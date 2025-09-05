Казахстанцы запустили петицию против умерщвления бездомных животных
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили петицию против законопроекта по умерщвления (эвтаназии) бездомных животных, передает корреспондент агентства.
Депутатами мажилиса одобрены поправки к Закону "Об ответственном обращении с животными". Этот закон, инициированный и подписанный главой государства в 2021 году, стал важной вехой на пути к гуманному и справедливому обществу. Поправки подрывают его суть, возвращая коррупционные схемы массового отлова и убийства животных под видом "гуманной эвтаназии", - утверждают авторы петиции.
Как подчеркивается в петиции, анализ законодательных поправок показал, что они основаны на искаженных, недостоверных и устаревших данных и противоречат международным стандартам, включая нормы Всемирной организации охраны здоровья животных.
Особую тревогу вызывают риски для общественного здоровья. Уже неоднократно фиксировались случаи подпольной переработки и продажи мяса бездомных животных, отстрелянных ядами. Это создает угрозу вспышек зоонозных инфекций и подрывает санитарную безопасность страны", - говорится в тексте.
Кроме того, по мнению авторов петиции, такие инициативы противоречат курсу главы государства на гуманизацию, заявленному в рамках политики "Справедливого Казахстана" и подрывают доверие к президентским реформам.
Международные организации и тысячи граждан уже выразили протест против этих поправок, считая их шагом назад в вопросах биоэтики и общественной морали", - сообщается в тексте.
В этой связи авторы петиции просят:
- предотвратить принятие поправок, разрушающих гуманистическую суть закона от 2021 года, подписанного президентом;
- рассмотреть альтернативный законопроект, разработанный казахстанскими экспертами в области права, ветеринарии и экологии, с опорой на лучшие международные практики и курс президента Токаева.
Напомним, с марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования к содержанию и обращению с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".