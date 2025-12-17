Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии

Рассказать друзьям

В Сеуле прошел Форум по региональным стратегиям Кореи, организованный Министерством иностранных дел Республики Корея. Мероприятие собрало более 300 участников, среди которых были представители правительства, ведущие отечественные и зарубежные эксперты, дипломаты, ученые, общественные деятели и представители СМИ, сообщили в МИД РК.





Главной целью форума стало обсуждение ключевых направлений внешней политики Кореи и путей укрепления международных партнерств в условиях стремительно меняющейся глобальной обстановки.





Одной из центральных сессий стало обсуждение взаимодействия Республики Корея с Центральной Азией. С докладом выступил заместитель генерального директора Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии МИД Кореи Нам Джин. Он подчеркнул, что Центральная Азия стала одним из приоритетов внешней политики Кореи. Было отмечено, что Сеул пересматривает свою политику в отношении Центральной Азии и готовится к саммиту C5+K в 2026 году.





Выступая на форуме, посол Казахстана Нургали Арыстанов указал на усиливающееся тесное сотрудничество стран Центральной Азии и расширение сотрудничества со внешними партнерами в рамках формата C5+1, который в 2024-2025 годах вышел на уровень встреч глав государств. Казахский дипломат отметил, что Казахстан проводит последовательную многовекторную политику и выступает как средняя держава, играющая конструктивную роль в регионе.





Посол Арыстанов подчеркнул стремительное развитие сотрудничества в формате C5+K, охватывающего парламентские и экспертные связи, взаимодействие торгово-промышленных палат и активную субнациональную дипломатию под эгидой GAROK. Он обратил внимание на значительный рост экономических отношений: в Казахстане функционируют 894 компании с корейским капиталом.





По его словам, гуманитарные обмены также набирают обороты - растут туристические потоки, расширяются образовательные программы, включая открытие филиала Woosong University и запуск AI School SeoulTech в Кызылорде. Он также подчеркнул, что растущая открытость региона, включая безвизовый режим между Казахстаном и Кореей сроком до 30 дней и наличие 20 прямых авиарейсов, соединяющих Астану, Алматы и Шымкент с Сеулом и Пусаном, создает благоприятные условия для расширения связей.





В ходе дискуссии эксперты подчеркнули необходимость разработки новой, целенаправленной стратегии Республики Корея в отношении Центральной Азии, учитывающей трансформацию региона, его растущую стратегическую важность, экономический потенциал и запрос на технологическое развитие. Республика Корея, по их мнению, заинтересована в формировании подхода, ориентированного на долгосрочное взаимодействие, инновации, устойчивость цепочек поставок и развитие человеческого капитала.





Участники форума высоко оценили возрастающую роль Центральной Азии как в геополитическом плане, так и в экономическом измерении. В рамках форума состоялась сессия вопросов и ответов, которая позволила углубить обсуждение и выработать дополнительные рекомендации.