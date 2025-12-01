МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в порту Новороссийска

Фото: МИД РК

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошел круглый стол, посвященный развитию профессиональной социальной работы и совершенствованию механизмов защиты прав человека, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.





В мероприятии приняли участие представители заинтересованных государственных органов, вузов, НПО и международных организаций. Участники обсудили ключевые направления модернизации социального законодательства, вопросы охраны труда, свободы ассоциаций, прав мигрантов, а также институционального развития социальной работы как профессионального института.





Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова отметила, что рекомендации Казахстана в рамках универсального периодического обзора ООН, касающиеся уязвимых групп населения - женщин, детей и лиц с инвалидностью, могут быть наиболее эффективно реализованы через совершенствование механизмов социальной работы.





Исполнительный директор РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Динара Есимова ознакомила участников с ключевыми положениями проекта закона "О социальной работе", который позволит закрепить профессию на межсекторальном уровне и создать устойчивую систему подготовки и супервизии кадров.





Заместитель директора альянса Асия Бекенова представила результаты двухлетней аналитической работы, охватывающей ключевые вопросы прав человека в сферах охраны труда и профсоюзной деятельности, свободы мирных собраний и ассоциаций, а также защиты прав мигрантов и лиц без гражданства. Она отметила, что указанная аналитика включает комплексный обзор действующего законодательства, оценку его применения на практике, сравнительный анализ международных стандартов и выработку рекомендаций по их имплементации. Она подчеркнула, что последовательное укрепление профессионального сообщества социальных работников и создание современной, устойчивой правовой базы являются ключевыми условиями эффективного развития социальной работы в Казахстане.





Также международный эксперт из США Айтакин Хусеинли рассказала о глобальных тенденциях и стандартах социальной работы, подчеркнув необходимость интеграции международных подходов в национальные программы подготовки кадров. Она отметила, что более половины из 17 целей устойчивого развития ООН связаны с социальными и экономическими вопросами, что делает роль социальных работников ключевой в достижении этих целей и развитии устойчивых систем поддержки населения.





Кроме того, профессор юриспруденции Муслим Хасенов представил рекомендации по обновлению законодательства в части свободы ассоциаций, охраны труда и правового статуса специалистов социальной сферы. Он подчеркнул, что действующая нормативная база не всегда отвечает современным требованиям защиты прав работников и уязвимых групп, а также международным обязательствам Казахстана.





Говоря о праве на мирные собрания, профессор указал на необходимость законодательного закрепления процедуры медиации с участием нейтрального посредника, избираемого сторонами в соответствии с законом "О медиации". Это позволит предотвращать конфликты, снижать социальную напряженность и обеспечивать более цивилизованное урегулирование разногласий между населением и органами власти.





Участниками особое внимание было уделено продвижению проекта закона "О социальной работе" как ключевой реформы отрасли. Сформированные практические рекомендации станут основой для дальнейшей законодательной и институциональной работы, обеспечивая системный и устойчивый подход к развитию социальной сферы.





В целом обсуждение вопросов прошло в открытом и конструктивном формате. По итогам круглого стола участники единогласно подчеркнули важность усиления межведомственного взаимодействия, развития единой системы профессиональной подготовки и супервизии социальных работников, а также дальнейшей консолидации усилий государства, НПО и академического сообщества.