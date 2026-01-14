13.01.2026, 13:03 48806
Учет водоснабжения планируют полностью перевести в онлайн-формат к 2030 году
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане формируется единая цифровая платформа жилищно-коммунального хозяйства Smart Turmys, которая станет универсальным интерфейсом для получения коммунальных услуг и оплаты счетов, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.
По словам Жаслана Мадиева, платформа Smart Turmys объединит все ключевые сервисы ЖКХ. Параллельно прорабатывается модель единого платежного документа, что позволит повысить удобство для населения и прозрачность расчетов.
Главная задача - оснащение объектов приборами учета и автоматизированными системами с онлайн-передачей данных. Это обеспечит полный контроль по всей цепочке - от производства до потребления, включая социальные объекты", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что до 2030 года планируется обеспечить 100-процентную онлайн-передачу данных в сфере водоснабжения. Ожидается, что цифровизация отрасли повысит эффективность управления коммунальной инфраструктурой и качество предоставляемых услуг для населения.
Ранее сообщалось, что водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году.
Напомним, дефицит поливной воды до миллиарда кубометров прогнозируется на юге Казахстана.
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан дало комментарий по заявлениям президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время детали возможных мер и параметры их применения еще не известны, в связи с чем министерство оценивает различные сценарии развития событий", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Республика Казахстан последовательно выполняет свои международные торгово-экономические обязательства и придерживается взвешенного и прагматичного подхода во внешнеэкономической политике.
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерство энергетики Республики Казахстан сделали заявление об отгрузке нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент агентства.
На сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории. Основной приоритет ведомства - обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения", - сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.
Она также подчеркнула, что министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве заявил, что в стране намерены сократить посевы риса и хлопка из-за риска засухи в южных регионах, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По словам министра, южные регионы Казахстана, включая Туркестанскую и Кызылординскую области, на 90% зависят от трансграничной реки Сырдарьи.
По Кызылординской области, например, мы говорим, что посевы риса мы должны сократить до 70 тысяч га. По Туркестанской области посевы риса должны составить всего лишь 3,5 тысячи га - в прошлом году там было практически 16 тысяч га. То же самое по хлопку. Фермеры должны готовиться: вегетационный период начнется, договоры будем заключать по тем лимитам, которые у нас будут на руках", - цитирует zakon.kz Нуржигитова.
Как сообщил в ходе заседания правительства министр, по прогнозам экспертов, в предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек Южного региона Казахстана.
Текущее наполнение водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарья на территориях сопредельных государств, на 3,2 млрд кубометра ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наполнение водохранилищ южных регионов меньше на 1,9 млрд кубометра, чем в прошлом году", - заявил министр.
По его словам, это объективная реальность, обусловленная снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и общим воздействием климатических изменений.
Эти факторы носят долгосрочный характер и требуют от нас системной адаптации. Министерством уже начата подготовка к поливному сезону 2026 года, и в этом направлении ведется планомерная работа. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на оросительных каналах и гидротехнических сооружениях. В регионах проходят встречи с аграриями по разъяснению необходимости водосбережения и перехода на менее влаголюбивые культуры", - пояснил Нуржан Нуржигитов.
В частности, отметил он, в начале декабря 2025 года были проведены выездные совещания в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, в ходе которых подчеркнута обязательность строгого соблюдения лимитов водопотребления и ускоренного перехода на водосберегающие технологии.
Вместе с тем министерство в феврале 2026 года подготовит уточненные лимиты водопользования по наиболее пессимистичному сценарию поступления воды, а Министерство сельского хозяйства в марте 2026 года скорректирует структуру посевов. Наряду с этим важным направлением остается борьба с незаконным использованием водных ресурсов. Совместно с Генеральной прокуратурой разработан план мероприятий. Документ предусматривает создание республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования", - добавил министр.
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Соответствующие меры охватывают свыше 3000 наименований лекарственных средств, из которых 1 200 наименований препаратов, предназначенные для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, также подлежат освобождению от НДС при оптовой и розничной реализации", - сообщили в Минздраве.
Также не облагаются НДС медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний.
Дополнительно от налога на добавленную стоимость освобождаются импортируемые фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.
Указанные меры утверждены постановлением правительства Республики Казахстан № 1203 "О некоторых вопросах освобождения от налога на добавленную стоимость в сфере здравоохранения", принятым 31 декабря 2025 года, и реализуются в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года, уточнили в ведомстве.
Кроме того, в соответствии с новым Налоговым кодексом предусмотрено применение пониженной ставки НДС при реализации лекарственных средств и медицинских изделий в оптовом и розничном сегментах. С января 2026 года ставка НДС составит 5%, а с 1 января 2027 года - 10%.
