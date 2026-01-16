15.01.2026, 17:09 5281
Неприятный запах от сточных систем: предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения в Алматинской области
Фото: depositphotos.com
Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предприятие "Алматы Су" оштрафовали на 14 млн тенге за экологические нарушения в Алматинской области, сообщает пресс-служба прокуратуре региона.
Одна из проблем, вызывающих обеспокоенность жителей Илийского района - устойчивый неприятных запах от городских сточных систем, ведущих к водоему "Сорбулак". Указанные сети находятся на балансе ГКП "Алматы Су". Проведенная совместно с экологами проверка выявила нарушения требований экологического законодательства (...) Из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана. При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания (...) Департамент экологии привлек ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям.
В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отель сливал сточные воды в озеро Караколь. Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей. Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.
13.01.2026, 15:40
В Алматы создаются зоны с низким уровнем выбросов и усиленным экологическим контролем
Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вводят зону с низким уровнем выбросов, где будут действовать строгие экологические требования для хозяйственных объектов и автотранспорта. Одновременно акимат реализует меры по обновлению парка общественного и частного транспорта, включая выкуп старых автомобилей и развитие электротранспорта.
В конце прошлого года маслихат Алматы утвердил правила охраны атмосферного воздуха. 8 января текущего года текст правил был официально опубликован. Часть положений документа вступает в силу через 60 дней после после дня его первого официального опубликования, за исключением ряда пунктов, которые вступят в силу только через год.
Правила предусматривают поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов. На территории зоны запрещены запуск пиротехники, использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города. Все источники выбросов, включая коммунальную и строительную технику, должны быть оснащены системами очистки. Доступ автотранспорта в зону будет зависеть от экологического класса и подтверждаться техническим обследованием.
В рамках мер по охране воздуха акимат также стимулирует обновление транспортного парка: старые автомобили выкупают и утилизируют.
Применяются дополнительные меры, включая скидки на приобретение новых автотранспортных средств, предоставление бесплатных проездных на пользование общественным транспортом и другие меры", - сказано в правилах.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Напомним, вопрос о введении оплаты за въезд в город на повестке пока не стоит.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
30.12.2025, 13:47
Зоны с низкими выбросами, требования к транспорту: в Алматы утверждены правила охраны воздуха
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии приняли "Правила охраны атмосферного воздуха", которые предусматривают некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей и другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Правила охраны атмосферного воздуха направлены на поэтапное снижение загрязнения и упорядочивание экологических требований. Необходимость мер подтверждена расчетами за 2024 год: общий объем выбросов в Алматинской агломерации составил 225 тыс. тонн.
Правилами вводятся следующие требования к автопаркам: ограничение холостого хода, системы очистки, регулярный контроль. Планируется поэтапное обновление автопарка до Евро-5 с последующим переходом на газ и электротранспорт.
Предусмотрено поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов (LEZ), где будет запрещено использование угля при наличии газа, сжигание отходов и применение пиротехники; генераторы и спецтехника должны работать с системами очистки. В таких зонах смогут ездить только соотвествуюзие экологическим требованиям автомобили", - рассказали в акимате, отметив, что за нарушение правил последует административная ответственность.
На сессии депутаты также обсудили вопрос введения платного въезда в город. Замакима Алматы Алмасхан Сматлаев отметил, что пока данную норму вводить не будут.
Сейчас мы только определяем зоны, куда не будут въезжать Евро-0, и это будет работать в пилотном режиме. Для того чтобы вводить платность в экологические зоны, мы должны входить в Экологический кодекс", - пояснил Сматлаев.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.12.2025, 13:25
Почти четыре тысячи несанкционированных свалок выявили в Казахстане в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году космический мониторинг выявил 3827 свалок, из которых 91% ликвидирован, сообщил ходе пресс-конференции правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По сравнению с 2018 годом количество незаконных полигонов сократилось на 45%", - заявили в пресс-службе правительства.
По словам министра, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, уровень их переработки в 2025 году вырос до 28,6%.
Одобрено 63 проекта в сфере управления отходами, из которых 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге. К 2030 году мы планируем достичь показателя переработки в 40%", - сообщил Ерлан Нысанбаев.
Кроме того, планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее в Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства.
12.12.2025, 15:21
Россия могла бы стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на международном форуме в Ашхабаде заявил, что Россия могла бы стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя, сообщает Акорда.
В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий", - заявил глава государства.
По его словам, Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия.
Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства предложил создать международную водную организацию в структуре ООН.
В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас", - подчеркнул он.
Кроме того, на полях международного форума в Ашхабаде президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. Также он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.
Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В этом контексте глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев обозначил позицию Казахстана по ключевым международным конфликтам и инициативам мира.
09.12.2025, 13:36
В Атырауской области компанию оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований
Сумма взыскана в полном объеме
Атырау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию Karabatan Utility Solutions оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований, сообщает Комитет экологического регулирования и контроля.
В ходе проверки установлено, что предприятием произведен сброс сточных вод без наличия соответствующего экологического разрешения. Также был зафиксирован факт загрязнения земельного участка (...) За нарушение экологических требований товарищество привлечено к административной ответственности: наложен штраф в размере 26,5 млн тенге, сумма взыскана в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, предприятием разработана и согласована программа ремедиации.
Восстановительные работы завершены: проведена очистка загрязненного участка, восстановлены компоненты окружающей среды, что подтверждено актами исполнения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений.
05.12.2025, 10:20
Экоактивисты заявляют о масштабной обрезке деревьев в роще Баума с 2019 года
Фото: Facebook/spasemroshubauma
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты с 2019 года фиксируют ежегодную масштабную обрезку деревьев в роще Баума, которая приводит к гибели деревьев.
После принудительного незаконного изъятия "Государственного памятника природы рощи Баума (особо охраняемой природной территории)" из республиканской собственности ЦИО в коммунальную собственность МИО (2017 год) и незаконного лишения статуса ООПТ Республиканского значения (2019 год), началась массовая непрекращающаяся рубка лесных насаждений Рощи Баума, проводимая по настоящее время", - заявили в Экологическом обществе Алматы.
По данным экоактивистов, здоровые деревья рощи Баума тысячами ежегодно подвергаются незаконной обрезке, лишаются раскидистых крон, топпируются топпингом и превращаются в поврежденные столбы-обрубки. После вредительской обрезки в местах срубов происходит вытекание сока, попадает влага от осадков, происходит перегрев/обморожение и растрескивание ствола, отслаивается кора. И самое главное, рубка (обрезка) сучьев (веток) приводит к гибели корневой системы, потому что корни перестают получать достаточное количество питательных веществ из-за отсутствия листьев, отмечают экологи.
Путем массовой ежегодной незаконной обрезки лесных насаждений рощи Баума происходит искусственное создание состояния ослабленных, усыхающих и больных насаждений, чтобы затем уже подвергнуть их окончательной рубке (сносу), что, собственно, и происходит", - считают эксперты.
Активисты опубликовали список незаконной рубки/обрезки лесных насаждений рощи по годам:
- 2019 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2020 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2021 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2022 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2022 год - рубка 6000 деревьев (в тендерной документации фигурирует как санитарная обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия обрезка, поэтому это рубка). В тендерной документации указано, что рубить (обрезать) деревья необходимо на высоту 4,5 метров, на протяжении 2,5 км, с шириной участка по 6 метров с каждой стороны дороги.
- 2022 год - рубка 500 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев. № 8320109-1. Тендер разыгран 20 октября 2022 года. Выделенная сумма 16 288 000 тг.
- 2023 год - рубка 1000 деревьев (снос). 9 июня 2023 года.
- 2023 год - рубка 755 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев, № 10719110-2 Тендер разыгран 20 октября 2023 года.
- 2023 год - выкорчевка 1000 пней.
- 2024 год - рубка* 6000 деревьев+2400 деревьев.
- 2024 год - рубка 1500 деревьев (снос).
- 2024 год - рубка* 3600 деревьев.
- 2024 год - рубка* 2330 деревьев.
- 2025 год - рубка 1000 деревьев (снос).
- 2025 год - рубка* 2924 деревьев.
- 2025 год - рубка* 3000 деревьев.
(*в тендерной документации фигурирует как обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия "обрезка", поэтому это рубка).
По данным экоактивистов, аналогичная схема вредительской рубки-обрезки здоровых деревьев проводится на улицах города Алматы с 2008 года по настоящее время. Это приводит к гибели и ослаблению сотен тысяч зеленых городских насаждений.
