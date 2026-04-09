Умерщвление бездомных животных в Казахстане: мажилис одобрил законопроект

Ограничительные меры не учитывали детей с медицинскими противопоказаниями к прививкам

Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы опротестовала ограничения на госпитализацию детей без прививки от кори, - Прокуратура Алматы опротестовала ограничения на госпитализацию детей без прививки от кори, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ведомстве напомнили, что в феврале текущего года главный санврач города ввел ограничения в части плановой госпитализации детей.





Как пояснили в пресс-службе, документ предусматривал допуск детей на плановую госпитализацию только при наличии вакцинации против кори без учета детей с медицинскими противопоказаниями к прививкам.





Ущемляющий права детей правовой акт прокуратурой опротестован, постановление приведено в соответствие с требованиями законодательства", - рассказали в прокуратуре.





В феврале текущего года на фоне роста заболеваемости корью в Казахстане приняли решение не проводить плановую госпитализацию детей в случае отсутствия у них прививки от кори, а также отстранить их в образовательных учреждениях.





