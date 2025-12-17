В Туркестанской области начали строить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт

Рассказать друзьям

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции по итогам работы правительства в 2025 году министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что за 25 лет потребление электроэнергии в Казахстане выросло в 2,5 раза, сообщает пресс-служба правительства.





По его словам, в начале 2000-х годов выработка электроэнергии в Казахстане составляла порядка 50 млрд кВт/ч в год. По итогам прошлого года этот показатель достиг 117,9 млрд кВт/ч, а в текущем году запланировано выработать около 122 млрд кВт/ч.





Ерлан Аккенженов отметил, что рост потребления связан с технологическим прогрессом.





Прогресс не стоит на месте. Сегодня в стране функционируют два суперкомпьютера - Alem AI и вычислительные мощности Satbayev University. С развитием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, строительством центров обработки данных и ростом промышленного производства потребление электроэнергии будет неминуемо увеличиваться", - пояснил он.





Он сообщил, что был недавно проведен конкурс на строительство ГРЭС-3 - современной станции мощностью 2 600 МВт, которая будет расположена в Павлодарской области, вблизи города Экибастуза, где уже действуют две крупные электростанции.





Часть новой ГРЭС будет оснащена маневренной генерацией - современные технологии позволяют эффективно реализовывать такие решения даже на угольных станциях. Также планируется строительство трех ТЭЦ - в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске", - отметил министр.





Кроме того, реализуются проекты в газовой генерации. В частности, в Шымкенте ведется строительство парогазовой установки мощностью 1 000 МВт.





Все эти проекты направлены на обеспечение устойчивой работы национальной энергосистемы. То есть цель Казахстана - удвоить выработку электроэнергии к 2035 году", - добавил Ерлан Аккенженов.





Петиция была размещена 11 декабря. Сейчас она находится на модерации. В случае одобрения, она станет доступна для голосования.





Напомним, в марте исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс.





В казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. Отмечают ухудшение самочувствия и неудобство раннего заката. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.





Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.





Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил , что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG.





По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.





Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.





Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени.





Депутаты признали , что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.





Между тем исследовательские организации провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.





В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.





Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.





Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.