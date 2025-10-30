В Алматы принят мораторий на строительство в предгорье

Фото: Depositphotos

Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 22 октября 2025 года № 533/НҚ утверждено Положение о Комитете телекоммуникаций.





В задачи комитета входит:





1) осуществление государственной политики в области связи для эффективного функционирования рынка услуг связи, в том числе в сфере телекоммуникаций и почтовой связи;





2) осуществление в рамках своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи, почты, а также деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;





3) осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;





4) формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;





5) разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи Республики Казахстан;





6) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также национальных интересов государства, в рамках своей компетенции;





7) осуществление развития инфраструктуры в области связи.



