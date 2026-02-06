Саденов жестко раскритиковал работу полиции Шымкента и представил нового главу ДП города
Фото: МВД РК
Шымкент. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мухтар Кожаев назначен новым начальником департамента полиции Шымкента, сообщает Polisia.kz.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов представил личному составу нового начальника департамента полиции Шымкента - Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего следственный департамент МВД. Министр отметил, что что генерал-майор полиции имеет значительный управленческий и следственный опыт, прошел путь от следователя до руководителя департамента центрального аппарата.
Саденов обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством департамента, выразив серьезную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе.
Министр указал на системные недостатки в работе, обозначил жесткую позицию по недопустимости фактов укрывательства преступлений, волокиты и коррупции.
Там, где нет дисциплины, нет результата, нет доверия, рушится авторитет. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех звеньев и тех, кто предал профессиональный долг", - подчеркнул Ержан Саденов.
Отдельное внимание было уделено качеству расследования уголовных дел. На особом контроле - расследование убийства 21-летней Нурай Серикбай. Министр поручил следственно-оперативным подразделениям обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, отметив, что все виновные должны понести заслуженное наказание.
Жесткой критике подверглась работа по противодействию организованной преступности. Глава МВД указал на серьезные упущения в деятельности профильного подразделения, слабую организацию работы и отсутствие реальных результатов, подчеркнув необходимость выявления преступных групп и пресечения особо опасных преступлений.
С учетом выявленных недостатков приняты кадровые решения. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей от занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из его отделов.
Напомним,11 января в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщили, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента. По итогам проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей были освобождены начальник департамента полиции Нурлан Алмасбеков и ряд его заместителей, а также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.