В Казахстане вступил в силу закон о защите животных

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане с сегодняшнего дня вступил в силу подписанный главой государства Касым-Жомартом Токаевым закон РК "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Напомним, 11 февраля на брифинге в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова разъяснила некоторые положения закона.
Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов", - подчеркнула вице-министр.
Также, по ее словам, с вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки.
Ранее зоозащитники написали президенту обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".
Также к Токаеву обратилась известная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство.