Мор лебедей в Мангистауской области: зафиксирована гибель 601 особи
Фото: кадр из видео
Актау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос массового мора лебедя-шипуна подняли на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает "Лада".
Факт гибели уже 601 особи лебедя-шипуна подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам руководителя ведомства Габбаса Досатова, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.
По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - сообщил Габбас Досатов.
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлеченных факторов.
Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться", - сказал Нурлан Ногаев.
Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.
Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц.