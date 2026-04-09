08.04.2026, 14:10 92471
Умерщвление бездомных животных в Казахстане: мажилис одобрил законопроект
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Предлагается ввести обязательную передачу отловленных животных в пункты временного содержания, чтобы исключить их повторный выпуск. Также исключается норма о вакцинации бродячих животных за счет государственного бюджета. Кроме того, предусматривается регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии в целях защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболеваний. Эти функции закрепляются за местными исполнительными органами по отлову животных, полномочия которых расширяются", - говорится в сообщении.
Также документ предусматривает развитие системы учета домашних животных, включая обязательное введение чипирования, а также устанавливает требования к их разведению - только при наличии регистрации.
Отдельно закрепляется право общественного контроля - представители общественности смогут посещать приюты и пункты временного содержания животных. В ходе работы над законопроектом депутаты также внесли изменения в законы "О местном государственном управлении и самоуправлении" и "О ветеринарии". Поправки уточняют полномочия местных органов по регулированию численности животных, поддержке приютов и развитию социальной рекламы, направленной на передачу животных новым владельцам", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанцы запустили петицию против законопроекта по умерщвления (эвтаназии) бездомных животных.
Как подчеркивается в петиции, анализ законодательных поправок показал, что они основаны на искаженных, недостоверных и устаревших данных и противоречат международным стандартам, включая нормы Всемирной организации охраны здоровья животных.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
09.04.2026, 16:01 1346
На развитие инфраструктуры побережья Алаколя выделят 10 млрд тенге
Семей. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На развитие инфраструктуры побережья Алаколя в Абайской области в 2026 году выделят 10 млрд тенге, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В рамках развития туристической отрасли региона до 2029 года планируется реализация 49 проектов. На развитие инфраструктуры побережья Алаколя в 2025 году выделено 1 млрд тенге, эти средства направлены на проведение берегоукрепительных работ, благоустройство и ремонт улиц. В 2026 году на эти цели предусмотрено 10 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснил аким области Берик Уали в ходе визита премьер-министра Олжаса Бектенова в регион, средства будут направлены на модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, а также внедрение цифровых решений, включая системы видеонаблюдения и обеспечение устойчивого мобильного интернет-покрытия.
В целях дальнейшего развития туристической зоны ведется работа по корректировке генерального плана, предусматривающая увеличение ее площади с 300 до 3 тыс. га и рост пропускной способности до 75 тыс. туристов в сутки. Завершить корректировку планируется к сентябрю текущего года. Также предусмотрены проекты по строительству линий электропередач, систем водоснабжения и водоотведения, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры", - добавили в правительстве.
Напомним, в прошлом году Токаеву доложили об обновлении инфраструктуры побережья Алаколя.
09.04.2026, 15:28 3241
В Алматинском зоопарке родились сразу три кенгуренка
Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском зоопарке родились сразу три кенгуренка у разных пар животных, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Два детеныша родились у серых кенгуру - у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью. Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты - это самец", - заявили в пресс-службе.
По словам руководителя отдела "Хищные млекопитающие" Гаухар Сиргебаевой, рождение кенгурят проходит незаметно для наблюдателей.
Особенность кенгуру в том, что момент рождения практически невозможно увидеть. Детеныши появляются на свет очень маленькими - всего несколько сантиметров в длину. Сразу после рождения малыш самостоятельно перебирается в сумку матери, где закрепляется на соске и продолжает развиваться. О пополнении мы узнаем лишь тогда, когда кенгуренок подрастает и начинает выглядывать из сумки. Поэтому дата рождения определяется приблизительно", - пояснила она.
По информации пресс-службы, в настоящее время пол одного из малышей - детеныша рыжего кенгуру уже установлен. Пол двух серых кенгурят пока остается неизвестным.
Ранее в Алматинском зоопарке родились три амурских тигренка.
