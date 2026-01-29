Казахстан потерял почти 3,8 млн тонн нефти из-за инцидентов на КТК

Фото: ЕАБР

Рассказать друзьям

Дубаи. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР), ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий экономический рост в евразийском регионе, назначил ведущего организатора планируемого выпуска облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, с листингом на Бирже Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX). Им станет BHM Capital, ведущий финансовый институт на рынках капитала Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба банка.





Ранее BHM Capital и ЕАБР подписали соответствующее мандатное письмо. Подписание прошло при участии Данияра Имангалиева, заместителя председателя ЕАБР, и господина Хатима Аль Атабани, CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital.





Предстоящий выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ станет важным этапом в расширении возможностей фондирования в местной валюте для региональных и международных эмитентов и будет способствовать укреплению позиции Абу-Даби как глобального центра долговых рынков капитала. В свою очередь, инвесторы получат возможность инвестировать в ЕАБР, многосторонний финансовый институт с высоким уровнем надежности, через долговой инструмент, номинированный в дирхамах и обращающийся на регулируемой региональной бирже. Средства от размещения будут направлены на финансирование значимых инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии.





Для нас большая честь, что Евразийский банк развития выбрал нас в качестве ведущего организатора этого знакового выпуска облигаций в дирхамах. Этот мандат отражает сильные компетенции BHM Capital в структурировании, управлении и размещении инструментов с фиксированным доходом, а также нашу приверженность развитию рынков капитала ОАЭ", - заявил CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital Хатим Аль Атабани.





ЕАБР

Мы высоко оцениваем экспертизу BHM Capital на локальных рынках капитала, а также их глубокое понимание регуляторной среды и инвестиционного ландшафта. Это партнерство создает необходимые предпосылки для успешной реализации планируемой сделки, средства от которой будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии.





Евразийский банк развития уже имеет опыт привлечения финансирования в дирхамах ОАЭ на общую сумму 385 млн дирхамов ОАЭ. Особенностью этой сделки станет размещение облигаций с листингом на Бирже Абу-Даби, что позволит существенно расширить базу инвесторов и повысить прозрачность и доступность инструмента для участников рынка.





Отдельно отмечу, что содействие интеграции финансовых рынков стран-участниц ЕАБР с международными рынками капитала является одним из ключевых элементов мандата ЕАБР. Мы наблюдаем растущий интерес инвесторов из Казахстана и Армении к выпускам облигаций в дирхамах ОАЭ и стремимся создать условия, которые позволят инвесторам из Армении и стран Центральной Азии участвовать в выпуске облигаций ЕАБР, который будет размещен на ADX", - отметил заместитель председателя Евразийского банка развития Данияр Имангалиев.





Листинг облигаций на ADX подчеркивает растущую роль этой биржи как платформы для международных эмитентов, стремящихся получить доступ к региональной ликвидности и широкой диверсифицированной инвесторской базе ОАЭ.





Справочно:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".





BHM Capital - ведущая частная акционерная компания, котирующаяся на Дубайском финансовом рынке (DFM) и регулируемая Управлением по рынкам капитала ОАЭ (CMA), которая предоставляет услуги частным и корпоративным инвесторам. С момента основания компания входит в число ведущих фирм на финансовых рынках страны и является пионером в области финансовых технологий, что делает ее региональным лидером в предоставлении важных инструментов для корпоративных и частных клиентов.