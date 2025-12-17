16.12.2025, 18:00 26986

Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, сообщает Акорда.

Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

16.12.2025, 18:13 25771

На имя главы государства поступило письмо генерального директора ЮНЕСКО

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило письмо генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, в котором он выразил признательность за поздравление с избранием на этот высокий пост, сообщает Акорда.

Халед аль-Анани отметил свою приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникации и информации.

В заключение Генеральный директор подтвердил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Казахстаном во имя продвижения общих ценностей.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

16.12.2025, 18:05 26236

Глава государства поздравил избранного президента Республики Чили

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост президента Республики Чили, сообщает Акорда.

В телеграмме президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.

​Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу - благополучия и процветания.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.12.2025, 20:33 169461

Посол Казахстана вручил верительные грамоты председателю президиума Боснии и Герцеговины

Посол Казахстана Даулет Батрашев вручил верительные грамоты председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу, сообщили в МИД РК.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отмечен значительный потенциал для сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.

Посол проинформировал председателя президиума о реализации в Казахстане масштабных реформ в различных сферах государственного управления и комплексных общественно-политических преобразованиях.

Подчеркнуто, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, выступает за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств в соответствии с уставом ООН и международным правом. Дипломат отметил последовательный курс Казахстана на всестороннее укрепление межгосударственных связей и углубление взаимодействия Казахстана и Боснии и Герцеговины на международной арене.

Глава Боснии и Герцеговины дал высокую оценку курсу реформ, отметил значительные успехи Казахстана и подчеркнул роль страны в качестве ведущей евразийской экономической державы на стыке двух континентов с огромным транзитно-транспортным потенциалом.

Желько Комшич передал теплые поздравления президенту Касым-Жомарту Токаеву и всему народу Казахстана с наилучшими пожеланиями благополучия и процветания по случаю предстоящего Дня независимости РК.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДВручениеверительные грамоты
12.12.2025, 20:27 170236

Казахстан и Молдова укрепляют двусторонние отношения

Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков по приглашению примара муниципии Лилии Пилипецки осуществил рабочий визит в город Сороки, сообщили в МИД РК.

Стороны обменялись мнениями относительно возможных направлений двусторонних отношений. Особое внимание было уделено возможностям взаимного участия в проектах, реализуемых в Казахстане и Молдове, включая культурные, социальные и экономические инициативы.

Собеседники выразили готовность развивать прямой диалог и поддерживать регулярные контакты в целях идентификации перспективных сфер взаимодействия и выработки практических шагов по активизации сотрудничества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПосолМолдовасотрудничество
12.12.2025, 20:21 170641

Гармония домбры и саксофона: уникальный музыкальный диалог звучит в Брюсселе

В столице Бельгии состоялся уникальный концерт, организованный посольством Республики Казахстан в Бельгии при поддержке концертной организации "Алатау Әуендері" акимата Алматинской области. Мероприятие было посвящено 100-летию композитора Нургисы Тлендиева и 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом и его государствами-членами, сообщили в МИД РК.

Концерт стал культурным мостом между Востоком и Западом, собрав депутатов парламента Бельгии, представителей европейских институтов, дипломатов, культурных деятелей и казахскую диаспору. С первых минут гости погрузились в атмосферу музыкального диалога, где саксофон, родившийся в Бельгии, встретился с домброй - символом казахской музыкальной традиции. Их совместное звучание стало живой метафорой дружбы и многолетнего партнерства между странами.

Музыка не знает границ. Этот концерт яркое подтверждение того, что культурный диалог укрепляет наши связи и открывает новые горизонты партнерства", - подчеркнул посол Республики Казахстан в Бельгии Роман Василенко.


Программа включала произведения Нургисы Тлендиева в оригинальных и современных аранжировках, а также новые интерпретации, созданные специально для брюссельского концерта. Исполнители виртуозно сочетали саксофон, домбру, прима-кобыз и другие инструменты, создавая уникальное музыкальное полотно, которое впечатлило гостей и получило высокую оценку профессиональной аудитории.

Концерт стал не только данью уважения наследию Нургисы Тлендиева, но и важной вехой в развитии культурной дипломатии Казахстана в Европе. После выступления участники обсудили перспективы новых совместных проектов, подчеркнув, что такие инициативы укрепляют гуманитарные связи, стимулируют творческий обмен и способствуют развитию дружбы между народами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДКультураБельгияпартнерство
12.12.2025, 20:17 171126

В Сеуле обсудили возможности сотрудничества стран Центральной Азии с Республикой Корея

В Сеуле прошел Форум по региональным стратегиям Кореи, организованный Министерством иностранных дел Республики Корея. Мероприятие собрало более 300 участников, среди которых были представители правительства, ведущие отечественные и зарубежные эксперты, дипломаты, ученые, общественные деятели и представители СМИ, сообщили в МИД РК.

