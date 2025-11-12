Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав Казахстана и КНР, состоявшихся летом в Астане и Тяньцзине

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным китайской статистики, за январь-сентябрь 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $35,4 млрд (+7,4%), в том числе экспорт Казахстана в КНР - $13,5 млрд (+9,9%), импорт из КНР - $21,9 млрд (+6,9%). Вопрос увеличения объемов взаимной торговли обсудил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин с заместителем премьера Государственного совета КНР Лю Гочжуном, - По данным китайской статистики, за январь-сентябрь 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $35,4 млрд (+7,4%), в том числе экспорт Казахстана в КНР - $13,5 млрд (+9,9%), импорт из КНР - $21,9 млрд (+6,9%). Вопрос увеличения объемов взаимной торговли обсудил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин с заместителем премьера Государственного совета КНР Лю Гочжуном, сообщила пресс-служба правительства.





Китайский рынок представляет большой интерес для экспорта казахстанского зерна. За последние два года объем поставок зерна в КНР вырос более чем в 5 раз, достигнув 1,4 млн тонн. Для выполнения поручения глав наших государств об увеличении поставок зерна в Китай до 2 млн тонн нам необходимо принять дополнительные меры", - отметил Серик Жумангарин.





Для этого, подчеркнул он, требуется повысить пропускную способность приграничных пунктов приема зерна, поскольку со стороны КНР все еще сохраняются отдельные ограничения, значительно замедляющие логистику.





Стороны обсудили потенциал расширения экспорта продукции растениеводства и животноводства из Казахстана в Китай. В настоящее время между странами действуют протоколы об экспорте на китайский рынок 34 видов казахстанской растениеводческой и животноводческой продукции. В реестр экспортеров, допущенных на китайский рынок, включены 2865 казахстанских предприятий.





Казахстанская сторона уже направила заявки на открытие экспорта в КНР бахчевых культур и семян хлопка. На встрече было предложено начать процедуру согласования фитосанитарных требований для новых видов продукции.





Особое внимание уделено увеличению объемов и ассортимента экспорта продукции животноводства и переработки, в частности охлажденной баранины и говядины, мясных субпродуктов и сухого кобыльего молока.





Также обсужден вопрос снятия ограничений на экспорт охлажденного мяса из северо-западных и центральных регионов Казахстана по итогам проведенных инспекций ветеринарных служб Казахстана.





Лю Гочжун выразил готовность продолжить совместную работу по реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе усилить координацию соответствующих ведомств по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран.



