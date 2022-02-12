Вступающий в силу закон призван ограничить садизм по отношению к животным - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане со 2 марта текущего года вступает в силу подписанный главой государства Закон РК "Об ответственном обращении с животными", сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова.
Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов", - подчеркнула вице-министр.
Шалабекова отметила, что идеология нравственного воспитания граждан заключается в отношении к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
С вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки", - заявила Шалабекова.
Согласно новым правилам, опубликованным на сайте "Открытые НПА", отловленных животных доставляют в пункт временного содержания и регистрируют в информационной системе. В пункте они содержатся не менее пяти дней, либо до выдачи владельцу животного, либо до момента передачи животного третьему лицу или его выпуска. При этом все отловленные животные должны пройти ветеринарный осмотр, быть помечены, и, при отсутствии владельца, размещены в пунктах временного содержания, либо приютах для животных.
В частности, законом установлены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Также вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды.
Разработан блок проектов НПА, направленных на регулирование обращения с разными категориями животных:
- правила содержания животных в приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах, зоологических питомниках, контактных зоопарках и передвижных зверинцах;
- правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания;
- правила обращения с дикими животными в неволе и (или) полувольных условиях, возврат которых в среду их обитания невозможен;
- перечень животных, используемых для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) в полувольных условиях.
Кроме того, разработан проект правил проведения общественного контроля в области ответственного обращения с животными, а также выдачи физлицам удостоверений общественных инспекторов.
Напомним, в минувшем году одна из статей закона, запрещающая публикацию в СМИ фотографий и видеодоказательств жестокого обращения с животными, вызвала резонанс в обществе. По мнению журналистов и общественников, запрет может помешать освещению фактов издевательства над животными и усугубить и без того бедственную ситуацию с насилием в отношении животных.