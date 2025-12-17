16.12.2025, 11:52 65016
В Туркестанской области начали строить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт
Фото: gov.kz
Туркестан. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В сельском округе Орангай Сауранского района Туркестанской области начали строить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт, сообщает пресс-служба акимата области.
В рамках проекта планируется создать около 500 рабочих мест для местного населения. Сегодняшняя инициатива - это инвестиция в будущее Туркестана, вставшего на путь экологически чистого, устойчивого развития. Этот проект не только укрепит энергетическую инфраструктуру нашей области, но и повысит ее привлекательность для международных инвесторов", - заявил на церемонии закладки временной капсулы аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.
Подчеркивается, что проект является одной из самых масштабных инициатив, направленных на развитие возобновляемых источников энергии в регионе. Кроме того, запуск СЭС позволит увеличить энергетический потенциал области и повысить долю зеленой энергетики.
Ранее сообщалось, что Усть-Каменогорский завод будет производить оборудование для КТК.
15.12.2025, 15:50 127181
Казахстан запустил новый авиарейс в Грузию
Два раза в неделю самолеты будут летать из Шымкента в Тбилиси
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания запустила новый авиарейс по направлению Шымкент - Тбилиси, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
С 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания SCAT запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент - Тбилиси. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 800.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в декабре китайская авиакомпания Air China запустит прямой авиамаршрут, который соединит город Чэнду в Юго-Западном Китае с Алматы.
15.12.2025, 14:40 128881
За 25 лет потребление электроэнергии в Казахстане выросло в 2,5 раза
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции по итогам работы правительства в 2025 году министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что за 25 лет потребление электроэнергии в Казахстане выросло в 2,5 раза, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, в начале 2000-х годов выработка электроэнергии в Казахстане составляла порядка 50 млрд кВт/ч в год. По итогам прошлого года этот показатель достиг 117,9 млрд кВт/ч, а в текущем году запланировано выработать около 122 млрд кВт/ч.
Ерлан Аккенженов отметил, что рост потребления связан с технологическим прогрессом.
Прогресс не стоит на месте. Сегодня в стране функционируют два суперкомпьютера - Alem AI и вычислительные мощности Satbayev University. С развитием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, строительством центров обработки данных и ростом промышленного производства потребление электроэнергии будет неминуемо увеличиваться", - пояснил он.
Он сообщил, что был недавно проведен конкурс на строительство ГРЭС-3 - современной станции мощностью 2 600 МВт, которая будет расположена в Павлодарской области, вблизи города Экибастуза, где уже действуют две крупные электростанции.
Часть новой ГРЭС будет оснащена маневренной генерацией - современные технологии позволяют эффективно реализовывать такие решения даже на угольных станциях. Также планируется строительство трех ТЭЦ - в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске", - отметил министр.
Кроме того, реализуются проекты в газовой генерации. В частности, в Шымкенте ведется строительство парогазовой установки мощностью 1 000 МВт.
Все эти проекты направлены на обеспечение устойчивой работы национальной энергосистемы. То есть цель Казахстана - удвоить выработку электроэнергии к 2035 году", - добавил Ерлан Аккенженов.
Петиция была размещена 11 декабря. Сейчас она находится на модерации. В случае одобрения, она станет доступна для голосования.
Напомним, в марте исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс.
В казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. Отмечают ухудшение самочувствия и неудобство раннего заката. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков, психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.
Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG.
По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.
Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени.
Депутаты признали, что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.
Между тем исследовательские организации провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.
Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.
15.12.2025, 13:10 133171
Ремонт поврежденного ВПУ КТК осложняют плохие погодные условия Дополнено
Фото: КТК
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Плохие погодные условия осложняют плановый ремонт поврежденного выносного причального устройства (ВПУ) КТК. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Погода осложняет ремонт. Юго-восточный ветер очень сильный, волна порядка двух метров. Этот ветер создает еще и течение, водолазы спускаются в специальном куполе под воду, далее они выходят из-под купола и ведут ремонтные работы. Внутреннее течение бухты Новороссийска сильное и осложняет эту работу. Вы же понимаете, какие это сложности. Поэтому давайте наберемся терпения и не будем обвинять Министерство энергетики в том, что мы даем какие-то неправильные прогнозы", - сказал министр.
