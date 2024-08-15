Антикор: 90% финансируемых государством научных проектов не достигли заявленных целей

С 2016 года государство потратило на финансирование науки 32 млрд тенге

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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ в сфере финансирования науки показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок (по проекту "500 ученых"). Все это приводило к неэффективному расходованию бюджетных средств, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.





Конкурсная документация по отбору проектов формировались под конкретных лиц, процедура научной экспертизы проектов непрозрачна, оценку осуществляли аффилированные эксперты, отбираемые в "ручном режиме". Из 13,5 тысяч состоящих в списке экспертов порядка 10 тысяч (75%) не проводили экспертизы. Результаты оценки путем манипуляции подгонялись под "нужные" проекты. Выявлено 30 исследований на 11,5 млрд тенге, по которым экспертиза проводилась в интересах определенных лиц. Бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов", - рассказали в Антикоре.





По данным ведомства, с 2016 года государство затратило на эти цели порядка 32 млрд тенге, из которых 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей, что является непродуктивными инициативами.





Также отмечается, что 70% исследований завершены написанием статей и книг, многие разработки не имели практического значения.





В частности, Институт информационных и вычислительных технологий потратил 290 млн тенге на разработку оборудования по производству биогаза и биоудобрений. При этом на рынке доступны готовые аналоги в десятки раз дешевле (не дороже 19 млн тенге, сами выкупают)", - отметили в пресс-службе.





Кроме того, под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса.





В 2019 году одна из крупных птицефабрик страны, получила почти 300 млн тенге на разработку технологий и рецептур казахских деликатесов. Однако, фактически все средства (92%) израсходованы на приобретение оборудования и материалов.





По результатам анализа Министерству науки и высшего образования внесено более 100 рекомендаций. Уполномоченный орган уже приступил к их реализации.





К примеру, по рекомендации агентства в правилах организации работы экспертной комиссии ужесточены квалификационные требования к ее членам, теперь общий трудовой стаж должен быть 10 лет, а стаж по специальности не менее 5 лет, ранее было 3 года.



