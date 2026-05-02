​В Казахстане с 1 мая введено регулирование оборота криптовалюты

Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая 2026 года в Казахстане вступает в силу новый правовой режим обращения цифровых активов, сообщил Национальный банк РК.





​Новое законодательство формирует целостную среду для обращения цифровых инструментов и разделяет их на два основных вида. К первой категории относятся необеспеченные цифровые активы, такие как традиционные криптовалюты. Вторая категория - это цифровые финансовые активы (ЦФА), которые включают в себя стейблкоины, обеспеченные реальными деньгами, токенизированные активы и цифровые формы привычных финансовых инструментов.





​Ключевым нововведением стало появление института лицензируемых провайдеров. Теперь работа криптобирж, обменников и платформ по выпуску цифровых активов выводится в регулируемое поле. Операторы таких площадок обязаны обеспечивать прозрачность операций, вести учет прав собственности и отвечать за обслуживание криптокошельков пользователей.





​С сегодняшнего дня для легальной работы на казахстанском рынке, вне юрисдикции МФЦА, провайдеры услуг обязаны получить соответствующую лицензию или пройти учетную регистрацию в Национальном банке. Регулятор берет на себя функции по надзору и контролю за деятельностью этих организаций, в то время как Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет курировать вопросы обращения большинства видов цифровых финансовых активов.