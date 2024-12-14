13.12.2024, 11:28 42621
Соглашение о выдаче преступников заключили Казахстан и Марокко
Подписанные международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в том числе транснациональной
Фото: Генпрокуратура РК
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор РК Берик Асылов посетил с рабочим визитом Королевство Марокко, где в ходе переговоров с министром юстиции Марокко Абдель Латифом Уахби обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Итогом встречи стало заключение межгосударственных соглашений о выдаче преступников, о правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных лиц", - сообщили в ведомстве.
По словам Асылова, подписанные документы имеют крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения Марокко является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой.
12 лет назад аналогичные международные договоры Казахстан подписал с Испанией.
Закрывая возможные маршруты для преступников и укрепляя механизмы правового взаимодействия, Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в том числе транснациональной.
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13.12.2024, 19:37 22826
Премьер-министр РК принял участие в заседании ЕМПС в Москве
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Москва. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве обсудил с главами правительств стран - участниц ЕАЭС ключевые аспекты взаимодействия, сообщает пресс-служба премьера.
Рассмотрены вопросы укрепления торговых отношений, реализации транзитно-транспортного потенциала Союза, развития промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и цифровизации экономических процессов.
В ходе выступления руководитель правительства РК Олжас Бектенов особое внимание уделил укреплению и развитию транспортно-логистического каркаса и связности ЕАЭС.
На майском саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил необходимость модернизации и расширения инфраструктуры логистических коридоров. Планируется увеличить пропускную способность коридора Север - Юг с 10 до 20 млн тонн в год. В рамках концепции развития железнодорожной отрасли до 2029 года будут развиваться стыковые пункты и осуществляться строительство железнодорожных сетей. Так, мы нацелены довести объем транзитных перевозок с 28 млн до 45 млн тонн, проложить порядка 5 тысяч километров новых и вторых ж/д путей", - отметил Олжас Бектенов.
На сегодня продолжаются работы по строительству вторых железнодорожных путей на участке Достык - Мойынты для наращивания объемов транзита из Китая в Европу. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в 5 раз, а скорость перевозки практически в 2 раза - до 1,5 тыс. км в день. Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы, в том числе по реализации приоритетных инфраструктурных проектов Союза.
В вопросе развития торговых связей важно продолжать работу по раскрытию экономического потенциала ЕАЭС в соответствии с поставленными целями. Отмечена значимость создания благоприятных условий для торговли, которая является связующим звеном для интеграционного объединения, и устранения системных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.
Для укрепления промышленной кооперации действует механизм финансового содействия совместным проектам. Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что приоритетной задачей Союза должно быть усиление работы по информированию бизнеса о имеющихся возможностях и инструментах поддержки. На сегодня перспективными направлениями для кооперации могут стать производства высокотехнологичных лекарственных средств и медицинских изделий. Увеличение выпуска данных видов продукции будет способствовать снижению импорта таких товаров из третьих стран.
В целях роста производительности в АПК предлагается внедрение высоких технологий. Олжас Бектенов подчеркнул, что в Казахстане в настоящее время активно развиваются "цифровые" фермы, применяются "умные" системы земледелия и животноводства. Отмечена готовность к обмену опытом и совместным проектам в сфере сельского хозяйства. Согласно анализу Евразийского банка развития, реализация сельскохозяйственного потенциала стран - участниц ЕАЭС позволит обеспечить потребности в продовольствии порядка 600 млн человек.
В ходе заседания рассмотрен также вопрос цифровизации экономических процессов. Премьер-министр РК отметил, что успешное внедрение передовых цифровых технологий способствует увеличению объема взаимной торговли, снижению административной нагрузки на бизнес.
По итогам заседания участниками подписан ряд документов и приняты решения, направленные на повышение эффективности интеграционных процессов, реализацию совместных проектов и развитие новых возможностей для бизнеса и граждан стран - членов ЕАЭС.
Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится в январе 2025 года в Алматы.
13.12.2024, 19:24 23796
Казахстан, Китай и Россия построят торгово-логистический центр в Подмосковье
Также стороны договорились о совместном использовании единой цифровой платформы
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре 2024 года "Казахстан темир жолы", китайская Xi’an Free Trade Port Construction and Operation и ведущая транспортно-складская компания Московской области "Славтранс-Сервис" подписали соглашение о строительстве транспортно-логистического центра на железнодорожной станции "Селятино" в России, сообщает "Sputnik Казахстан".
Также стороны договорились о совместном использовании единой цифровой платформы на маршруте Сиань - Достык/Алтынколь - Селятино.
В ходе визита главы России Владимира Путина президент Касым-Жомарт Токаев упомянул проект в Селятино, назвав его "одним из успешных примеров сотрудничества в транспортной сфере".
Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай - Казахстан - Россия", - подчеркнул Токаев.
В настоящее время сторонами создано совместное предприятие - CRK Terminal. Доля казахстанской компании в уставном капитале составила 33,3%.
Финансирование проекта строительства будет осуществляться за счет собственных средств - через пополнение уставного капитала общего предприятия на паритетных условиях согласно долям участия.
На станции будут построены:
- мультитоварный склад вместимостью 150 тыс. паллетомест;
- мультитемпературный склад на 65 тысяч квадратных метров;
- контейнерные площадки на дополнительные три тысячи ДФЭ;
- площадки для хранения до 10 тысяч легковых авто.
Проект будет реализован до конца 2025 года. Площадь строительства - 26 гектаров.
Ожидается, что транспортно-логистический центр сформирует замкнутый логистический "от склада до склада" на маршруте Китай - Казахстан - Россия. Центр позволит консолидировать грузовые базы двух крайних стран и организовать транзит через Казахстан (станции "Алтынколь" и "Достык"), включая мультимодальный сервис, существенно сократить сроки доставки грузов, активизирует электронную торговлю между странами.