Главной целью форума стало обсуждение ключевых направлений внешней политики Кореи и путей укрепления международных партнерств в условиях стремительно меняющейся глобальной обстановки.

Одной из центральных сессий стало обсуждение взаимодействия Республики Корея с Центральной Азией. С докладом выступил заместитель генерального директора Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии МИД Кореи Нам Джин. Он подчеркнул, что Центральная Азия стала одним из приоритетов внешней политики Кореи. Было отмечено, что Сеул пересматривает свою политику в отношении Центральной Азии и готовится к саммиту C5+K в 2026 году.

Выступая на форуме, посол Казахстана Нургали Арыстанов указал на усиливающееся тесное сотрудничество стран Центральной Азии и расширение сотрудничества со внешними партнерами в рамках формата C5+1, который в 2024-2025 годах вышел на уровень встреч глав государств. Казахский дипломат отметил, что Казахстан проводит последовательную многовекторную политику и выступает как средняя держава, играющая конструктивную роль в регионе.

Посол Арыстанов подчеркнул стремительное развитие сотрудничества в формате C5+K, охватывающего парламентские и экспертные связи, взаимодействие торгово-промышленных палат и активную субнациональную дипломатию под эгидой GAROK. Он обратил внимание на значительный рост экономических отношений: в Казахстане функционируют 894 компании с корейским капиталом.

По его словам, гуманитарные обмены также набирают обороты - растут туристические потоки, расширяются образовательные программы, включая открытие филиала Woosong University и запуск AI School SeoulTech в Кызылорде. Он также подчеркнул, что растущая открытость региона, включая безвизовый режим между Казахстаном и Кореей сроком до 30 дней и наличие 20 прямых авиарейсов, соединяющих Астану, Алматы и Шымкент с Сеулом и Пусаном, создает благоприятные условия для расширения связей.

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули необходимость разработки новой, целенаправленной стратегии Республики Корея в отношении Центральной Азии, учитывающей трансформацию региона, его растущую стратегическую важность, экономический потенциал и запрос на технологическое развитие. Республика Корея, по их мнению, заинтересована в формировании подхода, ориентированного на долгосрочное взаимодействие, инновации, устойчивость цепочек поставок и развитие человеческого капитала.

Участники форума высоко оценили возрастающую роль Центральной Азии как в геополитическом плане, так и в экономическом измерении. В рамках форума состоялась сессия вопросов и ответов, которая позволила углубить обсуждение и выработать дополнительные рекомендации.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДКореяЦА
12.12.2025, 14:15 178006

В Будапеште обсудили реализацию соглашений высокого уровня между Казахстаном и Венгрией

Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с главой канцелярии президента Венгрии Иштваном Сильвестром Тимаром для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Абзал Сапарбекулы кратко проинформировал собеседника о реализации ранее достигнутых соглашений и поделился информацией о ходе переговоров, состоявшихся во время государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в прошлом году, с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, а также о соглашениях, достигнутых во время визита Тамаша Шуйока в Астану в октябре.

Помимо двусторонних политических связей, казахский дипломат затронул состояние и перспективы отношений в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также рассматриваемые сторонами совместные проекты и инвестиционные возможности.

В частности, было выдвинуто предложение об обмене опытом в области искусственного интеллекта и цифровизации, а также в ее правовом регулировании.

Кроме того, собеседники придали большое значение вопросу официального введения казахского и венгерского языков в научные дисциплины национальных университетов Казахстана и Венгрии в сфере образования.

По итогам встречи собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых главами государств в ходе двусторонних переговоров, в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.12.2025, 14:10 165111

Казахстан принял участие в ежегодной благотворительной ярмарке в ООН

Постоянное представительство Казахстана приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке во Дворце наций, организованной Женской гильдией ООН (UNWG). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

МИД РК

С 1976 года ярмарка объединяет многообразие национальностей и культур ради единой цели - поддержки уязвимых детей по всему миру. За годы своего существования она стала одним из наиболее ожидаемых общественных мероприятий международного сообщества в Женеве, ежегодно собирая сотни участников.

Постоянное представительство Казахстана представило на национальном стенде казахстанский шоколад, традиционный курт, а также национальные сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства и книги.

Ярмарка стала важной возможностью для продвижения культуры Казахстана и укрепления культурного взаимодействия в международной среде Женевы. Все собранные средства переданы благотворительным организациям, оказывающим помощь детям в разных регионах мира.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов