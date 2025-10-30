В Алматы принят мораторий на строительство в предгорье
Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье, передает корреспондент агентства.
В целях восстановления природной среды, укрепления склонов и обеспечения устойчивого развития города предлагается внести изменения в правила застройки: ввести запрет на строительство многоквартирных жилых домов и комплексов в предгорной зоне, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генпланом", - цитирует tengrinews.kz главу управления городского планирования и урбанистики Алмаса Жанбыршы.
Как отметил Алмас Жанбыршы, в результате присоединения к городу областных территорий в 2014 году, в основном Карасайский и Талгарский районы, было создано 29 микрорайонов - Ерменсай, Каргалы, Ремизовка и другие - с численностью более 171 тысяча человек, сообщает zakon.kz.
Районы формировались без достаточного инженерного и транспортного обеспечения, что сегодня вызывает нагрузку на транспортную и коммунальную инфраструктуру, а также создает сейсмические и экологические риски. Введение моратория направлено на сохранение природного ландшафта и обеспечение безопасного развития города", - добавил он.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.