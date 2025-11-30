29.11.2025, 08:45 73521
Air Astana и FlyArystan срочно обновляют программное обеспечение самолетов
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК объявил о возможных изменениях и задержках рейсов в связи с обязательным немедленным обновлением программного обеспечения на самолетах Airbus, передает корреспондент агентства.
Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus. Документ требует выполнить работы до ближайшего вылета каждого самолета. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых Air Astana и FlyArystan, будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании прилагают все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов", - проинформировали в КГА.
Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.
На текущий момент инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063. Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни", - дополнили в пресс-службе комитета.
Отмечается, что все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.
ArtSport заявила о закрытии платформы с 2026 года
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Владелец платформы ArtSport ТОО "SoftDeCo" сообщило о прекращении обслуживания информационной системы с 1 января 2026 года и дальнейшем закрытии проекта, передает корреспондент агентства.
Этот шаг вызван экономической нецелесообразностью развития, сопровождения и поддержки проекта ArtSport. Просим вас сохранить все необходимые данные на своих устройствах", - говорится в сообщении.
В конце прошлого года Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя. Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, и путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Есть ли среди погибших или пострадавших в результате пожара в Гонконге граждане Казахстана, рассказал председатель Комитета международной информации - официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
По предварительным данным, наших граждан нет. Мы на связи с местными властями", - заявил он журналисту Kazakhstan Today.
Напомним, пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
По последним данным, число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94.
В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка: начат процесс выкупа прилегающих земельных участков
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель акима города Алматы Бейбут Шаханов.
Он отметил, что зоопарк является уникальным объектом и его посещаемость ежегодно растет. При этом нынешнее состояние вольеров, прилегающей территории и инженерной инфраструктуры существенно устарело и не позволяет обеспечивать качественный сервис посетителям и высокие стандарты содержания животных.
Во всем мире зоопарки переходят к более комфортным и приближенным к природным условиям содержания животных, и мы также движемся в этом направлении", - подчеркнул Бейбут Шаханов.
Одним из ключевых этапов подготовки к реконструкции является выкуп прилегающих земельных участков. Это необходимо для создания современных естественных зон содержания животных и расширения парковочной территории.
При разработке ПСД учитывается опыт модернизации зоопарков стран с аналогичными климатическими условиями. Требования к вольерам соответствуют стандартам содержания животных, определенным в мастер-плане модернизации, разработанном при участии ведущих мировых экспертов. В проектировании участвуют зооархитекторы из Европы и России", - отметил спикер.
Работы по проекту уже ведутся. В следующем году планируется завершить разработку проектно-сметной документации. После выкупа 10 земельных участков приступят к масштабной реконструкции зоопарка.
Как сообщалось ранее, реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года.
Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на то, что само словосочетание "финансовая пирамида" мы воспринимаем как что-то плохое, до сих пор есть те, кто их продвигает и те, кто с энтузиазмом в них участвует. В этом тексте мы рассказываем о том, чем мошенники прикрывают современные пирамиды и почему участие в них никогда не бывает выгодным.
Что такое финансовая пирамида?
Это такая мошенническая схема. Организаторы предлагают участникам внести определенную сумму и привести друзей, родных и знакомых, которые сделают такой же взнос. Через время, благодаря притоку новых участников, "старички" могут вернуть свой взнос и приумножить его, за счёт тех денег, которые принесли новенькие.
А в чем подвох?
Проблема кроется в том, что рано или поздно приток новых участников прекращается. Это значит, что в пирамиду перестают поступать деньги, и те, кто пришел раньше уже не получат назад свои денег, не говоря уже о процентах.
Но ведь взносы чаще всего небольшие. Не логичнее ли рискнуть этой суммой ради возможности получить больше?
Создатели финансовых пирамид делают ставку именно на такую логику. Рискнувшие и получившие прибыль участники, с наибольшей долей вероятности вернутся в пирамиду по второму и третьему кругу, принося все большие и большие суммы. Это будет продолжаться до тех пор, пока пирамида не "лопнет", а создатели не пропадут со всеми деньгами "вкладчиков".
А это вообще легально?
Нет. Создание и руководство финансовой или инвестиционной пирамидой в Казахстане запрещено статьей 217 Уголовного Кодекса. Создателям пирамид в Казахстане грозит лишение свободы сроком до семи лет.
А как тогда появляются все новые и новые пирамиды?
Мошенники часто прикрывают пирамиды маской легального бизнеса. Например, говорят, что инвестируют деньги клиентов в предприятия в сфере туризма или шоу-бизнеса, продают косметику, украшения или что-то ещё. По факту же никаких инвестиций или торговли нет, и вся прибыль формируется исключительно за счет взносов прибывающих участников
Ещё одно прикрытие - это "народные" игры, типа "Общего котла". Якобы, в нее играют честные люди, которые хотят заработать денег для себя и своих семей, и обманывать других игроков в этом случае бессмысленно.
Важно понимать, что суть финансовой пирамиды от этого не меняется - поток "новичков" заканчивается, пирамида *лопается", а ее организаторы пропадают со всеми деньгами.
А как отличить такую пирамиду от реального бизнеса?
Есть несколько "красных флагов":
- Обещания быстрого и большого дохода без риска.
- Активные призывы или даже требования приводить в "бизнес" друзей и знакомых. Иногда от количества людей, которых вы привели, зависит ваш доход.
- Нет прозрачной схемы заработка. Вам не объясняют, откуда берется баснословная прибыль. Вместо этого есть размытые формулировки вроде "инвестиции в криптовалюту" или "игры на биржах" без каких-либо подробностей.
А разве пирамида не может существовать долго, и тогда финансовые риски будут минимальны?
Чем дольше существует пирамида - тем больше в ней участников и крупнее суммы их вкладов. Соответственно, выплачивать им "дивиденды" тоже должны в большем объеме. Это требует огромного количества новых участников, набрать которое быстро становится невозможным. Значит, пирамида все равно "лопнет" - это лишь вопрос времени. Наверняка можно сказать одно: чем "старше" пирамида, тем больше пострадавших и выше сумма ущерба.
Помните, что каким бы ни был соблазн получить лёгкие деньги, и как бы убедительны ни были те, кто зазывает вас в пирамиду, итог у всего этого один - потерянные накопления и долги, вместо обещанного богатства.
Кстати, в рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" вышел новый ролик. Он как раз показывает работу финансовых пирамид.
Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.
Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области
Актобе. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября 2025 года Пограничной службой КНБ пресечена попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области, сообщили в пресс-службе КНБ.
В ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса", - проинформировали в пресс-службе.
Иная информация разглашению не подлежит.
В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приказом министра экологии и природных ресурсов внесены изменения в типовые правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, передает корреспондент агентства.
Вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами", - сообщается в тексте приказа.
При этом отмечается, что в случае незаконной вырубки зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, предусматривается компенсация в стократном размере.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в центре Алматы забетонировали деревья.
К сожалению, что это не единичный случай варварского отношения к зеленым насаждениям в городе. В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у всех казахстанцев будет дополнительный выходной - 16 декабря, в День Независимости, передает корреспондент агентства.
В этом году День Независимости выпадает на вторник, и для всех работников 16 декабря будет официальным выходным. Дополнительные переносы выходных к этой дате не предусмотрены.
31 декабря в Казахстане остается рабочим днем. Новогодние выходные приходятся на первые числа января.
Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января: первые два дня праздничные, следующие два - суббота и воскресенье.
Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина
Наибольшую популярность ей принесла роль пани Зоси в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев"
Москва. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 86-м году жизнь скончалась российская актриса Валентина Шарыкина, сообщает Telegram-канал Театра сатиры.
Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина", - сказано в сообщении.
Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962 году ее приняли в труппу Театра сатиры, пишет РИА Новости.
На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание" (2004), "Истребители" (2013).