Он отметил, что подводные работы сложные и требуют терпения и понимания.
Кроме того, глава Минэнерго сообщил, что Казахстан купил два новых ВПУ для КТК производства ОАЭ. Их планируют доставить в порт Новороссийска в январе.
По его словам, оценка ущерба после атаки продолжается.
Дополнено 15.12.2025, 15.00
В ходе брифинга для СМИ Аккенженов также рассказал, что российская сторона изучает вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири - 2" через территорию Казахстана.
Наши коллеги в РФ серьезно рассматривают прокладку трубопровода через территорию Казахстана, поскольку это обеспечило бы им дополнительное потребление газа. Мы говорим о дополнительных 35 млрд, которые будут транспортировать в Китай и минимум 10 млрд, которые могли бы оставаться на территории республики. То есть, для ресурсной страны, которой является Россия, проект, несомненно, интересен", - сказал министр.
Он отметил, что экономический эффект от проекта не вызывает сомнений - это и увеличение объемов и дополнительный транзит.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Минэнерго подчеркнул, что поскольку транзит нефти из России в Китай через Казахстан не оплачивается в долларах, то он не нуждается в согласовании с США из-за введенных против российских компаний санкций.
Для случая, который вы описываете, там американские компании не присутствуют, там не происходит оплата в американской валюте, соответственно вот таких освобождений не требуется. Но у нас есть комфорт по этим операциям, то есть на сегодняшний момент мы осуществляем деятельность в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным между Россией, КНР и Республикой Казахстан", - пояснил Аккенженов.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло... Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - уточнили в КТК.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил в кулуарах Акорды министр энергетики.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
В КТК отметили, что это не первый акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права.
25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен Главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.
24 сентября на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА.
17 февраля 2025 года атаке сразу семью БПЛА подвергся крупнейший нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская". После комплекса восстановительных работ НПС "Кропоткинская" была введена в работу в мае 2025 года.
Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".
15.12.2025, 11:22 145426
"КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Кыргызстан и возобновит транзит в Узбекистан
Фото: КТО
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" сообщает о росте объемов транспортировки нефти в Кыргызстан, а также о возобновлении транзита в направлении Узбекистана в декабре 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.
Поставки нефти в Кыргызстан возобновились в ноябре этого года, ранее транспортировка осуществлялась в 2017 году. До конца 2025 года АО "КазТрансОйл" направит в Кыргызстан до 30 тыс. тонн нефти. Транзит нефти в Узбекистан запланирован в декабре текущего года в объеме до 35 тыс. тонн", - уточнили в компании.
Совокупный объем поставки нефти в оба направления составит до 65 тыс. тонн, из которых до 55 тыс. тонн - в текущем месяце.
Транспортировка нефти по всем направлениям осуществляется по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта "Шагыр" АО "КазТрансОйл", где производится налив нефти в железнодорожные цистерны.
13.12.2025, 10:28 260921
Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане
Фото: gov.kz
Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений в Сарысуском районе Жамбылской области, сообщает Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
Планируемая мощность нового предприятия составит 1 миллион тонн продукции в год (...) Для производства удобрений мирового стандарта будет внедрена уникальная для стран СНГ технология глубокого обогащения руды, которая решает историческую проблему высокого содержания примесей в фосфоритах Каратауского бассейна", - заявили в ведомстве.
По информации министерства, сейчас ведется проектирование комплекса.
Начало строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 300 миллиардов тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что свыше $10 млрд инвестиций вложат в крупные промышленные проекты в Казахстане.
12.12.2025, 10:11 338626
Взаимная торговля Казахстана с государствами - членами ЕАЭС выросла на 90%
Фото: правительство РК
Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Об этом сообщил в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает необходимость всестороннего исполнения Договора о ЕАЭС и расширения внешнеэкономического сотрудничества с третьими странами. В целом за все время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Нам необходимо сохранить динамику совместной работы, направленной на укрепление экономического сотрудничества, устранение барьеров и развитие взаимной торговли", - отметил Олжас Бектенов.
В узком и расширенном составах участники ЕМПС обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, а также взаимодействие в энергетике, цифровой, таможенной сферах и др.
Участие в заседании также приняли премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус по видео-конференц-связи, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Главы делегаций обменялись мнениями по поводу совместной деятельности в текущем году и приоритетных направлений дальнейшей интеграции и партнерства в рамках ЕАЭС на 2026 год. Внимание уделено сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, вопросам совершенствования механизмов таможенного контроля, развитию электронной торговли, системы маркировки товаров и др.
Странами ЕАЭС в текущем году был принят ряд документов, способствующих укреплению интеграции и обеспечению устойчивого экономического роста государств. Подписание "IV Большого" протокола направлено на совершенствование базового договора и дальнейшее развитие деятельности институтов ЕАЭС. Расширению внешних экономических связей способствует заключение международных соглашений с ОАЭ, Монголией и Индонезией", - сообщила пресс-служба правительства.
Участники заседания акцентировали внимание на совместной работе в области цифровизации государственных закупок. По данным международного исследования, национальная система госзакупок Казахстана занимает передовое место по уровню доступности и прозрачности. Весь цикл госзакупок - от планирования до оплаты - осуществляется только в электронном формате. Конкурсы проводятся по рейтингово-балльной системе без участия комиссии, победитель определяется автоматически, что исключает субъективность. В результате данных мер экономия бюджетных средств РК с начала т.г. составила порядка $1,5 млрд (свыше 766 млрд тенге). C учетом развития передовых IT-решений и полноценного использования преимущества цифровых инструментов премьер-министр РК отметил необходимость актуализации отдельных норм договорной базы ЕАЭС в сфере госзакупок.
Эффективным инструментом поддержки совместных бизнес-инициатив признан действующий механизм финансирования промышленной кооперации. В этом году одобрено 5 проектов за счет бюджета ЕАЭС, из них 3 проекта в области машиностроения и ж/д промышленности с участием казахстанского бизнеса. С учетом растущего интереса со стороны представителей бизнеса стран ЕАЭС казахстанской стороной отмечена необходимость предоставления в приоритетном порядке субсидий предприятиям, использующим современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. Это придаст дополнительный импульс развитию высокотехнологичных производств и инновационных направлений, что свою очередь будет способствовать увеличению мощностей действующих и открытию новых предприятий, созданию новых рабочих мест и росту экономик государств.
Также обсуждены вопросы совершенствования условий для ведения бизнеса с упором на предотвращение возникновения избыточных норм, обеспечение предсказуемости и прозрачности регулирования.
По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов.
12.12.2025, 09:56 341551
Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Казахстана от 5 декабря 2025 года № 447 "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан" введен временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает Минсельхоз РК.
В ведомстве отметили, что запрет не распространяется в отношении транзита свежих яиц кур через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
Отмечается, что временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.
11.12.2025, 18:09 387256
Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
Урумчи. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Душаньцзыская нефтехимическая компания, являющаяся региональным филиалом CNPC в Синьцзяне, впервые поставила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина, сообщает "Синьхуа".
Душаньцзыская нефтехимическая компания при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), расположенная в городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района, отправила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина на 17 автомобилях-цистернах, что стало первым случаем экспорта китайскими нефтеперерабатывающими предприятиями авиакеросина в Казахстан", - пишет издание.
Кроме того, отмечается, что это была первая поставка авиационного керосина общим весом в тысячу тонн, являющаяся ключевым шагом в удовлетворении рыночного спроса Казахстана на данный вид топлива.
В филиале компании PetroChina International Co., Ltd в Казахстане, партнере экспортера, подчеркнули, что это новый результат энергетического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
Благодаря географической близости с Казахстаном Душаньцзыская нефтехимическая компания при CNPC будет продолжать сотрудничать с казахстанской стороной в импорте нефтегазовых ресурсов, а также экспорте обработанной нефти и продукции химической промышленности.
Ранее сообщалось, что с начала года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 35,4 млрд долларов США.
