07.11.2025
В Казахстане будут по-новому определять минимальный уровень цен
Новые правила вводятся в действие с 1 января 2026 года
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также правила определения минимального уровня цен. Об этом говорится в опубликованном Минфином приказе, который вводится в действие с 1 января 2026 года.
В перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, вошли производимые на территории Республики Казахстан товары и товары, не производимые на территории РК.
Также документом утвержден порядок определения минимального уровня цен по товарам, включенным в перечень. Он определяется согласно установленным формулам. МУЦ определяется ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
07.11.2025
Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры
В рамках договоренностей предусмотрено сотрудничество по реализации проекта по строительству и эксплуатации транспортно-логистического центра в Алматы
Шанхай. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае акиматом города Алматы, аэропортом мегаполиса и китайской компанией S.F. Express Limited подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании в области развития логистической и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба аэропорта
Подписание соглашения стало очередным шагом в укреплении партнерских связей между Казахстаном и Китаем в области транспортно-логистической инфраструктуры. Стороны подчеркнули стратегическую роль Алматы как ведущего авиационного и грузового узла Центральной Азии и выразили намерение совместно продвигать инициативы, направленные на развитие современной логистической и авиационной экосистемы, обмен опытом и внедрение инновационных решений", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в рамках договоренностей предусмотрено сотрудничество по реализации проекта по строительству и эксплуатации транспортно-логистического центра в городе Алматы, который призван стать важным элементом региональной инфраструктуры и повысить транзитный потенциал Казахстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки.
07.11.2025
Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки
Всем транспортным средствам, въезжающим в КНР по системе электронной очереди, будут автоматически присваиваться бланки
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялась встреча представителей Казахстана и Китая, на которой стороны обсудили вопросы международных автоперевозок и договорились о переходе к безлимитной системе выдачи бланков разрешений для автотранспорта с 2026 года, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Представители Министерства транспорта Республики Казахстан и Министерства транспорта Китайской Народной Республики договорились, что в период с 6 по 12 ноября текущего года китайская сторона передаст казахстанской стороне 15 тыс. бланков разрешений.
По результатам семидневного периода будет определена фактическая среднесуточная потребность казахстанских перевозчиков в поездках. На основании полученных данных в дальнейшем будет осуществляться ежедневная передача бланков", - пояснили в ведомстве.
Также с 2026 года планируется переход на безлимитное выделение бланков, без установления количественных ограничений.
Таким образом, всем транспортным средствам, въезжающим в КНР по системе электронной очереди, будут автоматически присваиваться бланки при условии отсутствия ранее зафиксированных нарушений законодательства Китая", - рассказали в Минтранспорта РК.
Отмечается, что в 2024 году казахстанскими перевозчиками было использовано 228 тыс. бланков разрешений, а с начала текущего года получено и использовано уже более 230 тыс. китайских бланков.
Ранее сообщалось, что отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, стало причиной скопления транспорта на пропуске "Нур жолы" на границе с Китаем. Позже Казахстан и Китай договорились еженедельно обмениваться шестью тысячами бланков для пересечения границы.
07.11.2025
Казахстанская авиакомпания купит 18 современных Boeing 787-9
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания Air Astana пополняет свой парк 18 современными воздушными судами Boeing, сообщили в пресс-службе фонда "Самрук-Қазына".
6 ноября в Вашингтоне Air Astana и Boeing подписали соглашение о намерениях по обновлению и расширению дальнемагистрального флота авиакомпании.
Согласно документу, авиакомпания купит у Boeing широкофюзеляжные Boeing 787-9.
Boeing 787-9 - это удлиненная версия самолета Boeing 787 Dreamliner с увеличенной дальностью полета и вместимостью. Самолет способен перевозить порядка 300 пассажиров", - уточнили в пресс-службе фонда.
Два самолета поступят в авиапарк уже в следующем году, поставка еще одного ожидается в 2027 году, остальных - начиная с 2032 года.
Сделка является частью долгосрочной стратегии модернизации авиапарка и наращивания международных мощностей Air Astana. Расширение флота широкофюзеляжных воздушных судов позволит увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях и гибко развивать маршрутную сеть, соединяя Казахстан с крупнейшими деловыми и туристическими центрами Европы, Азии, США и Ближнего Востока", - рассказали в "Самрук-Қазына".
Напомним, Питер Фостер покинет должность главы АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году. На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
07.11.2025
В Казахстане предлагают увеличить оптовую цену на газ
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на поэтапное повышение оптовых цен на товарный газ, Казахстан по-прежнему остается одной из стран с самыми низкими тарифами на газ для населения, заявил на на заседании общественного совета фонда АО "Самрук-Казына" глава АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов.
По словам главы нацкомпании, даже с учетом недавно проведенной корректировки на 33% уровень ежегодных субсидий на внутреннем рынке сохраняется на уровне 200 млрд тенге.
Он обратил внимание, что доля газа в коммунальных расходах казахстанцев за последнее десять лет снизилась с 6,4% до 5,2%.
Чтобы обеспечивать стабильные поставки газа, реализовывать инвестпроекты и развивать инфраструктуру, необходимо постепенно довести оптовую цену до уровня себестоимости. Такая мера позволит укрепить энергетическую безопасность страны и гарантировать надежное газоснабжение для всех регионов страны", - пояснил Жамауов.
Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции.
07.11.2025
Одно из крупнейших месторождений вольфрама будут разрабатывать Казахстан и США
Фото: Самрук Казына
Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital на полях саммита C5+1 в Вашингтоне объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".
Компании будут разрабатывать вольфрамовые месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты. Объем инвестиций - порядка 1,1 млрд долларов.
Начаты подготовительные работы по составлению окончательного технико-экономического обоснования по проекту Северный Катпар, в том числе мощностей по производству в Казахстане паравольфрамата аммония (продукция металлургического передела, из которой производятся специализированные вольфрамовые продукты, такие как порошки, износостойкие детали и др)", - рассказали в пресс-службе.
Для справки
Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн. Реализация проекта внесет вклад в развитие отечественной горнодобывающей отрасли.
Сove Capital основана в 2015 году. Cove инвестирует в биофармацевтику, возобновляемые источники энергии и горнодобывающую промышленность. Головной офис компании находится в США.
Напомним, в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США страны подписали соглашения на $17 млрд, в том числе меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Также Токаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
07.11.2025
Казахстан и США подписали соглашения на $17 млрд
Фото: Depositphotos
Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Между компаниями Казахстана и США заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия - США".
Он отметил, что в целом потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США, охватывающий такие ключевые сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, превышает полтриллиона долларов.
Глава государства призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в нашей стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что саммит в формате С5+1 знаменует собой начало поистине новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.
Глава государства особо остановился на роли президента США Дональда Трампа в международной политике, назвав его видным государственным деятелем.
Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности", - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами.
Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане", - сказал глава государства.
Как сообщалось ранее, президенты Казахстана и США провели переговоры.
06.11.2025
В Казахстане намерены отслеживать цены на продукты через фискальные чеки
Фото: Depositphotos
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены отслеживать цены на продукты через фискальные чеки, сообщил директор департамента статистики цен Нацбюро Куанышбек Жакыпбекулы.
Пробивается чек в любом супермаркете, и по итогам мы видим, сколько население тратит на продукты. То есть фактически это более детализированные данные. Мы будем знать в целом, сколько население тратит на продукты", - цитирует его sputnik.kz.
Отмечается, что в первую очередь это коснется товаров из потребительской корзины.
Также данные из фискальных чеков планируют использовать для расчета инфляции в стране, пишет 24.kz.
В частности, уже со следующего года начнется постепенное включение информации о товарах и услугах в официальную статистику.
В перечень войдут более 400 позиций, и данные из оплаченных чеков будут напрямую использоваться при формировании показателей. Это позволит точнее отслеживать динамику цен и оперативнее реагировать на экономические изменения.
Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
06.11.2025
Казахстан ввел ограничения на экспорт скота
Фото: Depositphotos
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликованы приказы министра сельского хозяйства о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота (код 0102 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) в срок по 30 апреля 2026 года включительно", - говорится в приказе.
Кроме того, еще одним приказом вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов баранчиков старше 4 месяцев в срок по 30 апреля 2026 года включительно.
Ранее сообщалось, что для обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации цен на говядину в Казахстане планируют ввести ограничения на вывоз мяса.
В Минсельхозе цены на мясо считают приемлемыми.