Одновременно принято решение о продлении срока дерегулирования рецептурных лекарственных средств до 1 января 2027 года.
За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протокола административных правоотношений на сумму 5,7 млн тенге. При визите в аптеку актуальные цены на лекарства можно сверить в мобильном приложении Dari.kz", - добавили в министерстве.
Ранее президент ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Руслан Султанов предложил рассмотреть введение единой ставки НДС в 5% для всего сектора здравоохранения на всех этапах цепочки - от сырья и субстанций до готовых лекарств, медицинских изделий и услуг.
Он отметил, что с 2026 года система налогообложения медицинской продукции станет многоуровневой и сложной:
- сырье и оборудование - 16% НДС;
- лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС - 0%;
- импорт и реализация лекарств и медизделий - 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.
По мнению отрасли, такая модель увеличивает административные издержки и себестоимость отечественных препаратов. Единая ставка НДС в 5% позволила бы упростить администрирование, обеспечить равные конкурентные условия и сдержать рост цен.
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии принял ряд решений, которые устанавливают условия и правила ввоза товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами на иностранных маркетплейсах, сообщили в ЕЭК.
Как рассказали в ЕЭК, порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем.
В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм со всей стоимости покупки. Для отдельных видов товаров, например автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, утвержден перечень товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.
Планируется, что новый порядок будет введен с 1 июля 2026 года.
Напомним, с 2026 года маркетплейсы будут отчитываться в КГД о реализованных товарах и выплатах физлицам.
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-декабря 2025 года, согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6,5%, сообщает пресс-служба правительства.
Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%. Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%. Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%", - заявили в пресс-службе.
В частности, рост отмечен в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Туркестанской областях, в Астане, Алматы и Шымкенте.
Рост в отрасли транспорта и складирования по итогам года достиг 20,4% благодаря увеличению объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также росту пассажирских перевозок в ряде регионов страны", - сообщили в правительстве.
Также в строительной отрасли рост составил 15,9%, что выше показателя января-ноября 2025 года. Кроме того, положительная динамика сохраняется в торговле: за январь-декабрь 2025 года сфера показала 8,9%.
Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве и в животноводстве. В сфере информации и связи рост составил 3,6%. В целом темпы развития экономики отражает устойчивое развитие ключевых отраслей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге.
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действительно ли казахстанский бизнес массово переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне ужесточения налогового законодательства в РК, сообщает finprom.kz.
В казахстанских СМИ все чаще стали обсуждать тему возможной релокации малого бизнеса в соседние Кыргызстан и Узбекистан. Согласно экспертным мнениям, собранным журналистами, причиной такой юридической передислокации является налоговая реформа. Напомним: с января в Казахстане вступили в силу законодательные новеллы, которые увеличивают фискальную нагрузку на предпринимателей", - заявили аналитики.
В частности, базовая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 12% до 16%. Кроме того, сильно снижается минимальный порог при учете НДС: с 20 тыс. до 10 тыс. МРП . Небольшим компаниям, подпадающим под новую норму, это грозит дополнительными расходами.
На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остается неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия", - сообщили они.
Между тем Министерство финансов РК опровергает факт, что появилось массовое явление переезда казахстанского бизнеса, и называет инфоповод надуманным. По мнению главы ведомства, даже в случае юридической передислокации предпринимателей в соседние страны при работе на казахстанский рынок размер налогов для них не изменится.
Тем временем эксперты консалтинговых и юридических компаний Кыргызстана говорят о взрывном росте спроса на посреднические услуги по регистрации бизнеса от казахстанцев и россиян. Появились и сопутствующие релокационным процессам тренды - заметный рост цен на жилье и аренду офисов и коворкингов в крупных городах КР.
Представленные данные показывают, что в соседних Кыргызстане и Узбекистане растут предпринимательская активность и интерес иностранных инвесторов к развитию бизнеса на территории этих стран. Однако доказательств массового переезда казахстанского бизнеса в КР и РУ пока нет", - добавили аналитики.
Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2026 года.
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию в соцсетях о возможном повышении цен на бензин.
На сегодняшний день в Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92. Эта мера введена для сдерживания инфляции. Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства", - заявили в министерстве.
В ведомстве рассказали, повлияет ли на цены создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС с 2027 года.
Данный процесс будет проходить поэтапно. Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана", - сообщили в министерстве, отметив, что при этом нельзя игнорировать объективные рыночные факторы.
По данным Минэнерго, большая разница в ценах с соседними государствами создает риски "серого" экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны.
Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ. Переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей", - отметили в ведомстве.
