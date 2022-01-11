Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане

Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, а в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных, говорится в правилах.
Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - написано в документе.
Отмечается, что учет домашних животных производится на платной основе с использованием изделий (средств) учета домашних животных. Учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств.
Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню домашних животных, подлежащих учету, обязаны произвести учет домашних животных в соответствии с настоящими Правилами до 31 декабря 2024 года. Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню, обязаны зарегистрировать их потомство в течение 3 (трех) месяцев. Домашние животные, включенные в перечень, подлежат обязательному учету лицами, осуществляющими учет, в базе данных по обращениям владельцев и (или) ответственных лиц.
Процедура учета домашних животных включает в себя:
1) предоставление владельцем и (или) ответственным лицом домашнего животного лицу, осуществляющему учет;
2) визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
3) установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
4) включение сведений в базу данных;
5) присвоение индивидуального номера домашнему животному;
6) выдача паспорта учета.
Установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет, производится путем использования:
1) болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта животного;
2) чипов посредством их подкожного введения, которые должны соответствовать стандартам ISO 11784 и ISO 11785;
3) браслетов или ошейников либо шлейки;
4) электронной метки;
5) бирки по центру уха животного, не задев при этом вены;
6) татуировки.
После установки изделия (средства) учета лицами, осуществляющими учет в течение дня, вносятся следующие сведения в базу данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца - физического лица или наименование владельца - юридического лица;
2) индивидуальный идентификационный номер владельца физического лица или бизнес-идентификационный номер владельца - юридического лица;
3) место жительства владельца - физического лица или место юридический адрес - юридического лица;
4) контактные данные владельца;
5) вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;
6) вид, номер и данные изделия (средства) учета;
7) индивидуальный номер домашнего животного;
8) информация о проведенных ветеринарных мероприятиях (осмотр, вакцинация, стерилизация и другие);
9) иные сведения.
Индивидуальный номер домашних животных состоит из двенадцати символов, которые имеют следующие обозначения:
1) первые два символа - литерный код Республики Казахстан - KZ (две заглавные латинские буквы);
2) третий символ - литерный код области, городов республиканского значения, столицы, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
3) четвертый символ - цифровой код собаки (1), цифровой код кошки (2), цифровой код других животных (3);
4) пятый символ - цифровой код мужского пола домашнего животного (1), цифровой код женского пола домашнего животного (2);
5) шестой и седьмой символы - цифровой код лица, осуществляющих учет, определяется местным исполнительным органом самостоятельно;
6) с восьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер домашнего животного.
В случаях, когда количество домашних животных, подлежащих учету, превышает количество символов индивидуального номера домашних животных, допускается увеличение количества символов индивидуального номера домашних животных путем увеличения на один символ порядкового номера домашнего животного", - отмечено в проекте.
В случае гибели домашнего животного или смены владельца домашнего животного паспорт учета является недействительным с момента внесения соответствующих сведений в базу данных.
В случае смены владельца домашнее животное подлежит обязательному переучету в базе данных лицом, осуществляющим учет по обращению нового владельца. Новый владелец предоставляет подтверждающие документы о праве собственности и (или) об иных вещных правах на домашнее животное.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными".
Ранее зоозащитники написали президенту обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".