10.12.2025
Усть-Каменогорский завод будет производить оборудование для КТК
Подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" и АО "Каспийский трубопроводный консорциум-К"
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" (АО "УКАЗ") и АО "Каспийский трубопроводный консорциум-К" (АО "КТК-К"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Документ в области импортозамещения промышленного оборудования подписали генеральный директор АО "УКАЗ" Александр Будрис и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань.
Сотрудничество направлено на развитие локального производства запорной арматуры, насосных агрегатов и электродвигателей, расширение применения отечественного оборудования на объектах магистрального нефтепроводного транспорта, а также формирование устойчивой кооперации между крупнейшим казахстанским производителем трубопроводной арматуры и одним из ключевых операторов нефтетранспортной инфраструктуры", - рассказали в правительстве.
В рамках соглашения стороны намерены обеспечить АО "КТК-К" высокотехнологичными материалами, комплектующими и оборудованием казахстанского происхождения, проводить техническое обслуживание, модернизацию и испытание оборудования, а также совместно разрабатывать и внедрять инновационные технологические решения.
Ранее Горбань обсудил актуальные вопросы сотрудничества с председателем правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым.
10.12.2025
Социальные задачи, экология и стальной каркас страны: Токаеву доложили о деятельности Qarmet
Лаврентьев доложил о реализации 9 крупных инвестиционных проектов
Фото: Акорда
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности компании и основных направлениях реализации инвестиционной программы, сообщает пресс-служба Акорды.
Отмечена положительная динамика: за два года выпуск стали увеличился на 22%, добыча угольного концентрата - на 26%, железорудного - на 32%. Достигнуто снижение себестоимости продукции на 28%, а количество выпускаемых марок стали выросло с 260 до 350", - говорится в сообщении.
Также Андрей Лаврентьев доложил о реализации 9 крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование стального каркаса страны и сокращение импорта металлопроката. Кроме того, развивается выпуск новых премиальных марок стали, включая продукцию для строительства атомных электростанций.
Кроме того, президенту были представлены программы развития угольного и горнорудного направлений. Отдельный акцент сделан на безопасности труда и социальных инициативах. Qarmet обновляет собственные медицинские и образовательные учреждения.
Глава государства был проинформирован о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet, благодаря которому малые и средние предприятия получают возможность глубокой переработки сырья.
Программа была инициирована совместно с национальным инвестиционным холдингом "Байтерек". Также ведется системная работа с машиностроительными заводами по использованию казахстанской стали при производстве", - сообщили в пресс-службе.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проведенную работу и поддержал представленный план развития Qarmet. Он подчеркнул важность продолжения деятельности по комплексной модернизации предприятия, решению социальных задач, улучшению экологической ситуации, а также наращиванию машиностроительного производства.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана поручил взять на особый контроль вопросы промбезопасности на предприятиях Qarmet.
10.12.2025
Казахстан после атак беспилотников на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
Фото: КТК
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности. В настоящее время министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
10.12.2025
Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
Фото: Depositphotos
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписан приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", передает корреспондент агентства.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие" и кода ТН ВЭД ЕАЭС 4401310000 "Гранулы древесные", страной происхождения которого является Республика Казахстан", - говорится в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа.
10.12.2025
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Фото: Depositphotos
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
- бензин - 38 634 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.
Импорт
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
10.12.2025
"Казахмыс" объявил о предстоящей смене акционера
Фото: Казахмыс
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "Казахмыс" сообщила о подписании рамочного соглашения, предполагающего предстоящую передачу контроля над ТОО "Корпорация "Казахмыс" новому акционеру.
Соглашение подписано по совместному решению президента "Казахмыс" Владимира Кима и председателя совета директоров Эдуарда Огая. Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании", - проинформировали в пресс-службе компании.
Отмечается, что особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства Республики Казахстан. В соответствии с отраслевыми нормами смена владельца долей или акций компаний в горно-металлургическом секторе требует получения специального разрешения Министерства промышленности и строительства, а также Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Параллельно будут проводиться процессы по уведомлению своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и других заинтересованных сторон. Эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании", - уточнили в компании.
Согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственные и операционные процессы, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются в полном объеме. Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами.
09.12.2025
Главы "КазМунайГаза" и КТК обсудили энергетическую безопасность нефтепровода
Фото: admnvrsk.ru
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
В ходе встречи Хасенов и Горбань обсудили текущие результаты сотрудничества и рассмотрели совместные планы на предстоящий период.
Глава КМГ отметил важность стабильного транзита казахстанской нефти и подчеркнул, что компания уделяет особое внимание вопросам бесперебойного функционирования КТК.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и реализации совместных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности нефтепровода КТК.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
09.12.2025
Золотовалютные резервы Казахстана выросли на $16,3 млрд
Фото: depositphotos.com
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что золотовалютные резервы страны выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд, сообщает Акорда.
C начала года валютные активы Нацфонда выросли на $4,8 млрд. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка $8,2 млрд, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд. Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ с начала года увеличился на 2,6 трлн тенге, или 11,7%, и составил 25 трлн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, в том числе связанных с деятельностью Антифрод-центра и технологической реализацией национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
По словам Тимура Сулейменова, Национальный банк принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен.
Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы", - уточнили в пресс-службе.
По итогам встречи президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Национального банка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.
Напомним, годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%.
09.12.2025
Правительство усилило контроль за рынком ГСМ
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана усиливает контроль за рынком ГСМ. Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось совещание по вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля, сообщили в правительстве.
По словам Романа Скляра, внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами ГСМ, работа НПЗ и логистики идет в штатном режиме.
Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится. Ответственным органам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом порядке.
Правительством уточнены задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между МВД, АФМ, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.
Также Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов.
Роман Скляр отметил, что правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования.
Он подчеркнул, что стабильность функционирования рынка нефтепродуктов, контроль за его прозрачностью и обеспечение энергетической безопасности страны продолжают оставаться приоритетом. Государственные органы и далее будут осуществлять полный мониторинг движения ГСМ от НПЗ до конечной точки реализации.
10.12.2025, 09:32"Казахмыс" объявил о предстоящей смене акционера 10.12.2025, 10:37В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо 10.12.2025, 12:31Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов 10.12.2025, 12:46Казахстан после атак беспилотников на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай 10.12.2025, 10:57В Казахстане усиливают контроль за владельцами оружия 05.12.2025, 14:50В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
