Отель сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей

В отеле заверили, что сточные воды проходят очистку перед сбросом в водоем

Фото: Кадр из видео

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Актау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей.





Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.





Вода проходит через переработку. Это, во-первых, вся использованная вода, ну грязная вода, скажем, проходит через два накопителя по 250 кубов, там бактериями она обрабатывается. Следующий этап - она проходит через фильтрацию, через мембраны, через химическую очистку, и, соответственно, уже отчищенная вода поступает в резервуары. С резервуаров мы ее отправляем в озеро Караколь", - цитирует менеджера отеля издание "Лада" .





Он отметил, что в сезон, когда отель полный и гостей много, эту воду используют как техническую для полива деревьев. А с начала осени значительно сокращается использование и сброс данной воды.





Менеджер подчеркнул, что в штате отеля имеется свой эколог, который ежеквартально проводит проверки. Отель имеет документально подтвержденное разрешение на эмиссию. Он пояснил, что при проектировании отеля не было центральной канализационной системы и проект сброса в Караколь был согласован.





Сейчас мы делаем внутренние свои реконструкции, потому что внутренняя система не приспособлена для городской системы. Соответственно, сейчас мы уже полгода адаптируем нашу систему под центральную. В ближайшие неделю или две мы подключимся уже к центральной системе и сброса воды в Караколь не будет, - заверил Исагалиев.





Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в озеро Караколь стекает жидкость темного цвета, Серик Исагалиев пояснил, что это происходит из-за подъема ила со дна озера под воздействием значительного давления воды.





Напомним, численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области.





Информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили , что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.

Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.

9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.