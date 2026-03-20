В Казахстане больше нельзя использовать ГПХ вместо трудовых договоров

Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы приняли закон, который предусматривает запрет на заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых, - Сенаторы приняли закон, который предусматривает запрет на заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых, сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.





По его словам, трудовые отношения включают в себя:





• выполнение работы по профессии или должности;





• личное выполнение работ с подчинением внутренней распорядке компании;





• получение оплаты за процесс работы, а не за конечный результат.





Кроме того, заявил он, к работе согласительных комиссий может привлекать независимых посредников.





В период забастовок стороны обеспечили минимальный объем работ на производственных объектах. Расширяется состав комиссии по расследованию несчастных случаев - к рассмотрению могут быть привлечены адвокат, супруг(а) или юридический консультант. Установленный уровень вины работника при несчастных случаях - не более 25%", - написал он.





Между тем в Казахстане растет количество самозанятых. Как сообщил на пресс-конференции СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов, число занятых через платформы составляет 369,1 тысячи человек, за которых перечислено 1,1 млрд тенге соцплатежей.





В настоящее время для перехода на СНР для самозанятых ИП необходимо сняться с учета в качестве ИП,и применение такого СНР признается с даты первого чека, сформированного в специальном мобильном приложении E-Salyq Business. Вместе с тем для применения указанного режима предусмотрен ряд условий: не являться ИП, не использовать труд наемных работников, осуществлять виды деятельности согласно утвержденному перечню, доход не более 300 МРП. Граждане освобождаются от НДС, от уплаты ИПН и сдачи отчетности", - пояснил он.





Также, по словам спикера, самозанятые лица уплачивают только социальные платежи в размере 4% от дохода. Для удобства используется приложение E-Salyq Business, обеспечивающее автоматический учет доходов и расчет платежей.





Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.





Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.





Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.





Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.





Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.



