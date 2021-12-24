Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Публиковать в СМИ фото и видеодоказательства жестокого обращения с животными планируют запретить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию сегодня подтвердили министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев и сенатор Мухтар Джумагазиев, отвечая на вопросы журналистов.

Только благодаря публикации таких вопиющих фактов мы смогли принять этот закон. Только благодаря тому, что мы публиковали видео жестокого обращения, народ поднялся и начала вставать на защиту животных. Как вы теперь запрещаете публикацию таких видео? Теперь мы должны замалчивать эти факты?" - спросили журналисты сенатора.

Никто не говорит о замалчивании. В обществе могут негативные явления возникнуть. Могут дети посмотреть, несовершеннолетние. Поэтому я считаю, что это правильная норма", - ответил Джумагазиев.

Джумагазиев также подтвердил информацию о том, что авторов и распространителей подобных видео в соцсетях и мессенджерах тоже ждет наказание.

Напомним, запрет на подобные публикации прописан в проекте закона "Об ответственном обращении с животными", который сегодня приняли в сенате и направили на подпись президенту Казахстана.

В законе это звучит как запрет "пропаганды и (или) призывов к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без таковой".

По мнению журналистов, подобный запрет может помешать освещению фактов издевательства над животными и усугубить и без того бедственную ситуацию с насилием в отношении животных.