Теперь абсолютно тот же самый вандализм с 2019 года вытворяют в памятнике природы роще Баума, в единственном месте где из-за природоохранного заповедного запрета на рубки (обрезки) были самые здоровые и крепкие деревья в городе. Вредительская губительная рубка (обрезка) лесных насаждений рощи Баума позволяет воплотить в реальность экопреступный план "Генплана развития инфраструктуры рощи Баума"... Согласно которому в 2011 году было ложно (фиктивно) обозначено сухими 90% лесонасаждений Рощи, подлежащих проектом к рубке (сносу). Проект является сфальсифицированным, потому что сухих деревьев в таком количестве в Роще Баума в 2011 году категорически никогда не имелось, что подтверждают документальные космоснимки сервиса "Google Планета Земля", как и не имелось в 2017 году на момент незаконного изъятия Рощи у РГУ "ГРПП Иле-Алатау". После 2022 года экопреступный проект от 2011 года по уничтожению Рощи Баума по госзаказу был переиздан сельхозинститутом для придания легитимности под новой датой, но главная его цель осталась прежней - срубить (повредить) все лесные деревья Рощи Баума под любыми предлогами, с целью упразднения и утраты природоохранного статуса памятника природы ООПТ и преобразовать в обычный урбанистический парк с застройкой территории", - считают активисты.
Они отметили, что, согласно требованиям правил рубок леса на участках государственного лесного фонда, на участках леса, имеющих научное значение, включая лесные генетические резерваты и государственные лесные памятники природы, и на участках леса, где заложены постоянные пробные площади, рубки ухода не проводятся. Вокруг таких участков создаются охранные зоны, а сами они подлежат тщательной охране.
Поэтому проводимые с 2019 года целенаправленная вредительская рубка (обрезка) и снос лесных насаждений "Государственного памятника природы рощи Баума" являются незаконными, противоречат его заповедному режиму и статусу памятника природы. В развитых странах запада таких как США и Германия, на заповедных лесных территориях деревья не только запрещено рубить, но и убирать погибшие деревья, потому что иначе естественные процессы леса будут нарушены и он погибнет", - подчеркнули экоактивисты.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
28.11.2025, 08:38
Смог в Алматы: в акимате прокомментировали экологическую ситуацию
Алматы. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы все чаще поднимают вопрос экологической обстановки в городе и призывают власти решить проблему. В соцсетях алматинцы регулярно делятся снимками и видео, на которых город покрыт темной пеленой смога. В акимате южной столицы прокомментировали ситуацию.
Наблюдаемые в настоящее время смоговые явления связаны как с неблагоприятными метеорологическими явлениями, так и с антропогенной деятельностью. К таким неблагоприятным условиям относится инверсия, представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который препятствует рассеиванию примесей по вертикали. В условиях безветрия, более высокой температуры воздуха в ноябре, чем в среднем за многолетний период наблюдений, отсутствия осадков и активного отопительного сезона происходит накопление загрязняющих веществ в воздушном бассейне", - проинформировали в управлении экологии и окружающей среды Алматы.
По данным ведомства, источниками выбросов являются частный сектор, промышленные объекты и порядка миллиона автомобилей, эксплуатируемых на территории города.
Сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автомобильный транспорт (до 60% выбросов в атмосферу, остальное приходится на промышленные предприятия, частный сектор и бани, использующие твердое топливо), что требует необходимости принятия конкретных мер по снижению его влияния на экологию города", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в этом направлении акиматом Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха.
Правилами устанавливаются некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей в зоне с низкими выбросами, экологическое регулирования деятельности предприятий третьей категории и будут внедрены другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - заверили в ведомстве.
Кроме того, в управлении призвали доверять официальным данным о качестве воздуха в Алматы, которые предоставляет только Казгидромет.
Оценка состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится исключительно по данным постов наблюдений РГП "Казгидромет". Приборы службы сертифицированы, внесены в государственный реестр и прошли обязательную поверку. В городе установлены 16 стационарных постов наблюдения, по информации с которых формируются показатели качества воздуха в соответствии с действующими гигиеническими нормативами. При этом данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку и не включены в государственный реестр средств измерений, поэтому сведения, полученные с таких устройств, не могут применяться в качестве достоверных", - сообщили в ведомстве.
По данным Казгидромета, за 24-25 ноября высоких (свыше 10 ПДК) и экстремально высоких уровней (свыше 50 ПДК) загрязнения не зафиксировано. На отдельных постах наблюдались разовые превышения по ряду веществ в пределах 1,0-2,1 ПДК, добавили в управлении.
Ранее на брифинге в РСК заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал, какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы.
27.11.2025, 10:52
Какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы приступили к масштабной корректировке генерального плана. Обновленную градостроительную концепцию, ориентированную на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта, представил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима города Бейбут Шаханов.
Корректировка генплана - это стратегический шаг, который отражает динамику развития города и его новые вызовы. Мы создаем безопасный, экологичный и удобный мегаполис, где каждый район будет самодостаточным", - сказал Бейбут Шаханов.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий и ограничению застройки предгорной части - вопросам, которые в последние годы вызывают серьезный общественный резонанс.
