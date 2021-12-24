Активисты просят президента наложить вето на проект закона об ответственном обращении с животными

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам активистов, на этапе, когда законопроект о защите животных обсуждался в мажилисе, "привлечение юристов-зоозащитников в работу оказалось формальным".

Мы не имели достаточной возможности высказывать мнение по законопроекту, а на письменные обращения в рабочую группу мажилиса не получали ответной реакции", - говорится в обращении.

Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".

Кроме того, они утверждают, что версия законопроекта перед вторым чтением в мажилисе не была представлена зоозащитникам, из-за чего они не имели возможности ознакомиться с документов и внести свои замечания.

В итоге тот вариант законопроекта, который был представлен в сенат, при всех его несомненных плюсах, содержит несколько критических норм, которые сводят на нет основную идею законопроекта - защиту животных", - утверждают зоозащитники.

По их мнению, законопроект в существующем виде "не только не поможет улучшить ситуацию, но, напротив, существенно ухудшит ее для животных".

В своем обращении зоозащитники просят президента наложить вето на данный законопроект.

Далее они приводят основные позиции проекта закона "Об ответственном обращении с животными", с которыми общественные зоозащитные организации РК категорически не согласны.

1. Прежде всего огромное опасение вызывает норма статьи 15 о том, что умерщвление животного допускается в случае, когда животное представляет угрозу нарушения общественного порядка.

Понятие "общественного порядка" на практике может трактоваться самым широким образом. Сегодня это часто выливается в то, что, к примеру, лежащую в общественном месте собаку (возможно, домашнюю), не проявляющую никакой агрессии к людям, не отлавливают гуманно с целью поиска хозяев или дальнейшего определения судьбы, а расстреливают на месте, часто в присутствии детей", - пояснили экоактивисты.

2. Правительство исключило указание на то, что "животные способны испытывать не только физическую боль, но и иные страдания", что в настоящее время общепризнано наукой, прописано в аналогичных законах зарубежных стран.

3. Мажилисмены изменили без обсуждений определения "безнадзорных" и "бродячих животных", и теперь бродячие могут в нарушение Гражданского кодекса РК (статья 246) определяться субъективно - по усмотрению сотрудника службы отлова акимата.

Мы, будучи защитниками животных, работаем по случаям нарушения закона службами отловов по всему Казахстану, и как никто другой знаем, что по предложенным в законопроекте формулировкам, допускающим субъективное суждение, можно убить практически любую собаку, включая владельческую", - утверждают они.

4. Мажилисмены "жестокое обращение" определили только как умышленное деяние. Таким образом, от ответственности будут освобождены виновные с другими, помимо умысла, формами вины - при преступной небрежности, халатности и преступной самонадеянности, тогда как наказывать надо любых виновных за жестокое обращение и убийство животных.

5. Одним из самых ожидаемых решений в рамках принятия закона было бы законодательное решение вопроса определения категорий земель, предоставляемых приютам и реабилитационным центрам для животных, с определением на подзаконном уровне условий, а также легальной и прозрачной процедуры предоставления таких земель. Общественные приюты не просят помощи от государства, но им нужна гарантия, что они не будут лишены земельных участков, как это часто происходит на практике.

Изначально нормы по земельным участкам для приютов были инициированы и поддержаны депутатами, но затем без обсуждений с нами отозваны. Таким образом, даже с принятием закона вопрос с землями остается открытым, а это значит, по сути нерешаемым на практике", - заключили зоозащитники.







