Соглашение о выдаче преступников заключили Казахстан и Марокко

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится в январе 2025 года в Алматы

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Москва. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве обсудил с главами правительств стран - участниц ЕАЭС ключевые аспекты взаимодействия, сообщает пресс-служба - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве обсудил с главами правительств стран - участниц ЕАЭС ключевые аспекты взаимодействия, сообщает пресс-служба премьера





Рассмотрены вопросы укрепления торговых отношений, реализации транзитно-транспортного потенциала Союза, развития промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и цифровизации экономических процессов.





В ходе выступления руководитель правительства РК Олжас Бектенов особое внимание уделил укреплению и развитию транспортно-логистического каркаса и связности ЕАЭС.





На майском саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил необходимость модернизации и расширения инфраструктуры логистических коридоров. Планируется увеличить пропускную способность коридора Север - Юг с 10 до 20 млн тонн в год. В рамках концепции развития железнодорожной отрасли до 2029 года будут развиваться стыковые пункты и осуществляться строительство железнодорожных сетей. Так, мы нацелены довести объем транзитных перевозок с 28 млн до 45 млн тонн, проложить порядка 5 тысяч километров новых и вторых ж/д путей", - отметил Олжас Бектенов.





На сегодня продолжаются работы по строительству вторых железнодорожных путей на участке Достык - Мойынты для наращивания объемов транзита из Китая в Европу. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в 5 раз, а скорость перевозки практически в 2 раза - до 1,5 тыс. км в день. Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы, в том числе по реализации приоритетных инфраструктурных проектов Союза.





В вопросе развития торговых связей важно продолжать работу по раскрытию экономического потенциала ЕАЭС в соответствии с поставленными целями. Отмечена значимость создания благоприятных условий для торговли, которая является связующим звеном для интеграционного объединения, и устранения системных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.





Для укрепления промышленной кооперации действует механизм финансового содействия совместным проектам. Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что приоритетной задачей Союза должно быть усиление работы по информированию бизнеса о имеющихся возможностях и инструментах поддержки. На сегодня перспективными направлениями для кооперации могут стать производства высокотехнологичных лекарственных средств и медицинских изделий. Увеличение выпуска данных видов продукции будет способствовать снижению импорта таких товаров из третьих стран.





В целях роста производительности в АПК предлагается внедрение высоких технологий. Олжас Бектенов подчеркнул, что в Казахстане в настоящее время активно развиваются "цифровые" фермы, применяются "умные" системы земледелия и животноводства. Отмечена готовность к обмену опытом и совместным проектам в сфере сельского хозяйства. Согласно анализу Евразийского банка развития, реализация сельскохозяйственного потенциала стран - участниц ЕАЭС позволит обеспечить потребности в продовольствии порядка 600 млн человек.





В ходе заседания рассмотрен также вопрос цифровизации экономических процессов. Премьер-министр РК отметил, что успешное внедрение передовых цифровых технологий способствует увеличению объема взаимной торговли, снижению административной нагрузки на бизнес.





По итогам заседания участниками подписан ряд документов и приняты решения, направленные на повышение эффективности интеграционных процессов, реализацию совместных проектов и развитие новых возможностей для бизнеса и граждан стран - членов ЕАЭС.





Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится в январе 2025 года в Алматы.