07.04.2026, 19:28 152476
Полиция Алматы проводит масштабные рейды против нарушителей ПДД и общественного порядка
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп - нарушения", направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
За шесть дней полицейскими пресечено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 96 водителей, не имевших права управления, 14 - ранее лишенных водительских прав, а также 50 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения", - проинформировали в полиции.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
Также, как сообщили в ДП, в городе стартовала оперативно-профилактическая отработка "Закон и порядок: безопасность города", направленная на обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в городской среде.
В рамках мероприятия сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия в местах массового пребывания граждан - на пешеходных улицах, в парках, на перекрестках и вблизи объектов общественного питания. Особое внимание уделяется выявлению фактов навязчивого поведения, попрошайничества, а также иных правонарушений, создающих дискомфорт для жителей и гостей мегаполиса.
В ходе отработки устанавливаются личности граждан, проверяется законность их пребывания на территории Республики Казахстан, а также дается правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних. При выявлении нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством: правонарушители привлекаются к ответственности, несовершеннолетние направляются в специализированные учреждения, а иностранные граждане, при наличии оснований, выдворяются за пределы страны по решению суда", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматы задержали подростков за агрессивное поведение в общественных местах.
07.04.2026, 16:43 171436
Прокуратура Алматы отменила ограничения на госпитализацию детей без прививки
Ограничительные меры не учитывали детей с медицинскими противопоказаниями к прививкам
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы опротестовала ограничения на госпитализацию детей без прививки от кори, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве напомнили, что в феврале текущего года главный санврач города ввел ограничения в части плановой госпитализации детей.
Как пояснили в пресс-службе, документ предусматривал допуск детей на плановую госпитализацию только при наличии вакцинации против кори без учета детей с медицинскими противопоказаниями к прививкам.
Ущемляющий права детей правовой акт прокуратурой опротестован, постановление приведено в соответствие с требованиями законодательства", - рассказали в прокуратуре.
В феврале текущего года на фоне роста заболеваемости корью в Казахстане приняли решение не проводить плановую госпитализацию детей в случае отсутствия у них прививки от кори, а также отстранить их в образовательных учреждениях.
Напомним, летом 2025 года широкий общественный резонанс получила история с выселением воспитанников детского дома № 1 в микрорайоне Баганашыл в Алматы. Ключевой проблемой стало системное игнорирование прав самих детей.
Решение о переселении было принято на уровне акимата Алматинской области: 9 июля 2025 года вышло соответствующее постановление, после чего начался поэтапный перевод воспитанников в новый детский дом в Конаеве. При этом речь шла о 171 ребенке, большинство из которых - сироты или дети в трудной жизненной ситуации.
Несмотря на заявления властей о "поэтапном" и организованном процессе, фактически выселение сопровождалось силовыми методами. К переселению были привлечены сотрудники полиции, а сами дети сопротивлялись переезду.
Очевидцы и общественные деятели публиковали видео, на которых видно, что действия проходили с применением силы. Подчеркивалось, что любые действия в отношении детей без их согласия являются нарушением как международных норм, так и законодательства Казахстана.
Более того, в ходе операции пострадали сами воспитанники: сообщалось об обмороке у выпускницы и травме у одного из детей.
На запросы журналистов о том, кто именно отдал приказ полиции участвовать в выселении, ни акиматы, ни департамент полиции Алматы не дали ответа.
Таким образом, ключевой вопрос, кто принял решение о силовом вмешательстве, остался без объяснений, а ответственность за произошедшее фактически не была обозначена.
Отдельные депутаты и общественные деятели прямо заявляли о нарушении прав детей. Подчеркивалось, что детский дом является для воспитанников единственным домом, а их принудительное перемещение - незаконно и недопустимо.
06.04.2026, 16:53 250046
В Алматы негласные патрули отслеживают "шашечников" внутри транспортного потока Дополнено
Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия "Стоп - нарушения" внедрен формат негласного патрулирования на дорогах города, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции в штатском передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой шашечной езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций.
Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. Уже они осуществляют остановку транспортного средства и привлекают водителя к ответственности в установленном законом порядке.
По данным МВД, только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к ответственности.
Полиция отмечает, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий, особенно тех, которые происходят из-за опасной манеры вождения.
