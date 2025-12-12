Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Урумчи. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Душаньцзыская нефтехимическая компания, являющаяся региональным филиалом CNPC в Синьцзяне, впервые поставила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина, сообщает - Душаньцзыская нефтехимическая компания, являющаяся региональным филиалом CNPC в Синьцзяне, впервые поставила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина, сообщает "Синьхуа"





Душаньцзыская нефтехимическая компания при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), расположенная в городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района, отправила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина на 17 автомобилях-цистернах, что стало первым случаем экспорта китайскими нефтеперерабатывающими предприятиями авиакеросина в Казахстан", - пишет издание.





Кроме того, отмечается, что это была первая поставка авиационного керосина общим весом в тысячу тонн, являющаяся ключевым шагом в удовлетворении рыночного спроса Казахстана на данный вид топлива.





В филиале компании PetroChina International Co., Ltd в Казахстане, партнере экспортера, подчеркнули, что это новый результат энергетического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.





Благодаря географической близости с Казахстаном Душаньцзыская нефтехимическая компания при CNPC будет продолжать сотрудничать с казахстанской стороной в импорте нефтегазовых ресурсов, а также экспорте обработанной нефти и продукции химической промышленности.



