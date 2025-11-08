В Казахстане будут по-новому определять минимальный уровень цен

Рассказать друзьям

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также правила определения минимального уровня цен. Об этом говорится в опубликованном Минфином приказе, который вводится в действие с 1 января 2026 года.





В перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, вошли производимые на территории Республики Казахстан товары и товары, не производимые на территории РК.





Также документом утвержден порядок определения минимального уровня цен по товарам, включенным в перечень. Он определяется согласно установленным формулам. МУЦ определяется ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.



