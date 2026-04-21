В Казахстане появился новый праздник - День казахского тазы и тобета

Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Казахстана в перечень праздничных дат внесен День казахского тазы и тобета. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.





Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: "11-1. День казахского тазы и тобета - 3 сентября", - говорится в документе .





Стоит отметить, что решение о введении Дня казахского тазы и тобета принято на фоне продолжающейся в стране острой дискуссии о регулировании численности бездомных животных. Общество активно обсуждает поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).





Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным. В различных регионах регулярно фиксируются случаи нападений бродячих собак, а также сообщения о жестоком обращении, отравлениях и отстрелах животных. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.





Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных животных из местного бюджета предусмотрено 834,3 млн тенге. По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы, после чего возвращены в прежние места обитания.





Между тем мажилис уже одобрил законопроект о внесении изменений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии. Один из инициаторов поправок, депутат мажилиса Едил Жанбыршин, заявил, что такой подход позволит существенно сократить расходы бюджета. По его словам, содержание одной собаки обходится примерно в 5,5 тыс. тенге, отлов и выпуск с учетом стерилизации и десятидневного содержания - около 74 тыс. тенге, тогда как эвтаназия стоит примерно 11 тыс. тенге.





По оценкам депутата, в стране насчитывается около 270 тыс. бродячих собак. Если продолжать практику отлова, стерилизации и выпуска, расходы могут составить порядка 14-15 млрд тенге, тогда как применение эвтаназии потребует примерно в семь раз меньше средств.





Однако такие предложения вызвали волну критики со стороны зоозащитников и общественных активистов. Они считают, что попытка решить проблему одной мерой - будь то стерилизация или эвтаназия - не даст устойчивого результата и требуют комплексной реформы системы обращения с безнадзорными животными.