Строительство ТЭЦ-2 в Алматы завершат в этом году

Права казахстанских детей на алименты будут защищены в государствах Минской и Кишиневской конвенции

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Документ был подписан сторонами 26 июня 2025 года.





Поправками судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей включаются в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях государств - участников Минской конвенции. Благодаря этому будет обеспечена защита прав и интересов несовершеннолетних детей при исполнении соответствующих судебных актов.





Ратификация протокола позволит устранить правовую неопределенность при исполнении судебных приказов в межгосударственных отношениях, а также повысить эффективность международного правового сотрудничества в обеспечении защиты прав ребенка. Документ также будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.





Также мажилисмены одобрили ратификацию протокола с поправками в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года. Документ совершен 26 июня 2025 года. Поправками предусматривается признание и приведение в исполнение судебных приказов о взыскании алиментов в их пользу на территориях государств - участников Кишиневской конвенции.





Ожидается, что реализация предлагаемых положений позволит устранить правовую неопределенность при исполнении судебных приказов в межгосударственных отношениях и повысит эффективность международного сотрудничества в сфере защиты прав ребенка.