11.12.2025
Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
Урумчи. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Душаньцзыская нефтехимическая компания, являющаяся региональным филиалом CNPC в Синьцзяне, впервые поставила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина, сообщает "Синьхуа".
Душаньцзыская нефтехимическая компания при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), расположенная в городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района, отправила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина на 17 автомобилях-цистернах, что стало первым случаем экспорта китайскими нефтеперерабатывающими предприятиями авиакеросина в Казахстан", - пишет издание.
Кроме того, отмечается, что это была первая поставка авиационного керосина общим весом в тысячу тонн, являющаяся ключевым шагом в удовлетворении рыночного спроса Казахстана на данный вид топлива.
В филиале компании PetroChina International Co., Ltd в Казахстане, партнере экспортера, подчеркнули, что это новый результат энергетического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
Благодаря географической близости с Казахстаном Душаньцзыская нефтехимическая компания при CNPC будет продолжать сотрудничать с казахстанской стороной в импорте нефтегазовых ресурсов, а также экспорте обработанной нефти и продукции химической промышленности.
Ранее сообщалось, что с начала года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 35,4 млрд долларов США.
12.12.2025
Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Казахстана от 5 декабря 2025 года № 447 "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан" введен временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает Минсельхоз РК.
В ведомстве отметили, что запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
Отмечается, что временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.
11.12.2025
Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иранского бизнес-форума.
В своем выступлении президент остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. При этом первостепенное значение имеет наращивание транспортно-логистических связей.
Для нас важно развивать мультимодальные коридоры, соединяющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок", - подчеркнул Токаев.
Он также рассказал о планах строительства транспортно-логистического терминала в морском порту Шахид Раджаи, что откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Вместе с тем есть заинтересованность в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали. Есть планы по установлению партнерских отношений с морскими портами Бендер-Аббас и Чабахар.
В своем выступлении президент предложил укреплять сотрудничество в аграрной сфере.
В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продаж зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть в нашей стране предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощностей в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Особое внимание президент также уделил сохранению Каспийского моря и его экосистемы.
Для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах", - отметил президент Казахстана.
В свою очередь президент Ирана обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства.
Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах", - сказал Масуд Пезешкиан.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом и продолжает расти. Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.
11.12.2025
В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордных $48,4 млрд
Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордного уровня - $48,4 млрд, сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.
Несмотря на то, что в мире наблюдается спад прямых иностранных инвестиций, в Евразийском регионе инвестиционная активность нарастает - накопленные взаимные ПИИ достигли рекордных $48,4 млрд", - заявили в банке.
По мнению аналитиков, драйвером роста стал частный бизнес - его доля в инвестициях выросла до 72%. Совокупный объем ПИИ - $34,7 млрд.
Инвестиции смещаются от сырья к обрабатывающей промышленности. Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций - +42% к 2023 года, до $1,3 млрд", - уточнили в пресс-службе.
Как отметили в ЕАБР, 80% из них - это строительство, обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, отметили в банке.
Более $48 млрд накопленных взаимных ПИИ - это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Особенно быстро растут взаимные инвестиции внутри Центральной Азии. За последние 5 лет среднегодовой темп прироста взаимных инвестиций в Центральной Азии составил 24,4%, что на порядок выше, чем по Евразийскому региону в целом. Драйверами роста стали успешно реализуемая в Казахстане стратегия по улучшению инвестиционного климата в стране и политика поощрения иностранных инвестиций в Узбекистане", - добавил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
11.12.2025
"КазТрансОйл" согласовал переориентацию потока нефти из системы КТК на другие маршруты
Фото: КазТрансОйл
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате переговоров с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД (Баку - Тбилиси - Джейхан) и перенаправление части объемов поставок на Китай, сообщили в компании "КазТрансОйл".
В результате увеличение объемов поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, составляет:
- Атырау - Самара - на 232 тыс. тонн;
- Китай - на 72 тыс. тонн;
- порт Актау (в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан) - на 58 тыс. тонн.
Также сообщается, что в декабре текущего года компания дополнительно предоставит нефтедобывающим компаниям возможности по временному размещению нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.
Это позволяет обеспечить гибкость графиков отгрузки, оптимизацию режимов перекачки и бесперебойность поставок по системе магистральных нефтепроводов", - пояснили в компании.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК. Вчера в Минэнерго заявили, что Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай. По данным ведомства, Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак на КТК.
11.12.2025
Токаев: Объем торговли с Ираном увеличился на 40% и продолжит расти
Президент пригласил иранский бизнес в крупные проекты
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с совместным заявлением с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Иран является одним из важных партнеров Казахстана в торгово-экономической сфере. За последние десять месяцев объем торговли вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности. Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества. Сегодня в Казахстане успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. В свою очередь деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленности, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания", - рассказал Токаев и пригласил иранские компании к участию в крупных долгосрочных проектах.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.
Мы рассматриваем Иран как "ворота" для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на Африканский континент. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие", - подчеркнул президент Казахстана.
Глава государства полагает, что межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран.
В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом областей Казахстана и провинций Ирана. Мы приветствуем предложение иранских предпринимателей о создании совместной свободной экономической зоны на территории Мангистауской области. Уверен, что этот шаг позволит наладить производство готовой продукции из иранского сырья в Казахстане и обеспечить ее последующие поставки в страны региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем он обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.
Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с Масудом Пезешкианом международной повестки.
Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций", - добавил президент Казахстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.
11.12.2025
Атаки беспилотников на КТК: Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти
Фото: admnvrsk.ru
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил в кулуарах Акорды министр энергетики Ерлан Аккенженов.
На сегодняшний день потери составляют 480 тысяч тонн", - заявил министр.
Также глава Минэнерго заверил, что планы по добыче нефти по итогам года будут выполнены.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК. Вчера в Минэнерго заявили, что Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай.
11.12.2025
Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что страна готова поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.
Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", - заявил глава государства.
По информации пресс-службы, с начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций.
Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматы и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области. В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.
Уточняется, что за 10 месяцев 2025 года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.
На переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.
Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей.
В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что отношения между странами имеют глубокие корни.
11.12.2025
Китайская компания выразила интерес к инвестированию в модернизацию энергосистемы Казахстана
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров и заместитель председателя правления нацкомпании Kazakh Invest Мадияр Султанбек провели встречу с генеральным директором Zhongyoung Power (Yunxi) Group Co., Ltd. Ли Цзяньцзянем. В ходе переговоров компания выразила интерес к участию в модернизации электроэнергетической инфраструктуры Казахстана в качестве инвестора, сообщили в МИД РК.
Китайская сторона выразила заинтересованность в участии в национальном проекте "Модернизация энергетического и коммунального секторов", в рамках которого определен широкий перечень объектов, требующих ремонта, обновления и модернизации.
Ли Цзяньцзян подчеркнул, что Zhongyoung Power готова рассматривать инвестиционный формат входа, включая механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и возврат инвестиций через тарифную модель, что соответствует международной практике финансирования инфраструктурных проектов. Он также отметил, что при реализации проектов компания будет использовать продукцию, произведенную в Казахстане, включая трансформаторы и иное оборудование местных предприятий.
Стороны обсудили возможность привлечения компании к модернизации подстанций, замене устаревшего оборудования, строительству новых трансформаторных мощностей и внедрению современных решений для сетей среднего и высокого напряжения.
В ходе встречи Куантыров отметил, что модернизация энергосектора является стратегическим приоритетом Казахстана и требует привлечения надежных технологических партнеров с международным опытом.
Он подчеркнул, что формат ГЧП и тарифных механизмов может рассматриваться в рамках существующего законодательства при условии соответствия отраслевым требованиям. Вместе с этим замглавы МИД предложил компании локализовать производства части оборудования в Казахстане, отметив потенциал для кооперации с местными предприятиями при реализации долгосрочных проектов в энергетике.
Со своей стороны Султанбек ознакомил партнеров с инструментами государственной поддержки и рассказал о возможностях участия в национальных и региональных программах модернизации сетей. Он подчеркнул, что Казахстан готов рассматривать предложения, направленные на повышение надежности электроснабжения, энергоэффективности и внедрение современных технологий.
Стороны договорились продолжить предметную проработку возможных форм сотрудничества, включая оценку локализации производств и технических параметров проектов. В рамках дальнейшей работы для китайской делегации также была организована отдельная встреча с Министерством энергетики Республики Казахстан для обсуждения отраслевых требований, инфраструктурных потребностей и потенциальных направлений взаимодействия в энергетическом секторе.
Zhongyoung Power - одна из трех крупнейших компаний Китая в области производства силовых трансформаторов и комплексных решений для энергетики. Она имеет значительный опыт реновации и модернизации энергообъектов в странах Восточной Европы, включая обновление подстанций, трансформаторных мощностей и систем распределения электроэнергии. Компания реализует проекты полного цикла - от производства оборудования до EPC-контрактов и долгосрочной эксплуатации.
