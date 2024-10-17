16.10.2024, 12:52 41281
Каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников - депутат
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилис ежедневно поступает масса жалоб от казахстанцев, ставших жертвами онлайн-кредитования, заявил на заседании нижней палаты депутат Никита Шаталов.
Существует мнение, что такие мошеннические схемы стали популярны и возможны из-за доступности и простоты онлайн-кредитования", - заявил мажилисмен.
Он адресовал свой вопрос представителю Национального банка.
На сегодняшний день практически каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка. Результат мы видим. В мажилис ежедневно поступает масса жалоб от наших граждан, ставших жертвами подобных преступлений. И существует мнение, что такие мошеннические схемы стали популярны и возможны из-за доступности и простоты онлайн-кредитования. По этому поводу группой общественников даже была запущена петиция о запрете выдачи онлайн-кредитов в Казахстане. В данный момент рабочей группой также рассматривается предложение депутатов о запрете выдачи онлайн-кредитов, и мы ожидаем заключения правительства по данной поправке", - заявил депутат.
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что поправка относительно запрета выдачи кредитов поступила в агентство.
В настоящее время практически сейчас все финансовые услуги, все банковские услуги оказываются онлайн, через банковские предложения, произошла цифровизация всех услуг. Это затрагивает интересы большого количества наших казахстанцев, которые каждый день пользуются данными услугами. В этой связи для того, чтобы не ограничивать доступ казахстанцев к онлайн-услугам, к онлайн-кредитованию, мы считаем, что введение такого прямого запрета на онлайн-займы является преждевременным", - заявила глава АРРФР.
Агентство предлагает рассмотреть ряд других предложений по введению периода охлаждения между подачей заявки на выдачу кредита и получением его одобрения.
По словам Абылкасымовой, эти меры планируют ввести для высокорисковых операций, которые проходят по основным типологиям мошеннических кредитов и по определенным наиболее уязвимым слоям населения.
Ранее Абылкасымова поддержала предложение депутатов о запрете на выдачу кредитов наркоманам.
Вчера председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появиться сall-центр для борьбы с мошенниками.
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17.10.2024, 17:18 1136
В сенате предложили преобразовать "Отбасы банк" в нацинститут развития
Сенаторы вернули закон в мажилис
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы рассмотрели ряд новых поправок в законе о жилищной политике Казахстана, передает корреспондент агентства.
В рамках проекта закона предусматривается преобразование АО "Отбасы банка" в национальный институт развития. При этом банку будут переданы функции местных исполнительных органов по осуществлению учета, постановки и распределения жилища для нуждающихся.
Согласно проекту закона, вводится статья, согласно которой не подлежат снятию с учета нуждающиеся в жилище дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные матери, неполные семьи, кандасы, получившие гражданство Республики Казахстан, вдовы и вдовцы после достижения детьми совершеннолетия или их смерти.
Депутаты предложили отнести группе "первоочередников" людей, приравненных к ветеранам ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств и вдов. Это категории граждан предлагается выдавать не менее 70% от общего числа выдаваемых государством квартир.
Вместе с тем владельцев единственного аварийного жилья не будут лишать квартир, пока они не получат взамен другую с правом приватизации.
Также внесено предложение производить реконструкцию, ремонт наружных стен и фасада зданий в Астане не за счет жильцов, а за счет местного бюджета (при наличии средств) для придания единого архитектурного стиля в городе.
С этими поправками сенаторы вернули закон в мажилис.
Напомним, в Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год.
17.10.2024, 13:32 7096
Токаев о разрешении российско-украинского конфликта: стремление к миру - проявление стратегического благоразумия
Фото: Акорда
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они - маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы" - заявил глава Казахстана.
Он выразил мнение, что роль средних держав все больше возрастает по мере усиления поляризации мира и ослабления авторитета многосторонних международных институтов.
В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества", - отметил Токаев.
Он напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном.
Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами", - подчеркнул президент.
Он также высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта.
Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива - это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров - это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия", - заявил Токаев.
По завершении выступления глава государства ответил на вопросы участников форума.
