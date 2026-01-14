Учет водоснабжения планируют полностью перевести в онлайн-формат к 2030 году

Фото: Depositphotos

Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане формируется единая цифровая платформа жилищно-коммунального хозяйства Smart Turmys, которая станет универсальным интерфейсом для получения коммунальных услуг и оплаты счетов, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.





По словам Жаслана Мадиева, платформа Smart Turmys объединит все ключевые сервисы ЖКХ. Параллельно прорабатывается модель единого платежного документа, что позволит повысить удобство для населения и прозрачность расчетов.





Главная задача - оснащение объектов приборами учета и автоматизированными системами с онлайн-передачей данных. Это обеспечит полный контроль по всей цепочке - от производства до потребления, включая социальные объекты", - отметил министр.





Он также подчеркнул, что до 2030 года планируется обеспечить 100-процентную онлайн-передачу данных в сфере водоснабжения. Ожидается, что цифровизация отрасли повысит эффективность управления коммунальной инфраструктурой и качество предоставляемых услуг для населения.





Ранее сообщалось, что водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году.