Запрет на застройку в предгорьях
Одним из центральных пунктов корректировки генплана стал полный запрет на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составляют только объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные документом.
Алматы располагается в уникальных природно-климатических условиях. Любое вмешательство в предгорные территории влияет на экологическую и геологическую стабильность. Поэтому сохранение горной зоны - приоритет", - подчеркнул Шаханов.
Он отметил, что после присоединения земель Алматинской области в горной зоне появились 29 новых микрорайонов с населением свыше 171 тысячи человек. Однако развитие этих территорий происходило без опережающей инфраструктуры, что привело к накоплению проблем в транспортной, социальной и инженерной сферах. Прежние меры ограничения по этажности, запрет на срез склонов и строительство на уклонах свыше 15 градусов лишь частично сдерживали нагрузку.
Решением маслихата города от 29 октября 2025 года был введен полный запрет на:
- строительство МЖД в горной и предгорной зоне;
- уплотняющую (точечную) застройку;
- строительство бизнес-центров и офисов.
При этом ранее выданные разрешительные документы сохраняют силу и будут реализованы в установленном порядке", - уточнил замакима.
Новая транспортная структура: метро, ЛРТ и полицентры
Обновленный генплан предусматривает формирование единой многоуровневой транспортной системы.
Особое внимание - развитию скоростного и среднескоростного транспорта.
Основные решения:
- Метро- основной высокоскоростной каркас города.
- ЛРТ - среднескоростная сеть, обеспечивающая связность районов.
- Интеграция метро, ЛРТ, железнодорожных узлов и аэропорта.
- Связка транспортной системы с БАКАД и агломерацией.
- Создание сети ТПУ - "Восточный", "Западный" и "Северный" станут стратегическими пересадочными центрами и драйверами развития новых деловых кластеров.
Зеленый каркас города: Алматы увеличит рекреации на 1100 га
Сегодня площадь рекреационных зон составляет 1215 гектаров при нормативе 2315 гектаров, городу не хватает более тысячи гектаров зеленых территорий. Основной дефицит наблюдается в юго-западных и западных районах.
До 2030 года генплан предусматривает создание новых парков и скверов, полностью ликвидируя дефицит, а к 2040 году формирование профицита зеленых зон более чем на 500 гектаров.
Одновременно город планирует поэтапный вынос промышленных предприятий в индустриальные зоны.
Полицентричная модель: Алматы и Алатау - "два ядра" будущей агломерации
Корректировка генплана закрепляет переход Алматы к полицентричной модели развития. Это позволит снизить маятниковую миграцию и создать точки притяжения по всему городу.
Выделяются несколько крупных полицентров:
- "Восточные ворота"
- Территория Талгарского и Кульджинского трактов
- Логистика, деловые функции
- Развитие MICE-туризма
- Транспортный узел рядом с аэропортом
- "Запад"
- Экологичные производства
- Индустриальная зона Алматы
- Трансформация старых промзон в эко-индустриальные парки
Генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов рассказал, какие меры в генеральном плане предусмотрены для улучшения атмосферного воздуха в городе.
Он отметил, что в городе проведены комплексные исследования циркуляции ветровых потоков, формирующихся в горной зоне и влияющих на микроклимат города.
Согласно полученным данным, для региона характерны преобладающие направления ветра: север - северо-восток, юго-запад и юг. Именно эти направления наиболее выражены в зимний период, когда наблюдается минимальная ветровая активность. На основании выявленных закономерностей в генеральном плане предусмотрен ряд градостроительных решений, направленных на повышение уровня естественной вентиляции городской среды", - сказал Асхат Садуов.
Среди них:
- Ориентация улично-дорожной сети и городских кварталов в соответствии с направлениями основных ветров для усиления естественного продува территории.
- Ограничение хаотичной высотной застройки в верхней и центральной частях города, где формируются ключевые нисходящие и восходящие потоки воздуха, необходимые для вентиляции нижних районов.
- Сокращение избыточного уплотнения кварталов, поскольку чрезмерная плотность застройки значительно снижает скорость рассеивания вредных примесей.
- Формирование объемно-пространственной структуры зданий, обеспечивающей свободное прохождение воздушных масс и не препятствующей продуванию городских пространств.
- Разработка архитектурных решений, позволяющих направлять воздушные потоки вдоль улиц и через кварталы в соответствии с природной розой ветров.
Реализация этих мероприятий позволит существенно повысить продуваемость города, улучшить качество воздуха и создать более комфортные условия для жителей", - отметил спикер.
Общественные слушания по проекту обновленного генерального плана города пройдут с 24 по 26 декабря текущего года.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
