Президент подписал поправки в закон об интеллектуальной собственности
Фото: akorda.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщили в пресс-службе Акорды.
Законом предусмотрены меры, в том числе направленные на:
- обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;
- введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, законом вводится "платная" возможность ускорения до 3 месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;
- увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, законом этот срок увеличен до 2 месяцев;
- введение госконтроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;
- внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.
24.11.2025
Президент Туркменистана прибыл в Казахстан с госвизитом
Фото: Акорда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.
В честь высокого гостя в международном аэропорту Астаны была выстроена рота почетного караула", - говорится в сообщении.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
24.11.2025
Токаев принял верительные грамоты послов шести стран
Фото: Акорда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов шести стран, сообщает Акорда.
В частности, верительные грамоты вручили:
- посол Государства Израиль Йоав Быстрицки;
- посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев;
- посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо;
- посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд;
- посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве;
- посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.
Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение справедливого Казахстана и реализацию принципа "Закон и порядок".
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.
Ранее президент назначил послов РК в Конго и Бахрейне.
24.11.2025
В госсобственность вернули объект железнодорожной инфраструктуры в области Жетысу
Сарыозек. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проведенного военной прокуратурой Сарыозекского гарнизона анализа установлен факт незаконной передачи части железнодорожного подъездного пути одной из воинских частей в собственность коммерческой структуры по решению земельной комиссии и договору купли-продажи с местным органом земельных отношений, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
На основании акта надзора воинская часть обратилась в специализированный межрайонный административный суд области Жетысу с иском о признании указанных решения и договора незаконными. Судом иск удовлетворен, подъездной путь, стоимостью свыше 75 млн тенге, возвращен оборонному ведомству", - проинформировали в прокуратуре.
Органы военной прокуратуры продолжат реализацию надзорных мер по обеспечению сохранности и надлежащего использования военных объектов, отметили в ведомстве.
23.11.2025
В Казахстане планируют расширить список социально значимых товаров
Фото: primeminister.kz
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном совещании по стабилизации инфляции, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, представили предварительные результаты анализа продовольственной корзины на предмет возможного расширения перечня социально значимых товаров, сообщает пресс-служба правительства.
Третья неделя ноября прошла с нулевым ростом цен на социально значимые продукты питания. Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, в октябре наибольший вклад в продовольственную инфляцию дали помидоры (15,8%), мясной фарш (3%), говядина бескостная (2,2%), конина с костями (1,5%), огурцы (7,4%), рыба свежая (2,6%), бананы (2,8%) и другие продукты питания. При этом в годовом выражении, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, помидоры подешевели на 36,6%, огурцы - на 43,4%.
По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но не входят в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие. Среди них есть как товары с высокой долей импорта, а так и те, цены на которые влияют в основном на месячную, но не годовую инфляцию. Из этого списка мы определили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом", - отметила Айжан Бижанова.
Для предпринимателей расширение перечня означает соблюдение установленных требований: прозрачность сделок, оформление договоров, выпуск счетов-фактур и пробитие фискальных чеков, а также соблюдение предписанной законодательством торговой надбавки не более 15%.
Эти меры направлены на обеспечение прозрачности оборота наиболее востребованных продуктов питания и минимизацию влияния непродуктивных посредников на конечную цену.
23.11.2025
Токаев поздравил Головкина с избранием на должность главы World Boxing
Фото: Акорда
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента Международной федерации World Boxing, сообщает пресс-служба Акорды.
Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", - написал Касым-Жомарт Токаев.
Международная федерация World Boxing опубликовала итоговый список кандидатов, допущенных к участию в выборах на предстоящем конгрессе организации. На пост президента выдвинут единственный кандидат - Геннадий Головкин.
22.11.2025
Алия Рустемова стала вице-министром здравоохранения Казахстана
Фото: primeminister.kz
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Алия Рустемова назначена на должность вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства страны.
Алия Рустемова родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет имени Жунсугурова.
Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице. Занимала должности главного специалиста управления здравоохранения Алматинской области, заместителя руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Астане. С сентября 2023 года по настоящее время она работала руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны.
Ранее экс-глава Минздрава Алексей Цой стал советником президента Казахстана.
21.11.2025
Токаев выразил соболезнования генсеку Компартии Вьетнама
Фото: Depositphotos
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в центральных регионах Вьетнама. Президент выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате проливных дождей, наводнения и оползней во Вьетнаме погибло около 40 человек. Как сообщает Reuters, за последние три дня количество осадков превысило 1500 мм в центральных частях Вьетнама.
21.11.2025
Токаев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
ДОВСЕ был подписан в Париже в ноябре 1990 года представителями 16 государств НАТО и шести государств - участников Организации Варшавского договора
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 ноября 2025 года о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года.
Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - сказано в указе.
ДОВСЕ был подписан в Париже в ноябре 1990 года представителями 16 государств НАТО и шести государств - участников Организации Варшавского договора. Договор устанавливал ограничение на численность боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем калибра 100 мм и выше, боевых самолетов и ударных вертолетов в европейской зоне от Атлантического океана до Уральских гор. Участниками договора стали 28 государств, уточняет РБК.
В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле была представлена обновленная версия договора. Ее ратифицировали только Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ, а в 2023 году завершила процедуру выхода из этого соглашения. Москва отмечала, что НАТО "в результате расширения превысило установленные для него договором уровни", и в связи с этим предлагала изменить условия документа, однако сторонам не удалось договориться.
В ответ на денонсацию соглашения Россией страны НАТО также решили бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. Об аналогичном решении заявляли такие страны, как Беларусь, Украина, Турция, Венгрия, Молдова.