13.12.2024, 17:45 26686
Дисдело в отношении акима одного из районов Алматинской области: чиновника рекомендовали уволить
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании комиссии по этике, где рассматривали дисциплинарное дело в отношении акима Енбекшиказахского района Алматинской области, чиновника рекомендовали уволить, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
При рассмотрении дисциплинарного дела в отношении акима Енбекшиказахского района установлено, что им допущены нарушения земельного законодательства, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения, а также в отсутствии надлежащего контроля, приведшего к системным нарушениям в сфере земельных отношений. Данные действия были квалифицированы как дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу, тем самым принято решение рекомендовать о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения его с занимаемой должности", - проинформировали в пресс-службе.
Также на заседании комиссии было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Караганды.
В ходе проверки установлено, что действия акима Караганды дали повод для критики со стороны граждан в социальных сетях. На основании выявленных фактов комиссией рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде замечания", - заявили в агентстве.
Кроме того, были обсуждены результаты анализа нарушений законодательства в сфере государственной службы.
С начала 2024 года за указанный период было проведено 497 проверок, по итогам которых выявлено 6935 нарушений. Анализ показал, что государственными органами допускаются нарушения при разработке должностных инструкций, наложении дисциплинарных взысканий на государственных служащих, проведении конкурсных процедур на занятие административной государственной должности и так далее", - добавили в АДГС.
Ранее сообщалось, что в Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных.
13.12.2024, 15:24 33211
Президент пописал указ о награждении работников энергетической отрасли
День энергетика в Казахстане отмечается каждое третье воскресенье декабря
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В канун профессионального праздника президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников энергетической отрасли, сообщает Акорда.
Указом президента Республики Казахстан в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли отмечена государственными наградами.
В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 человек, орденом "Құрмет" награждены 19 энергетиков, орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - 36, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 56 тружеников.
Отметим, День энергетика в Казахстане отмечается каждое третье воскресенье декабря. В этом году праздник выпадет на 15 декабря.
13.12.2024, 12:49 38216
Президент осмотрел спортивные и культурные объекты Жетысуской области
Фото: Акорда
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Талдыкорган. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в область Жетысу ознакомился с социальными объектами Каратальского района, сообщает Акорда.
В селе Ескельды би он осмотрел дом культуры на 150 мест и спортивный комплекс, введенные в эксплуатацию в этом году, в частности посетил библиотеку и познакомился с творчеством местных ансамблей.
Во время визита глава государства подарил дому культуры музыкальное оборудование и картину художника А.Баяндина.
В этом году в отдаленных селах региона пять домов культуры были капитально отремонтированы, восемь клубов построены заново. Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола", - сообщает Акорда.
Также глава государства посетил среднюю школу имени Кемеля Токаева, расположенную в Уштобе, где ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги.
Президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, небольшую постановку по мотивам его повестей, а также рассказали о результатах деятельности благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.
Дополнено 13.12.2024, 14.00
В Уштобе президент осмотрел здание отдела по делам обороны Каратальского района. Министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал Токаеву о проекте Smart-военный комиссариат. В соответствии с новой инициативой граждане автоматически ставятся на воинский учет.
По словам министра, ежегодно более 160 тысяч 17-летних молодых людей ставятся на автоматический воинский учет. Профильное министерство также разработало информационную систему мобилизационных ресурсов. Цифровая трансформация охватывает всех мужчин Казахстана в возрасте от 16 до 60 лет. Ранее, когда воинский учет велся в бумажном виде, на учете состояло 2,5 миллиона граждан, а после оцифровки их стало 6,8 миллиона.
Кроме того, солдаты, имеющие образование в IT-сфере, в контексте реализации принципов "слышащего государства" создали информационную службу Armiakz. Данный проект разработан с помощью искусственного интеллекта для организации воспитательной и идеологической работы. У сервиса есть мобильная версия, которая полезна для обратной связи с родителями.
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с призывниками и пожелал им успехов на воинской службе.
13.12.2024, 12:13 39531
Пункты пропуска временно закроют на казахстанско-китайской границе
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пункты пропуска временно закроют на казахстанско-китайской границе в связи с празднованием Дня Независимости Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С 16 по 17 декабря 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - заявили в КГД.
При этом отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Также в КГД объяснили скопление около 450-500 грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией.
Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации - сильный снегопад, метели, гололедица. Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22.00 13 декабря 2024 года. В этой связи, грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий", - пояснили в комитете.
Подчеркивается, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.
Ранее на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
12.12.2024, 21:08 69221
Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней
Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Перевозчикам рекомендуют заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.
12.12.2024, 20:00 58606
Сенаторы одобрили создание единой добровольной накопительной системы "Келешек"
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК одобрили поправки, связанные с государственной образовательной накопительной системой "Келешек", передает корреспондент агентства.
Единая добровольная накопительная система "Келешек" предусматривает господдержку в накоплении стартового капитала для детей, госпремии и гарантии на вклады. Среди главных преимуществ обновленной программы - начисление вкладчику за счет государства стартового образовательного капитала в размере 60 МРП (221 520 тенге). Для детей-сирот сумма составляет 120 МРП (443 040 тенге). Госпремия составит 5% годовых, для детей из социально уязвимых семей - 7%.
Как отметили депутаты, накопленные деньги помогут оплатить обучение в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом или приобрести жилье. При этом, если ребенок получит образовательный грант, накопления останутся в распоряжении семьи.
Также в рамках закона депутаты одобрили нормы по дебюрократизации в сферах культуры, образования и архивного дела, а также улучшению механизмов поддержки креативных индустрий.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?