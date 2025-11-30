Air Astana и FlyArystan срочно обновляют программное обеспечение самолетов

Рассказать друзьям

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на то, что само словосочетание "финансовая пирамида" мы воспринимаем как что-то плохое, до сих пор есть те, кто их продвигает и те, кто с энтузиазмом в них участвует. В этом тексте мы рассказываем о том, чем мошенники прикрывают современные пирамиды и почему участие в них никогда не бывает выгодным.





Что такое финансовая пирамида?





Это такая мошенническая схема. Организаторы предлагают участникам внести определенную сумму и привести друзей, родных и знакомых, которые сделают такой же взнос. Через время, благодаря притоку новых участников, "старички" могут вернуть свой взнос и приумножить его, за счёт тех денег, которые принесли новенькие.





А в чем подвох?





Проблема кроется в том, что рано или поздно приток новых участников прекращается. Это значит, что в пирамиду перестают поступать деньги, и те, кто пришел раньше уже не получат назад свои денег, не говоря уже о процентах.





Но ведь взносы чаще всего небольшие. Не логичнее ли рискнуть этой суммой ради возможности получить больше?





Создатели финансовых пирамид делают ставку именно на такую логику. Рискнувшие и получившие прибыль участники, с наибольшей долей вероятности вернутся в пирамиду по второму и третьему кругу, принося все большие и большие суммы. Это будет продолжаться до тех пор, пока пирамида не "лопнет", а создатели не пропадут со всеми деньгами "вкладчиков".





А это вообще легально?





Нет. Создание и руководство финансовой или инвестиционной пирамидой в Казахстане запрещено статьей 217 Уголовного Кодекса. Создателям пирамид в Казахстане грозит лишение свободы сроком до семи лет.





А как тогда появляются все новые и новые пирамиды?





Мошенники часто прикрывают пирамиды маской легального бизнеса. Например, говорят, что инвестируют деньги клиентов в предприятия в сфере туризма или шоу-бизнеса, продают косметику, украшения или что-то ещё. По факту же никаких инвестиций или торговли нет, и вся прибыль формируется исключительно за счет взносов прибывающих участников





Ещё одно прикрытие - это "народные" игры, типа "Общего котла". Якобы, в нее играют честные люди, которые хотят заработать денег для себя и своих семей, и обманывать других игроков в этом случае бессмысленно.





Важно понимать, что суть финансовой пирамиды от этого не меняется - поток "новичков" заканчивается, пирамида *лопается", а ее организаторы пропадают со всеми деньгами.





А как отличить такую пирамиду от реального бизнеса?





Есть несколько "красных флагов":





Обещания быстрого и большого дохода без риска.

Активные призывы или даже требования приводить в "бизнес" друзей и знакомых. Иногда от количества людей, которых вы привели, зависит ваш доход.

Нет прозрачной схемы заработка. Вам не объясняют, откуда берется баснословная прибыль. Вместо этого есть размытые формулировки вроде "инвестиции в криптовалюту" или "игры на биржах" без каких-либо подробностей.





А разве пирамида не может существовать долго, и тогда финансовые риски будут минимальны?





Чем дольше существует пирамида - тем больше в ней участников и крупнее суммы их вкладов. Соответственно, выплачивать им "дивиденды" тоже должны в большем объеме. Это требует огромного количества новых участников, набрать которое быстро становится невозможным. Значит, пирамида все равно "лопнет" - это лишь вопрос времени. Наверняка можно сказать одно: чем "старше" пирамида, тем больше пострадавших и выше сумма ущерба.





Помните, что каким бы ни был соблазн получить лёгкие деньги, и как бы убедительны ни были те, кто зазывает вас в пирамиду, итог у всего этого один - потерянные накопления и долги, вместо обещанного богатства.














