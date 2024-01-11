Фото: Lada.kz

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Актау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области. Специалисты обнаружили загрязнение озера Караколь, сообщает - Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области. Специалисты обнаружили загрязнение озера Караколь, сообщает Lada.kz





По последним данным, найдено и утилизировано 826 мертвых лебедей. В ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ, проинформировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.





По его словам, мониторинг за лебедями и их популяцией происходит на озере Караколь ежедневно.





По фактам гибели лебедей на озере Караколь департамент экологии по Мангистауской области принимает активное участие в расследовании происшествия. Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела", - сказал председатель Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарт Алиев.









Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп . Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.





Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.





9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.