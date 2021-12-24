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Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира

23.12.2021, 17:36 35911
Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Публиковать в СМИ фото и видеодоказательства жестокого обращения с животными планируют запретить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию сегодня подтвердили министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев и сенатор Мухтар Джумагазиев, отвечая на вопросы журналистов.
 

Только благодаря публикации таких вопиющих фактов мы смогли принять этот закон. Только благодаря тому, что мы публиковали видео жестокого обращения, народ поднялся и начала вставать на защиту животных. Как вы теперь запрещаете публикацию таких видео? Теперь мы должны замалчивать эти факты?" - спросили журналисты сенатора.

 

Никто не говорит о замалчивании. В обществе могут негативные явления возникнуть. Могут дети посмотреть, несовершеннолетние. Поэтому я считаю, что это правильная норма", - ответил Джумагазиев.

 
Джумагазиев также подтвердил информацию о том, что авторов и распространителей подобных видео в соцсетях и мессенджерах тоже ждет наказание. 
 
Напомним, запрет на подобные публикации прописан в проекте закона "Об ответственном обращении с животными", который сегодня приняли в сенате и направили на подпись президенту Казахстана.
 
В законе это звучит как запрет "пропаганды и (или) призывов к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без таковой".
 
По мнению журналистов, подобный запрет может помешать освещению фактов издевательства над животными и усугубить и без того бедственную ситуацию с насилием в отношении животных. 

Сегодня же активисты обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой наложить вето на проект закона
 

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Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики

24.12.2021, 12:38 701
Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - РГП "Казгидромет" прогнозирует понижение температуры в Казахстане в ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки, в северных регионах в виде снега. Ожидаются гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
По прогнозу синоптиков, на западе ночью ожидается от 14-23 до 3-13 мороза, днем 13 мороза - 3 тепла; на северо-западе ночью от 17-33 до 7-23 мороза, днем от 10-25 до 2-11 мороза; на севере температура воздуха ночью основной фон 20-33 мороза, днем повышение от 10-26 до 5-15 мороза.
 

Понижение температуры воздуха ожидается в центре и на востоке; на северо-востоке ночью от 5-15 до 10-25 мороза, днем от 2-11 до 5-20 мороза; на юге ночью от 15 мороза - 3 тепла до 3-20 мороза, днем от 8 мороза - 12 тепла до 10 мороза - 3 тепла; на юго-востоке страны ночью от 5 мороза - 3 тепла до 0-8 мороза, днем от 2-10 тепла до 0-10 мороза", - проинформировали синоптики.


 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

24.12.2021, 08:38 9056
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на юге и востоке порывы 23-23 метров в секунду. 
 
На западе Павлодарской области ожидаются метель, гололед; на западе, севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель; на юге туман; ночью на севере, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; на западе и юге туман, ночью усиление ветра на западе; в центре до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман; днем на западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду 
 
На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман; усиление ветра на севере, востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Атырауской области ожидается туман. 
 
На юге Мангистауской области ожидается гололед. 
 
На юге Костанайской области ожидаются туман; ночью на севере, востоке низовая метель; усиление ветра на севере области до 15-20 метров в секунду. 
 
Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усиление ветра 15-20 метров в секунду.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 460 человек заболели коронавирусом

24.12.2021, 08:24 9726
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 23 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 985 016 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 98,
 
в городе Алматы - 39,
 
в городе Шымкенте - 8,
 
в Акмолинской области - 46,
 
в Актюбинской области - 4,
 
в Алматинской области - 20,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 22,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 10,
 
в Карагандинской области - 58,
 
в Костанайской области - 45,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 48,
 
в СКО - 41,
 
в Туркестанской области - 3.
 
В Казахстане за сутки 686 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 956 046 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человека (16 010 КВИ+ и 2 394 КВИ-), из них: в стационарах - 2921 пациент, на амбулаторном уровне - 15 483.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 70, на аппарате ИВЛ - 56.
 
По данным Минздрава, в РК с 13 марта 2020 года по 23 декабря 2021 года зарегистрировано 12 960 летальных случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. 22 декабря скончались три человека.
 
22 декабря 2021 года зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 883, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76 286.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 23 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 931 073 человека, вторым - 8 432 936.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 210 952, беременные женщины - 15 375, кормящие женщины - 37 653. Второй дозой: подростки - 66 775, беременные женщины - 4708, кормящие женщины - 11 896.

 

В восьми областях объявили штормовое предупреждение

23.12.2021, 21:20 27766
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман. Днем на юге области ожидается гололед.
 
24 декабря на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 24 декабря на севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 24 декабря ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 декабря в Павлодарской области ожидаются на дорогах гололедица, на западе области метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 24 декабря на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 декабря на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 24 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 24 декабря ожидается туман. 
 
24 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На юге, севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 

В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности

23.12.2021, 18:26 34901
В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Строительные компании, пытаясь сэкономить, в том числе и на коммунальных сетях, пытаются уплотнять застройку, но, или к счастью или к сожалению, Министерство по чрезвычайным ситуациям на данное время не участвует ни в отводе земельных участков под строительство, ни в рассмотрении проектно-сметной документации, ни в приемке в эксплуатацию жилых и производственных объектов", - сообщил Ильин.

 
По его мнению, это накладывает свой отпечаток на ситуацию в целом.

Я знаю, что по поручению главы государства - и аким отчитывался в том числе и здесь, на пресс-конференции, что сейчас запрещена в центре Алматы точечная застройка, уплотнение, но тем не менее действительно такие факты встречаются. Мы направляем рекомендации местным исполнительным органам, которые отвечают за выделение земельных участков, на нарушения, в том числе и в вопросах пожарной и промышленной безопасности", - заключил он.


Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
 

Казахстан возобновит полеты в Сочи

23.12.2021, 17:29 38056
нУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Российская авиакомпания "Северный ветер" с 15 января планирует возобновить полеты из Казахстана в Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Частота рейсов из Нур-Султана и Алматы составит 1 раз в неделю.
 

Рейс Нур-Султан - Сочи будет летать 1 раз в неделю, по субботам, с 15 января. Рейс по маршруту Алматы - Сочи будет выполняться также 1 раз в неделю по средам, с 18 января 2022 года на воздушных судах типа Б737/А321", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии РК и Оперативного штаба РФ.
 
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
 

Мажилисмены спрятались от журналистов в буфете

23.12.2021, 16:38 39191
Мажилисмены спрятались от журналистов в буфете
Фото: newtimes.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Несколько депутатов мажилиса, вышедших во время перерыва в буфет, убежали от журналистов через "черный" ход, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Baigenews со ссылкой на радио Азаттык, после пленарного заседания Мажилиса, несколько депутатов вошли в буфет, после чего дверь в него заперли. 
 

Сообщается, что буфет перед этим всегда был открыт. Кроме того, на улице депутатов ждали журналисты, которые хотели задать им вопросы. Однако через час депутаты выбежали с черного хода буфета. Причем некоторые из них закрыли лицо листами бумаги".


 
Ранее сообщалось, что мажилисменам вернули законопроект по залоговой политике банков второго уровня. 
 

Силами МЧС с начала года спасены 11 тысяч человек

23.12.2021, 16:33 39781
Силами МЧС с начала года спасены 11 тысяч человек
Фото: optimism.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям с начала года спасено свыше 11 тысяч человек, сообщил глава ведомства Юрий Ильин, информируя об итогах деятельности органов гражданской защиты за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы ведомства, с начала года в стране зарегистрировано свыше 12 тысяч чрезвычайных ситуаций, что на 8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 

Силами МЧС спасено свыше 11 тысяч человек, эвакуировано порядка 12 тысяч, оказана первая медицинская помощь более 4 тысяч гражданам, совершено свыше 76 тысяч выездов", - сказал Ильин.

 
По его данным, авиацией по линии предупреждения и ликвидации ЧС совершено свыше одной тысячи вылетов, по санитарной линии - 660, транспортировано 632 пациента. Трассовыми медико-спасательными пунктами оказана медицинская помощь более 2-х тысячам пострадавшим, госпитализировано свыше одной тысячи человек, в порядке самообращения оказана медпомощь - 748.
 
Также введено в эксплуатацию одна спасательная станция в городе Актау и три пожарных депо в Алматы, Туркестанской, Актюбинской областях. Кроме того, при поддержке акиматов приобретено 190 единиц техники и свыше полутора тысячи оборудования. 
 
Как отметил глава министерства, по предупреждению паводковых угроз совместно с акиматами и заинтересованными госорганами проводится реализация Дорожной карты. Это позволило снизить риски подтопления с 370 населенных пунктов из 998. В текущем году построено и отремонтировано 49 километров дамб, проведены работы по берегоукреплению 75 километров, а также спрямлению (47 километров) и дноуглублению (46 километров) русел рек.
 
За селеопасный период проведено порядка 1 800 наземных и аэровизуальных обследований опасных участков. В бассейнах рек Хоргос, Малой и Большой Алматинки Аксай и Каргалы функционируют 31 станция системы автоматического мониторинга.
 

В целях снижения сейсмического риска и прогноза землетрясений в сейсмоопасных регионах действуют 63 стационарных станций. В рамках развития цифровых технологий в Алматы установлены 9 автоматизированных сейсмостанций раннего оповещения землетрясения (с магнитудой 4 балла и более), с последующим отображением в мобильном приложении. В перспективе установить еще 28 станций", - отметил глава Министерства по ЧС.

 
Для своевременного реагирования тушение пожаров, в том числе природных, совместно с акиматами создано порядка 440 пожарных постов, где отсутствуют специализированные службы, свыше 4 тысяч добровольных формирований с численностью около 43 тысяч человек, имеется более 8 тысяч техники. Дополнительно с акиматами подписан меморандум по созданию свыше двухсот пожарных постов.
 
По информации пресс-службы министерства, всего по республике расположено свыше шестисот лавиноопасных участков. В опасную зону подпадают более 5 тысяч человек, свыше двухсот объектов и порядка двести километров дорог. Ежегодно оценка, мониторинг и наблюдение за опасными участками обеспечивается 62 круглогодичными постами, порядка 30 диспетчерскими пунктами и 24 снегомерными маршрутами.
 
За отчетный период по линии пожарной безопасности проведено свыше 29 тысяч проверок, по промышленной - 1 886, гражданской обороне - 722. Выявлено свыше 123 тысяч нарушений пожарной безопасности, более 31 тысячи промышленной безопасности, в области гражданской обороне порядка 9 тысяч, сообщили в ведомстве. 
 
К административной ответственности по линии пожарной безопасности привлечено свыше 19 тысяч физических и юридических лиц, по промышленной безопасности - 1 341, в области гражданской обороны - 136.
 
С начало зимы уже объявлено 173 штормовых предупреждения, 35 раза закрывались автодороги республиканского и областного значения, 6 раз принимались ограничительные меры передвижения автотранспорта. 
 
Несмотря на принятые меры, с начала зимы спасателями уже спасено 27 человек, из 3 детей, эвакуировано 74 человека, из 12 детей. С начала этого отопительного периода установлено свыше 18 тысяч датчиков. За последние три года установлено 139 тысяч датчиков, сообщили в ведомстве.
 

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