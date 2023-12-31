Названа причина гибели лебедей на озере Караколь

Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы введения маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсуждены на совещании в правительстве.





Введение маркировки лекарственных средств запланировано на 1 июля 2024 года. В этой связи проводится работа по обеспечению готовности аптек, аптечных складов и частных организаций здравоохранения. Маркировку ювелирных изделий планируется внедрить также с 1 июля 2024 года. Соответствующий пилотный проект был завершен в октябре текущего года", - сообщили в пресс-службе правительства.





Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров, а также принять меры по совершенствованию механизма отбора товаров для проведения маркировки в пилотном режиме.





В целом работа в данном направлении будет продолжена. В частности, в 2024 году запланировано проведение пилотных проектов по моторным маслам, пиву и пивным напиткам.





На сегодняшний день в республике подлежат маркировке табачные изделия и обувь.





Внедрение данной меры позволило обеспечить прослеживаемость товаров, эффективно выявлять нелегальную продукцию, снизить теневой оборот и повысить налоговые поступления в бюджет. В целом маркировка призвана защитить добросовестных предпринимателей и обезопасить потребителей", - заключили в кабмине.