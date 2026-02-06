Саденов жестко раскритиковал работу полиции Шымкента и представил нового главу ДП города

Фото: МВД РК

Шымкент. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мухтар Кожаев назначен новым начальником департамента полиции Шымкента, сообщает Polisia.kz.





Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов представил личному составу нового начальника департамента полиции Шымкента - Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего следственный департамент МВД. Министр отметил, что что генерал-майор полиции имеет значительный управленческий и следственный опыт, прошел путь от следователя до руководителя департамента центрального аппарата.





Саденов обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством департамента, выразив серьезную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе.





Министр указал на системные недостатки в работе, обозначил жесткую позицию по недопустимости фактов укрывательства преступлений, волокиты и коррупции.





Там, где нет дисциплины, нет результата, нет доверия, рушится авторитет. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех звеньев и тех, кто предал профессиональный долг", - подчеркнул Ержан Саденов.





Отдельное внимание было уделено качеству расследования уголовных дел. На особом контроле - расследование убийства 21-летней Нурай Серикбай. Министр поручил следственно-оперативным подразделениям обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, отметив, что все виновные должны понести заслуженное наказание.





Жесткой критике подверглась работа по противодействию организованной преступности. Глава МВД указал на серьезные упущения в деятельности профильного подразделения, слабую организацию работы и отсутствие реальных результатов, подчеркнув необходимость выявления преступных групп и пресечения особо опасных преступлений.





С учетом выявленных недостатков приняты кадровые решения. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей от занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из его отделов.