Дополнено 06.04.2026, 18.05
Также в Алматы введены фильтрационные посты, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В ночное время на основных магистралях города организуются специальные участки с временным сужением проезжей части по принципу "бутылочного горлышка". Это позволяет замедлить транспортный поток и обеспечить выборочную проверку водителей, в том числе на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения. Один из таких постов в минувшие выходные функционировал на ВОАД. Для обеспечения безопасности движения были установлены временные дорожные знаки: ограничение скорости до 40-60 км/ч, обозначение объезда препятствия и предупреждение о сужении дороги", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, практика показала свою эффективность. За 5 дней проведения ОПМ "Стоп -нарушения" на дорогах Алматы пресечено 9 тысяч 820 правонарушений. В частности, задержаны 43 водителя в состоянии опьянения, выявлены 78 водителей, не имеющих права управления, задержаны 12 водителей, ранее лишенных прав, пресечено 14 фактов использования подложных государственных номерных знаков.
Как сообщалось ранее, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Экспертиза показала, что водитель ZEEKR был пьян.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
06.04.2026, 14:42 260421
В Каскелене пройдут съемки четвертой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном
Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На кинопавильонах в Каскелене пройдут съемки четвертой части "Доспехов Бога" с известным актером и режиссером Джеки Чаном, сообщает Sәlem Entertainment.
В городе Каскелене Алматинской области прошла торжественная церемония, посвященная закладке капсулы времени в честь начала строительства первых современных кинопавильонов площадью 2000 квадратных метров и 1000 квадратных метров (...) Первым проектом, который будет снят на территории будущих павильонов, станет картина "Доспехи бога 4: Ультиматум", главную роль в которой исполнит звезда жанра экшн - актер, режиссер и продюсер Джеки Чан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что павильоны спроектированы и будут оснащены согласно стандартам и техническим спецификациям крупнейших павильонов мирового уровня, что позволит реализовать международные проекты.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлена команда Джеки Чана, прибывшая в Актау.
06.04.2026, 12:55 266656
Назначен новый гендиректор телеканала КТК
Им стал Бек Кенжебай
Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором телеканала КТК назначен Бек Кенжебай, сообщает пресс-служба телеканала.
Ранее он занимал должность заместителя председателя правления АО "РТРК "Казахстан".
Бек Кенжебай имеет управленческий опыт в сфере медиа и аналитики. В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, телеканалах Казахстан, Астана, Алматы, 31 канал", - говорится в сообщении.
Бек Кенжебай сменил на посту Эльмиру Джамилову.
Джамилова завершает свои полномочия по собственному желанию, продолжив деятельность в качестве советника по стратегическому развитию АО "КТК". При этом будет сохранена преемственность редакционной и вещательной политики телеканала", - добавили на КТК.
04.04.2026, 18:58 370421
Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда иностранные граждане, ранее установленные за противоправное поведение в общественных местах, выдворены за пределы Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Судом принято решение о принудительном выдворении с запретом на въезд в страну", - проинформировали в полиции.
Напомним, ранее сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеозаписи, на которых зафиксировано агрессивное и вызывающее поведение группы несовершеннолетних по отношению к гражданам. Подозреваемые были установлены и помещены в центр адаптации несовершеннолетних. Их законные представители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
09.04.2026, 09:17Землетрясение произошло в Алматинской области 09.04.2026, 11:20Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге13321Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге 09.04.2026, 12:1810536В Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам 09.04.2026, 10:3110006Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Армению 09.04.2026, 13:256321Когда Казахстан ощутит эффект от роста цен на нефть, ответили в Минэнерго 03.04.2026, 19:57380886В Алматы поэтапно отключают отопление 04.04.2026, 18:15371306Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени 04.04.2026, 18:58371141Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков 03.04.2026, 15:50337816Не все газ могут подключить - казахстанцы о запрете на отопление домов углем в Алматы 03.04.2026, 15:01328746В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации775286ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 13.03.2026, 13:15677241Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43594766Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 30.03.2026, 13:40560506Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта559196Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта
