В Казахстане усиливают контроль за владельцами оружия

Фото: Depositphotos

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам охранной деятельности, усиливающий государственный контроль за частными охранными организациями и владельцами оружия. Документ был инициирован депутатами мажилиса по поручению главы государства, - Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам охранной деятельности, усиливающий государственный контроль за частными охранными организациями и владельцами оружия. Документ был инициирован депутатами мажилиса по поручению главы государства, сообщили в мажилисе.





Согласно закону, владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять его для проведения контрольного отстрела. В случае несвоевременного прохождения процедуры МВД будет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.





Для юридических лиц, владеющих оружием, вводится требование сдавать его и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней при приостановлении своей деятельности.





Закон также устанавливает новые обязанности для субъектов охранной деятельности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение 5 рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.





Вводится понятие "военизированная железнодорожная охрана" - структура, контрольный пакет акций которой принадлежит национальному холдингу или железнодорожной компании. Ее задачей будет обеспечение непрерывной охраны грузов и объектов на транзитных железнодорожных маршрутах.





Поправки также уточняют порядок государственного контроля за формированием государственной пулегильзотеки, включая оружие, находящееся на вооружении силовых структур.