17.10.2024, 11:59 10566
В Казахстане 7 бесхозных гидротехнических сооружений вернули государству
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане перешли в государственную собственность 7 бесхозных гидротехнических сооружений, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Из них 4 находятся в Карагандинской области, 2 - в Алматинской и 1 - в Павлодарской области.
В настоящее время по республике насчитываются 3 бесхозных гидротехнических сооружения, которые находятся в процессе передачи.
Кроме того, для выполнения поручения главы государства были созданы специальные организации, отвечающие за безопасность и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Эти организации будут принимать на баланс малые гидротехнические сооружения, такие как пруды и дамбы, что позволит усилить контроль за их техническим состоянием", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Ранее Минводы сообщало о том, что в Жамбылской области в госсобственность вернули 31 ирригационный канал и одну плотину.
В минувшем году Счетный комитет РК заявил, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
17.10.2024, 11:02 13036
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа.
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.
Оно будет применяться плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
При уплате социальных отчислений в сводном платежном поручении указывается по каждому участнику системы обязательного социального страхования:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- ИИН;
- сумма соцотчисления;
- период (месяц, год), за который уплачивается соцотчисление.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Уплата задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа производится сводным платежным поручением, в котором по каждому работнику, за которого производится уплата единого платежа и (или) пени указывается:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- ИИН;
- перечисляемая сумма единого платежа и (или) пени;
- период (месяц, год), за который уплачивается единый платеж и (или) пени; коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа, и сумма единого платежа, исчисленного без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса.
Перечисляемая сумма единого платежа указывается в размере, исчисленном с учетом снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса, с учетом или без учета превышения пределов долей социальных платежей.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.
17.10.2024, 10:44 12021
Президент РК одобрил протокол о внесении изменения в соглашение о бюджете ШОС
Установлены долевые взносы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября № 673 "О подписании Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года".
Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года", - говорится в документе.
Согласно приложению к документу долевые взносы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества установлены в следующих размерах:
- Республика Беларусь - 5,8%
- Республика Индия - 5,9%
- Исламская Республика Иран - 5,8%
- Республика Казахстан - 15,2%
- Китайская Народная Республика - 17,6%
- Кыргызская Республика - 7,6%
- Исламская Республика Пакистан - 5,9%
- Российская Федерация - 17,6%
- Республика Таджикистан - 6%
- Республика Узбекистан - 12,6%".
17.10.2024, 09:28 16256
Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Сарань. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Все дома и социальные объекты Сарани подключены к теплоснабжению. На источниках тепла имеется необходимый запас топлива. Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.
Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объеме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона и других ведомств, ДЧС. Приглашены специалисты заводов - поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.
Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счет локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата области, отметили в ведомстве.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
16.10.2024, 20:40 36066
В Жамбылской области выявлено более 12 тысяч дефектов на автодорогах
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 2633 обследования автомобильных дорог Жамбылской области, осмотром охвачено около 16,5 тысячи километров дорог, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки на автодорогах области выявлено 12 044 дефекта. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 2633 предписания.
На основании выданных предписаний на автодорогах области установлено 1297 дорожных знаков, три светофора, обновлено более 10 тысяч километров дорожной разметки, произведен ямочный ремонт почти на 11 тысячах квадратных метров.
За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 332 должностных лица.
За неисполнение предписаний, выданных сотрудниками дорожно-технической инспекции, к административной ответственности привлечены должностные лица отделов жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог акимата Тараза, Рыскуловского и Меркенского районов.
16.10.2024, 18:00 39001
В Казахстане появится совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ
Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан появится совет по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации, передает корреспондент агентства.
Основной целью совета является соблюдение высокого уровня профессиональных стандартов этического кодекса журналистов в деятельности средств массовой информации", - сообщается в приказе об утверждении типового положения об общественно-профессиональном совете по вопросам саморегулирования деятельности СМИ.
Отмечается, что совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития медиаотрасли.
Согласно тексту документа, совет состоит из председателя, его заместителя и не менее семи членов.
Председатель избирается из числа членов совета простым большинством голосов присутствующих членов совета. Руководит заседанием председатель, при отсутствии - заместитель председателя, в случае отсутствии заместителя председателя - присутствующий член совета, избираемый большинством голосов членов совета", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов.
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Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?