Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Рассказать друзьям

Кокшетау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена - В Казахстане запущена петиция о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае. По словам авторов петиции, данные территории входят в состав национального природного парка.





Как отмечается в тексте петиции, в сентября текущего года акимат Акмолинской области принял постановление об определении границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) в Бурабайском районе Акмолинской области. Согласно документу, к таким территориям отнесены участки, расположенные в городе Щучинске (юго-восточное побережье озера Щучье, микрорайоны "Санаторий "Светлый" и "Санаторий "Щучинский"), в северо-западной части побережья озера Большое Чебачье, вокруг озера Текеколь, а также в поселке Бурабай и селах Сарыбулак и Окжетпес.





Выражаю обеспокоенность данным решением, так как указанные территории входят в состав национального природного парка "Бурабай", являющегося одной из главных природных достопримечательностей Казахстана и популярным курортом оздоровительного и экологического туризма", - сказал инициатор.





Он убежден, что размещение игорных заведений на берегах озер и в непосредственной близости от курортных зон может нанести ущерб экологии региона, включая водные ресурсы и лесной массив. Также существует риск искажения туристического облика Бурабая, ассоциирующегося с природой, отдыхом и здоровьем.





Вместе с тем распространение игорного бизнеса может негативно повлиять на молодое поколение Бурабайского района. В целом данное намерение "противоречит концепции устойчивого туризма и экологического развития региона".





Автор петиции просит рассмотреть вопрос о пересмотре границ территорий, определенных акиматом, в части исключения зон, расположенных в пределах или вблизи природных и рекреационных территорий Бурабая. Провести общественное обсуждение данного вопроса с участием экологов, жителей, предпринимателей и представителей туристической отрасли.





Также предлагается рассмотреть возможность переноса игорной зоны в экономически неосвоенные или удаленные районы области, где развитие инфраструктуры не нанесет вреда окружающей среде.