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн кубометров в сутки, из которых на данный момент используются порядка 1,5 млн кубометров в сутки, или 3,6%. В частности, запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 21,2 млн кубометров в сутки. Запасы для производственно-технических нужд составляют 2,4 млн кубометров в сутки, в целях орошения предусмотрено 19,6 млн кубометров в сутки", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, что учет водоснабжения планируют полностью перевести в онлайн-формат к 2030 году.
20.02.2026, 14:30 35826
В Риддере "Казцинк" оштрафовали на 107 млн тенге за эконарушения
Риддер. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере "Казцинк" оштрафовали на 107 млн тенге за нарушения экологического законодательства, сообщает департамент экологии по Восточно-Казахстанской области.
В ходе проверки осуществлен выезд на объект, произведен отбор проб воды и почвы. По результатам лабораторного анализа выявлены превышения предельно допустимых концентраций по ряду тяжелых металлов по сравнению с фоновыми значениями. По итогам проверки установлено 5 нарушений, выдано предписание об устранении нарушений экологического законодательства РК. Наложено 5 административных протоколов на общую сумму порядка 107 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Ранее предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения в Алматинской области.
18.02.2026, 18:24 49951
В Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто
Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 9 января 2027 года вступят в силу новые ограничения, касающиеся использования твердого и жидкого топлива, а также въезда автотранспорта в специальную экологическую зону, передает корреспондент агентства.
Как сообщает Zakon.kz, внеочередная сессия маслихата города приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации издания, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года.
Согласно пункту 53 правил, допуск автотранспорта в зону будет возможен только при соответствии установленным нормам по содержанию загрязняющих веществ в выхлопных газах. Это должно подтверждаться положительным результатом технического обследования.
Кроме того, как уточняет издание, в газифицированных районах экологической зоны запретят использование твердого и жидкого топлива для отопительных котлов в индивидуальных жилых домах, банях, отдельных котельных, обслуживающих многоквартирные дома, а также для производственных нужд предприятий. Под ограничения также попадут запуск гражданских пиротехнических изделий, использование бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопов и сжигание отходов любым способом.
Отмечается, что даже борьба со снегом и гололедом в пределах зоны будет разрешена только с применением специально установленных средств - для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух.
Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными, пишет издание.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
17.02.2026, 12:56 57756
Почти пять тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проведения космического мониторинга территории Казахстана выявлено 4,9 тысячи несанкционированных свалок, сообщает проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.
Космический мониторинг размещения отходов производства и потребления проводился в 46 крупных населенных пунктах с буферной зоной 10-50 километров от границ населенных пунктов, с общей площадью охвата 290 тыс. квадратных километров. Нарушения, выявленные по его результатам, просто шокируют: 4886 мест несанкционированного размещения отходов; 408 санкционированных полигонов для захоронения отходов с нарушениями границ", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что в сравнении со снимками 2023 года в 2024 году было ликвидировано 2614 стихийных свалок, впервые выявлено - 1728.
Кроме того, при космическом мониторинге режима использования водоохранных зон и полос на реках Сырдарья и Или выявлены следующие нарушения:
- 12 стихийных полигонов с отходами производства и потребления общей площадью 40,813 гектара;
- 11 несанкционированных мест добычи общераспространенных полезных ископаемых общей площадью 26,504 гектара;
- 119 зданий и сооружений, отсутствующих в базе кадастровых данных;
- 6008,2 гектаров распаханных земель и 47 544,7 гектара пастбищных угодий.
В результате анализа космических снимков высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, сделанных на площади 410 458 тыс. квадратных километров, выявлено 2580 мест несанкционированной добычи полезных ископаемых. Из них 158 появились в 2024 году, а у 236 исторических изменилась площадь разработки. Также выявлено 66 полигонов незаконной вырубки леса", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана.
15.02.2026, 19:00 71616
В Иле-Алатауском нацпарке три индийских дикобраза попали в фотоловушку
Фото: depositphotos.com
Конаев. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Алатауском национальном парке три индийских дикобраза, занесенных в Красную книгу, попали в фотоловушку, сообщает пресс-служба парка.
Эти редкие грызуны обитают в западной части национального парка и включены в IV категорию Красной книги страны. Поскольку в фауне Казахстана они являются единственными представителями рода дикобразов, их охрана - крайне важная задача", - заявили в нацпарке.
По данным пресс-службы, в настоящее время на территории парка учтено 32 особи.
Ранее в Катон-Карагайском национальном парке засняли снежного барса.
13.02.2026, 15:13 83406
В Казахстане могут ограничить движение транспорта во время смога
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии Республики Казахстан намерено внедрить комплекс мер по улучшению качества воздуха в городах страны, опираясь на опыт Пекина, включая газификацию частного сектора, перевод транспорта на экологичные виды топлива и ужесточение требований к источникам выбросов.
По итогам 2025 года, согласно данным РГП "Казгидромет", в 11 городах республики зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения воздуха. Наиболее проблемными остаются Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау, Актобе и другие города. Значительная доля загрязнения приходится на малые источники - автотранспорт, частный сектор и объекты малого бизнеса. В Алматы, например, 60 % выбросов приходится на транспорт, а более 12 % - на частные дома и мелкие котельные. Аналогичная ситуация наблюдается в Усть-Каменогорске и других крупных городах", - рассказали в Минэкологии.
В целях изучения эффективных решений и внедрения лучшего международного опыта представители Министерства посетили Китайскую Народную Республику и ознакомились с практикой города Пекина, где внедрен комплексный подход к управлению качеством воздуха.
С учетом положительного опыта Пекина министерством поручено акиматам разработать на 2026-2028 годы правила по охране атмосферного воздуха, в которых необходимо предусмотреть:
- газификацию частного сектора с мерами субсидирования и стимулирования;
- запрет на использование твердого топлива в заведениях общественного питания и малых котельных;
- стимулирование подключения объектов к централизованному теплоснабжению;
- переход общественного транспорта и такси на электротягу и газ;
- ограничение движения в НМУ по системе "четный-нечетный день" и проведение экологического зонирования;
- создание зеленых поясов вокруг промышленных зон.
Кроме того, акиматам поручено активизировать работу по разработке сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, формированию целевых показателей качества окружающей среды (ЦПКОС) и сводных томов ПДВ. Проведенный министерством анализ показал, что на сегодняшний день указанные стратегические документы разработаны не всеми акиматами, в связи с чем даны конкретные поручения по ускорению их подготовки, согласованию и утверждению.
Напомним, что в некоторых районах Алматы запретят использовать твердое и жидкое топливо. Сообщалось, что растущий автопарк увеличивает риск заболеваний у жителей Алматы.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
11.02.2026, 14:24 95081
В некоторых районах Алматы запретят использовать твердое и жидкое топливо
Фото: depositphotos.com
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В газифицированных районах Алматы с 30 декабря 2026 года запретят использовать твердое и жидкое топливо, сообщает акимат города.
Речь идет о пункте 52 правил, который применяется исключительно к газифицированным районам города. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение допускается только в случае чрезвычайных ситуаций - при использовании резервных источников тепло- и энергоснабжения.
Требования распространяются также на хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие отопительные котлы. Источники выбросов подлежат обязательному оснащению установками очистки загрязняющих веществ. Кроме того, под экологические нормы подпадают специальная техника, а также бензиновые и дизельные генераторы. Таким образом, установленные ограничения касаются не только бань, но и индивидуальных жилых домов, расположенных в газифицированных секторах города", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
05.02.2026, 15:22 117316
Вырубка деревьев возле стройплощадки в Алматы: акимат дал разъяснения
Фото: pixabay.com
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы дали разъяснения после распространившегося в Сети видео, на котором запечатлены вырубленные деревья около строительной площадки на пересечении улиц Зенкова и Гоголя в Медеуском районе, передает корреспондент агентства.
Забор стройки не пощадил дерево. Западная сторона улицы Зенкова, ниже улицы Гоголя в Алматы", - говорится в описании ролика.
В акимате города алматы прокомментировали видео.
Вырубка деревьев осуществлялась в целях благоустройства территории, сноса аварийных и усыхающих деревьев. В рамках гарантийных обязательств, предусмотренных разрешительной документацией, предусмотрена компенсационная посадка деревьев в радиусе до одного километра от места вырубки деревьев в следующем объеме: 90 штук саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метра; 40 штук саженцев хвойных пород высотой не менее 2,0 метра", - сообщили в акимате.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
